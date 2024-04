Headstart Fund of Funds en hausse de plus de 20 % pour la deuxième année consécutive en 2023

LONDRES, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- Headstart Fund of Funds (le « Fonds ») a enregistré sa quatrième année consécutive de rendement annuel positif à deux chiffres en 2023. Maintenant dans sa 23e année, la surperformance du Fonds et ses rendements consécutifs supérieurs à 20 % en 2022 et 2023 signifient qu'il a surpassé les marchés mondiaux des actions et des obligations et tous les indices de fonds spéculatifs sur une base d'un an et de deux ans.

Headstart Fund of Funds a obtenu un rendement de 20,64 % en 2022, puis de 20,46 % en 2023, ce qui représente une performance sur deux ans que très peu de fonds spéculatifs peuvent revendiquer.

Au cours de la même période, la plupart des classes d'actifs financiers ont connu une bonne année 2023 après une mauvaise année 2022 ; par exemple, le NASDAQ a chuté de 33,1 % en 2022 avant d'augmenter de 43,4 % en 2023, ce qui représente une chute de 4,05 % sur la période de deux ans. Dans l'ensemble du secteur de l'investissement alternatif, les rendements des fonds spéculatifs ont été positifs en 2023 (l'indice de référence a progressé de 5,34 %), après une année 2022 généralement médiocre, au cours de laquelle l'indice de référence a chuté de 5,27 %.

La surperformance du Fonds vient couronner une période de quatre ans de rendements dominants, le Fonds ayant progressé de 107 % depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Headstart se concentre sur les lancements de nouveaux fonds et les allocations de gestionnaires en phase de démarrage qui ont le potentiel de devenir des placements de base pour de nombreux allocataires d'actifs, mais il recherche également des rendements non corrélés tout en exigeant constamment une liquidité, un risque et une construction de portefeuille solides, ainsi que des processus identifiables et reproductibles.

Bien que la société soit ouverte à de nouveaux fonds spéculatifs pour la plupart des stratégies, son portefeuille de 30 à 35 investissements s'est récemment concentré sur l'arbitrage, les actions à long et à court terme et la macroéconomie mondiale, ainsi que sur la volatilité longue pour la protection contre les pertes.

Najy Nasser, directeur des investissements, a déclaré : « Les performances du Fonds démontrent notre nette préférence pour les moteurs d'alpha idiosyncrasiques. Nous disposons d'un ensemble diversifié et non corrélé de titres de portefeuilles expérimentés, combiné à de nouveaux investissements intéressants dans des gestionnaires en phase de démarrage.

Alors que le Fonds a une histoire exceptionnelle de 24 ans, nous sommes particulièrement encouragés par nos performances des quatre dernières années et nous sommes optimistes quant à ce que le reste de l'année 2024 nous réserve.

Après plus de 20 ans d'activité, nous choisissons généralement un nouveau gérant que nous connaissons d'ailleurs ; peut-être le connaissons-nous grâce à son expérience au sein d'un fonds multi-stratégies ou avons-nous traité avec lui dans sa société précédente avant qu'elle ne se sépare de ses activités. »

HEADSTART ADVISERS

Najy N. Nasser, responsable des investissements

Notes aux éditeurs :

À propos de Headstart

Headstart Advisers Ltd est une société de services financiers constituée en 1990, agréée et réglementée par la FCA en tant que conseiller en investissement pour la famille de fonds spéculatifs Headstart.

Les administrateurs de Headstart Advisors Limited sont Najy Nasser et Henry Watkinson.

Le bureau de la société est situé au 1 Knightsbridge Green, Londres SW1.

Headstart Advisers Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority en vertu de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services & Markets Act 2000). Ces communiqués de presse ne constituent pas un conseil financier ni une offre ou une invitation à investir dans le(s) fonds.