Highspot conclut un cycle de financement de série F de 248 millions de dollars pour accélérer la croissance et l'innovation des produits

PARIS, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Highspot , la plateforme d'aide à la vente qui accroît les performances des équipes de vente, a levé 248 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série F. La valorisation de Highspot s'élève désormais à 3,5 milliards de dollars, chiffre qui a quadruplé au cours des deux dernières années. Le financement total de la société s'élève désormais à 648 millions de dollars. Les nouveaux investisseurs, B Capital Group et D1 Capital Partners, ont mené ce cycle de financement avec la participation d'investisseurs existants : ICONIQ Growth, Madrona Venture Group, Salesforce Ventures, Sapphire et Tiger Global Management.

« Transformer la façon dont des millions de personnes travaillent est plus qu'une simple formule, c'est notre objectif au quotidien », a déclaré Robert Wahbe, PDG de Highspot. « Pour fournir un produit que des millions de personnes aiment, nous devons continuellement développer un lieu de travail qui dynamise, inspire et soutient nos employés pour qu'ils soient pleinement eux-mêmes et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Notre orientation a permis une croissance spectaculaire et le plus intéressant, c'est que nous ne faisons que commencer. »

Highspot stimule la croissance durable du chiffre d'affaires de ses clients dans le monde entier

Highspot transforme la façon dont des millions de personnes travaillent grâce à la seule plateforme d'aide à la vente construite en mode natif qui aide les entreprises à générer une croissance constante de leurs revenus. Son adoption par les clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie a permis d'obtenir des résultats significatifs en termes de performance :

Croissance de 935 %du chiffre d'affaires au cours des trois dernières années

Rétention nette des revenus récurrents annuels (RRA) supérieure à 130 % au cours des 12 derniers mois.

Aetna, Cardinal Health, Siemens, Staples, Yahoo et autres parmi les entreprises du classement Fortune 500 ayant adopté Highspot

Highspot a connecté plus de huit millions de vendeurs, de partenaires de distribution, de représentants de services et de clients à des expériences de vente numériques l'année dernière, soit une augmentation de 150 % de l'utilisation de la plate-forme par rapport à l'année précédente

Fidéliser les talents en matière de vente et leur permettre de réussir est devenu une question majeure au sein des conseils d'administration. Selon une enquête de McKinsey & Company réalisée en septembre 2021, 40 % des employés interrogés en Australie, au Canada, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis ont déclaré qu'il était assez probable qu'ils quittent leur emploi dans les trois à six prochains mois. En aidant les clients à augmenter les performances individuelles des commerciaux et à retenir les meilleurs talents au sein de leurs équipes, Highspot offre un cycle de croissance vertueux qui a aidé des dizaines de clients à entrer sur les marchés publics et de nombreuses entreprises cotées en bourse à dépasser les attentes.

« Les technologies qui libèrent le potentiel humain sont essentielles à notre avenir économique », a déclaré Rashmi Gopinath, associé général de B Capital. « Les performances indéniables de Highspot, associées à l'enthousiasme de sa clientèle, témoignent de la capacité de transformation de leur technologie pour les entreprises dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques. Nous sommes convaincus que la plateforme de Highspot est un impératif pour les entreprises visant à générer une croissance durable. »

Une culture du lieu de travail inégalée, une croissance rapide du nombre d'employés

L'explosion de la demande en matière d'aide à la vente et la solution différenciée de Highspot ont contribué à une croissance explosive du nombre d'employés, ce qui a permis à Highspot de passer d'une startup de 400 employés il y a deux ans à une entreprise mondiale de plus de 800 employés aujourd'hui. La société prévoit une augmentation de plus de 500 employés au cours des 12 prochains mois. La société utilisera ce nouveau financement pour renforcer ses investissements dans l'ensemble de ses activités, tout en poursuivant son expansion mondiale, en accélérant le développement de ses produits et en continuant à créer une culture d'entreprise florissante.

« Chez D1, nous cherchons à soutenir les entreprises visionnaires qui ont le personnel et les produits requis pour soutenir la création de valeur à long terme », a déclaré Evan Fiedler, directeur de D1 Capital Partners. « Nous pensons que Highspot continue à constituer une équipe de renommée mondiale qui fait progresser non seulement l'entreprise, mais aussi toute la catégorie de l'aide à la vente. Nous sommes ravis de nous joindre à cette aventure incroyable. »

Highspot recrute pour pourvoir à des postes dans toutes les fonctions, offrant ainsi des possibilités de croissance inégalées et une culture d'entreprise qui figure régulièrement au palmarès des classements tels que Forbes Cloud 100, Deloitte Technology Fast 500, Best Places to Work de Glassdoor, America's Best Startup Employers de Forbes, Best Companies to Work For de Fortune Magazine et bien d'autres.

À propos de Highspot

Highspot est la plateforme d'aide à la vente qui accroît les performances des équipes commerciales en comblant le fossé entre la stratégie et l'exécution. Avec Highspot, nos clients transforment les initiatives en actions que les équipes de vente doivent exécuter et permettent aux responsables des ventes de déterminer les stratégies qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas grâce à des informations approfondies et exploitables. Des entreprises telles que DocuSign, Fiserv, OKTA, Red Hat et Zillow utilisent Highspot pour gérer du contenu, former et coacher les vendeurs, et mobiliser les acheteurs. La mise en œuvre de vos initiatives stratégiques avec Highspot permet d'augmenter les revenus, d'atteindre un niveau de performance constant des commerciaux et d'améliorer leur retour sur investissement.

