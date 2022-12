Hinojosa Packaging Group, auquel appartient Allard Emballages, célèbre son 75e anniversaire en présentant son nouvel objectif d'entreprise

VALENCE, Espagne, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion de son 75e anniversaire, Hinojosa Packaging Group a organisé des journées « Portes ouvertes » dans toutes ses usines, y compris les quatre sites français d'Allard Emballages. Les employés ont pu montrer à leurs proches le processus de production de leur usine et participer à des activités centrées sur le carton comme matière première circulaire.

Hinojosa celebrated its 75 anniversary in 3 countries where it operates with 2,500 employees.

L'entreprise a profité de ces journées pour partager son objectif renouvelé d'améliorer le bien-être commun grâce à des solutions d'emballage durables. Sous le slogan « Apporter de la valeur à ce que nous contenons », Hinojosa maintient la valeur des produits contenus dans ses emballages tout en prenant soin de tous les aspects connexes : les employés, les clients, les communautés locales dans lesquelles le groupe opère ainsi que l'environnement.

Cette proposition de valeur sert de référence pour l'entreprise afin de relever les défis de demain et ainsi de continuer à évoluer avec ses clients en élargissant la gamme de produits durables et en pénétrant d'autres marchés.

75 ans depuis la fondation par Rafael Hinojosa Sanchís

Hinojosa a été fondée à Xàtiva (Valence) en 1947 par Rafael Hinojosa Sanchís, qui a misé sur les utilités du carton et son évolution vers les emballages, jusqu'à appliquer des techniques de sérigraphie permettant de personnaliser le produit de chaque client.

Le groupe compte aujourd'hui 2 500 employés dans 20 sites de production en Espagne, au Portugal, et en France (après l'acquisition du groupe Allard, en 2021). L'innovation, l'orientation et la proximité avec le client sont les piliers sur lesquels repose cette croissance continue.

L'environnement et les personnes au centre de sa stratégie

L'un des quatre piliers du plan stratégique de l'entreprise est la durabilité, avec un engagement clair en faveur de la décarbonation. En 2021, l'entreprise a réussi à réduire son empreinte carbone de 26,1 %, à exploiter davantage les matières premières renouvelables et à augmenter la revalorisation des déchets.

Elle mise également sur le soin des personnes à travers des actions visant à capter et à développer des talents, et collabore aussi avec les communautés dans lesquelles elle opère afin de générer un impact environnemental et social positif. Moment fort de cette année, le lancement d'un programme de volontariat d'entreprise qui intègre le personnel dans le développement de la stratégie RSE à travers des actions solidaires.

