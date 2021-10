Hisense et l'UEFA ont annoncé le joueur des finales de l'UEFA Nations League 2021

Hisense a fourni et présenté le trophée du Player of the Finals à Busquets en collaboration avec l'UEFA. Conçu et produit dans les installations de R&D et de production de Qingdao, le siège de Hisense, le trophée adopte le caractère chinois « 信 », qui signifie « confiance ». Le caractère « 信 » figure également dans le nom de Hisense.

Basé sur le principe de conception de la confiance, le trophée capture la notion que la confiance constitue la base de la communication entre les joueurs et les équipes et fonctionne comme un pont entre les individus, les organisations et les nations.

La confiance est fondamentale dans l'art du football, ce qui correspond à la vision de l'UEFA mise en avant par le Président Aleksander Čeferin, qui a indiqué que « la stratégie repose sur quatre piliers principaux : le football, la confiance, la compétitivité et la prospérité. » Utilisant la calligraphie comme technique de conception, le designer a représenté un joueur de football et utilise le travail au pinceau pour exprimer la force et la vitesse du mouvement du ballon.

Depuis 1969, Hisense développe des technologies grand public, des appareils électroménagers et des produits multimédias de pointe en gardant toujours à l'esprit les principes fondamentaux que sont « l'intégrité, l'innovation, l'orientation client et la durabilité ». Pour vivre ces valeurs, Hisense utilise des installations de R&D et de production de pointe dans le monde entier dans le but de développer des produits de haute qualité pour les consommateurs mondiaux.

Hisense est très impliquée dans le football européen et est fière de continuer à partager ses valeurs avec l'UEFA tout en utilisant les événements footballistiques de premier plan comme plateforme de croissance en Europe pour son offre de produits de base.

