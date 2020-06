Hollyland Technology annonce MARS X, un nouveau système de vidéo sans fil pour le contrôle de dispositifs sur iOS et Android

TROIS EN UN

MARS X transforme vos téléphones/tablettes en moniteurs externes grâce à l'application HollyView. Il prend en charge jusqu'à trois dispositifs sur iOS et Android pour le contrôle des applications. Grâce à ce produit à émetteur unique, les YouTubers ou les petites équipes de production n'ayant pas besoin d'utiliser de moniteur externe peuvent facilement réduire leurs frais et ajouter ce dispositif à leur configuration afin de contrôler l'application pour eux-mêmes, le client ou le réalisateur.

AJOUT DE NOUVELLES FONCTIONS D'APPLICATION

La mise à niveau du micrologiciel et le balayage des canaux sont ajoutés à l'application HollyView sur MARS X. Désormais, les utilisateurs n'ont plus besoin d'utiliser de clé USB et d'ordinateur pour effectuer la mise à jour. Le balayage leur permet de distinguer les canaux nets de ceux qui ont des interférences dans un environnement WiFi perfectionné.

SYNCHRONISATION VIDÉO ET AUDIO

MARS X a une portée de transmission de plus de 91 mètres avec une ligne de visée nette et une portée d'environ 45 mètres pour un rendement idéal, avec une très faible latence, de moins de 0,07 sec. Il dispose de huit canaux de fréquence pouvant être commutés pour éviter les interférences et assurer une transmission sans fil stable.

ANTENNES PLIABLES

Comme mentionné précédemment, MARS X est conçu avec des antennes pliables. Lorsqu'elles sont installées, elles améliorent les performances de transmission, une fois enlevées, elles sont faciles à transporter.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Le nouveau système sans fil, portable et compact, ne coûte que 179 USD. Il peut être précommandé jusqu'au 10 juin 2020, avant d'être commercialisé.

À PROPOS DE HOLLYLAND TECHNOLOGY

Hollyland Technology, une entreprise technologique spécialisée dans la transmission vidéo sans fil et les produits d'intercom sans fil, entend fournir à tous ses clients les solutions et les services sans fil les plus économiques et efficaces. Sa gamme complète de produits se compose de TROIS catégories :

1. Niveau consommateur - SÉRIE MARS

2. Niveau professionnel - SÉRIE COSMO

3. Niveau intégration systèmes - SÉRIE SYSCOM

