Hortonworks Data Platform 3.0 rend possible la conteneurisation et les charges de travail d'apprentissage profond

« Le rythme de l'innovation provenant de la communauté open source ne ralentit pas, et implique que les clients bénéficient des meilleures et toutes dernières fonctionnalités dans HDP, parmi lesquelles la conteneurisation, la capacité à exécuter des applications d'apprentissage profond, et des améliorations majeures en termes de performance pour les analyses », a déclaré Arun Murthy, cofondateur et directeur des produits chez Hortonworks. « HDP a mûri pour répondre aux besoins changeants des entreprises, et nous sommes ravis de proposer cette version phare à nos clients, afin qu'ils puissent adopter une architecture de données moderne. »

Composante clé des architectures de données modernes, HDP est une plateforme open source sécurisée, spécialement conçue pour les entreprises, et basée sur Apache™ Hadoop®. Elle répond à l'intégralité des besoins des données au repos, alimente les applications clients en temps réel, et délivre des analyses de mégadonnées performantes qui accélèrent la prise de décisions et l'innovation. Contrairement à d'autres distributions basées sur Hadoop, la plupart des nouvelles améliorations fournies dans HDP 3.0 se fondent sur Apache Hadoop 3.1, et incluent :

déploiement agile des applications via la conteneurisation , qui offre un lancement rapide des applications, afin de permettre aux utilisateurs d'économiser du temps et des ressources. Grâce aux conteneurs fonctionnant sur HDP, les développeurs peuvent évoluer rapidement, déployer efficacement davantage de logiciels, et travailler à une vitesse accrue.

, qui offre un lancement rapide des applications, afin de permettre aux utilisateurs d'économiser du temps et des ressources. Grâce aux conteneurs fonctionnant sur HDP, les développeurs peuvent évoluer rapidement, déployer efficacement davantage de logiciels, et travailler à une vitesse accrue. support pour les applications d'apprentissage profond , qui permet aux clients d'exécuter des charges de travail telles que l'apprentissage machine et l'apprentissage profond, qui nécessitent des ressources GPU significatives - et coûteuses. Cette fonctionnalité s'appuie sur le regroupement et l'isolement, pour permettre aux scientifiques de données de démocratiser et de partager l'accès au GPU.

, qui permet aux clients d'exécuter des charges de travail telles que l'apprentissage machine et l'apprentissage profond, qui nécessitent des ressources GPU significatives - et coûteuses. Cette fonctionnalité s'appuie sur le regroupement et l'isolement, pour permettre aux scientifiques de données de démocratiser et de partager l'accès au GPU. base de données en temps réel , qui délivre une meilleure optimisation des requêtes pour traiter davantage de données à un rythme plus rapide en unifiant l'écart de performance entre les charges de travail à faible latence et à haut débit. S'appuyant sur Apache Hive 3.0, HDP 3.0 offre l'unique solution SQL unifiée capable d'exécuter des requêtes interactives à l'échelle - indépendamment de la question de savoir si les données sont localisées sur site ou dans le cloud.

, qui délivre une meilleure optimisation des requêtes pour traiter davantage de données à un rythme plus rapide en unifiant l'écart de performance entre les charges de travail à faible latence et à haut débit. S'appuyant sur Apache Hive 3.0, HDP 3.0 offre l'unique solution SQL unifiée capable d'exécuter des requêtes interactives à l'échelle - indépendamment de la question de savoir si les données sont localisées sur site ou dans le cloud. sécurité et gouvernance accrues, qui offrent une conformité réglementaire supérieure, notamment au RGPD, grâce à une chaîne complète de conservation des données, ainsi qu'à un audit minutieux des événements. Ces nouvelles fonctionnalités offrent la capacité unique de suivre le lignage des données depuis leur origine jusqu'au lac de données. Elles permettent également aux auditeurs de visualiser les données sans effectuer de modifications, ainsi que de bénéficier de polices temporelles et d'événements d'audit autour des tiers dotés d'une protection par chiffrement.

Optimisée pour le cloud

HDP continue d'évoluer pour répondre aux caractéristiques uniques des déploiements dans le cloud. La plateforme inclut un support technique pour l'ensemble des principales boutiques d'objets dans le cloud : Amazon S3 avec un support pour les entrepôts de données natives d'entreprise, Azure Storage Blob et Google Cloud Storage (GCS). Ceci inclut des améliorations de la plateforme, qui délivrent une couche cohérente pour les boutiques cloud non cohérentes. Les clients bénéficient également de services partagés de sécurité d'entreprise, de gouvernance des données et d'opérations sur les clouds publics, ainsi que d'une mise à l'échelle automatique des grappes basée sur l'utilisation ou sur des indicateurs temporels pour offrir une efficience supplémentaire. À l'heure où les entreprises déplacent les charges de travail de mégadonnées depuis leurs locaux vers le cloud, HDP permet aux clients d'adopter une architecture de données hybride auprès de tous les principaux fournisseurs de cloud.

« HDP 3.0 inclut des innovations clés qui modernisent davantage notre plateforme de données, ce qui engendre en fin de compte des renseignements plus rapides pour les entreprises », a déclaré Eric Endebrock, vice-président du marketing dédié aux solutions de stockage chez Micron Technology. « Les optimisations de requêtes de bases de données en temps réel de HDP 3.0, ainsi que les disques à semi-conducteurs Micron® NVMe™ de premier ordre, accélèrent le délai d'obtention de renseignements si essentiels à la prise de décisions dans l'environnement commercial concurrentiel d'aujourd'hui. »

Un programme d'accès anticipé à HDP 3.0 est disponible dès aujourd'hui. Inscrivez-vous ici.

HDP 3.0 devrait être disponible de manière générale au T3 2018. Les dates de sortie peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Pour en savoir plus sur HDP, rendez-vous sur : https://hortonworks.com/products/data-platforms/hdp/

