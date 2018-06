Hortonworks et Google Cloud élargissent leur partenariat pour accélérer l'analyse des mégadonnées dans le cloud

HDP s'intègre à Google Cloud Storage, qui fournit un stockage cloud fiable pour exécuter les charges de travail de mégadonnées. HDP sur GCP offre aux clients :

Flexibilité et agilité pour les charges de travail éphémères : Les charges de travail d'analyse à la demande peuvent être effectuées en quelques minutes sans coût initial et à une échelle élastique illimitée.

Une analyse rapide à l'échelle : Apache Hive et Apache Spark peuvent être utilisés pour l'interrogation interactive, l'apprentissage automatique et l'analyse de données.

Un provisioning cloud automatique : Les déploiements simplifiés de HDP et HDF dans GCP permettent aux clients de configurer et de sécuriser encore plus facilement leurs charges de travail pour le cloud tout en optimisant l'utilisation des ressources cloud.

HDF sur GCP permet également aux clients de :

Déployer une architecture de données hybride : Déplacer facilement et de façon sécuritaire un flux de données de n'importe quelle source entre les déploiements sur site et GCP.

Obtenir une analyse de streaming en temps réel : Développer des applications de streaming en quelques minutes pour saisir des renseignements périssables en temps réel sans écrire une seule ligne de code.

Avec la combinaison de HDP, HDF et de Hortonworks DataPlane Service, Hortonworks est à même de fournir de façon tout à fait unique une gouvernance fiable des métadonnées, de la sécurité et des données sur des architectures cloud et multi-cloud hybrides.

« Notre partenariat avec Google Cloud permet à nos clients communs de tirer parti de l'évolutivité, de la flexibilité et de l'agilité du cloud pour exécuter des analyses et des charges de travail IdO à l'échelle avec HDP et HDF », a déclaré Arun Murthy, cofondateur et directeur des produits chez Hortonworks. « Avec Google Cloud, nous offrons aux entreprises un moyen facile d'adopter le cloud et, au final, une architecture de données moderne. »

« Les entreprises veulent gérer leurs activités et leurs clients de façon plus intelligente grâce aux analyses avancées et à l'apprentissage automatique », a ajouté Sudhir Hasbe, directeur de gestion produit pour Google Cloud. « Notre partenariat avec Hortonworks permettra aux clients d'exécuter leurs charges de travail d'analyses de données, d'apprentissage automatique et d'analyses en streaming dans GCP tout en créant un pont vers les architectures de données hybrides ou « cloud-native ».

Ressources

Pour en savoir plus sur le solutions cloud Hortonworks, rendez-vous sur : https://hortonworks.com/products/data-platforms/cloud/

Pour plus d'informations sur les solutions de mégadonnées de Google, y compris HDP et HDF, consulter : https://cloud.google.com/solutions/

À propos de Hortonworks

Hortonworks est un important fournisseur de plateformes, de services et de solutions de gestion des données globales de catégorie entreprise qui fournissent des renseignements exploitables à partir de n'importe quel type de données pour plus de la moitié des sociétés Fortune 100. Hortonworks a pour mission de stimuler l'innovation dans les communautés open source en fournissant une valeur unique aux entreprises clientes. Avec ses partenaires, Hortonworks offre la technologie, l'expertise et le soutien permettant aux entreprises clientes d'adopter une architecture de données moderne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hortonworks.com.

Hortonworks et HDP sont des marques déposées ou des marques commerciales de Hortonworks, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Pour plus d'informations, rendez-vous surwww.hortonworks.com. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

