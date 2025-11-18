Hou Juncheng, fondateur et président de Proya Cosmetics, figure parmi les "9 visages de l'industrie de la beauté APAC 2025"

BANGKOK, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors du salon 2025 in-cosmetics Asia qui s'est tenu à BITEC du 4 au 6 novembre, Hou Juncheng, fondateur et président de Proya Cosmetics, a été honoré comme l'un des " 9 visages de l'industrie de la beauté APAC 2025 ". Il est le seul dirigeant de l'industrie cosmétique chinoise à recevoir cette reconnaissance cette année.

Hou Juncheng, Proya Cosmetics Founder and Chairman

Ce prix récompense les personnalités pionnières à l'origine de percées technologiques et d'innovations dans le secteur de la beauté de la région APAC. La sélection de M. Hou est une reconnaissance de son leadership dans la construction de Proya Cosmetics en tant qu'entreprise chinoise de premier plan dans le domaine de la beauté, ainsi que de sa contribution exceptionnelle à la promotion de l'innovation et de la collaboration au niveau mondial dans le secteur des cosmétiques.

Depuis sa création, Proya Cosmetics a été guidée par la vision de M. Hou, à savoir une croissance axée sur l'innovation et le développement international. En octobre 2024, l'entreprise a établi son centre d'innovation en Europe, marquant ainsi une étape importante dans son réseau mondial de recherche et de développement. Proya Cosmetics a également approfondi ses partenariats stratégiques à long terme avec des fournisseurs d'ingrédients de premier plan tels que BASF et Ashland, renforçant ainsi sa compétitivité de base.

Au-delà de l'amélioration des capacités de R&D, M. Hou s'est fait le champion de l'innovation collaborative à l'échelle mondiale. Au fil des ans, il a dirigé des équipes de R&D lors de visites dans plus de 20 pays, dont la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, établissant des relations avec des organisations telles que COSMED, Beauty Cluster Barcelona, Cosmetica Italia et ISIPCA, et s'engageant auprès de leaders de l'industrie tels que LVMH, DSM et Clariant.

En outre, M. Hou a fréquemment présenté Proya Cosmetics lors d'événements internationaux de premier plan tels que Cosmetic 360, in-cosmetics Global, COSMOPROF et IFSCC, facilitant ainsi les échanges industriels et démontrant les prouesses scientifiques des marques chinoises de produits de beauté sur la scène mondiale.

M. Hou est également un partisan de longue date d'une collaboration mutuellement bénéfique au sein de l'écosystème mondial de la beauté. Dès 2015, lors de l'inauguration de Cosmetic 360 en France, il a présenté Proya Cosmetics et le développement de l'industrie de la beauté en Chine au ministre français de l'Économie de l'époque, Emmanuel Macron. Depuis, il a dirigé de nombreuses délégations de marques chinoises de produits de beauté lors de grands salons internationaux, présentant les capacités de recherche et le charme esthétique des entreprises chinoises de produits de beauté.

Il a également tiré parti de partenariats mondiaux pour cultiver un écosystème qui intègre les industries chinoises et internationales de la beauté. En tant que conseiller en chef de China Beautéville depuis 2015, M. Hou s'est efforcé d'en faire le "Grasse de l'Est". En dix ans, il a attiré 303 entreprises nationales et internationales et est devenu une plate-forme essentielle pour les échanges industriels mondiaux.

Site officiel：https://www.proya-group.com/en/index

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/proyacosmetics/?viewAsMember=true

Emal：[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824622/20251117175039_391_673.jpg