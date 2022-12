HPP Atlantique augmente ses capacités de production et devient le plus grand centre de traitement haute pression de France

- L'entreprise acquiert une nouvelle machine de traitement auprès du fabricant Espagnol Hiperbaric, ce qui lui permet d'atteindre une capacité de production de 5500 Tonnes par an.

- Le traitement à haute pression est une pasteurisation à froid encore appelée pascalisation. Il permet d'obtenir des produits sains, plus sûrs avec une durée de vie allongée et ce, sans additif.

NANTES, France, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- HPP Atlantique, située près de Nantes, a acquis une nouvelle unité de traitement haute pression de 300 litres auprès d'Hiperbaric, leader mondial de la fabrication d'équipements de traitement à haute pression. HPP Atlantique augmente sa capacité de production et devient le plus grand centre de traitement haute pression de France, produisant 5 500 tonnes de produit par an.

Équipement HPP, Hiperbaric 300, installé à la HPP Atlantique. (PRNewsfoto/Hiperbaric)

HPP Atlantique prestataire de service pasteurise les produits de ses clients et propose différents services post-traitement. Les clients d'HPP Atlantique basés sur l'ensemble du territoire français ont des tailles et des gammes de produits frais très diverses : des produits de la mer aux jus de fruits mais aussi des tartinables, des fromages et des produits à base de viande, les applications sont multiples. L'entreprise est également pionnière grâce à son Centre de R&D. Elle conseille et aide ses clients à développer de nouveaux produits en utilisant l'innovation grâce á la haute pression.

«Investir dans la capacité de production est une étape importante pour nous », explique Jean-Sébastien Tamisier, Président de HPP Atlantique. "L'une des décisions qui nous a fait opter pour Hiperbaric est son orientation client et son service après-vente 24h/24h et 7j/7j, il est très important pour nous de travailler en étroite collaboration notre nouveau fournisseur." Précise Gwendal Lannou, Directeur Général de HPP Atlantique. Pour Andrés Hernando, PDG d'Hiperbaric, "il est passionnant de voir comment cette nouvelle alliance avec HPP Atlantique va permettre de développer encore plus la technologie haute pression en France."

Grâce à la haute pression des produits sans additif, plus sûrs et plus durables

La pasteurisation haute pression est une des réponses du secteur agro-alimentaire à la demande croissante en France, et dans le monde, pour manger sain et pour la recherche de produits clean label : naturels, authentiques, sûrs et sans additif.

Le traitement par haute pression HPP (High Pressure Processing) est une pasteurisation à froid aussi appelée pascalisation. C'est une méthode basée sur l'application de hauts niveaux de pression d'eau jusqu'à 6 000 bars (600 MPa / 87 000 psi) pendant quelques minutes. Dans une enceinte hyperbare remplie d'eau, on peut monter jusqu'à 6000bars. A ces niveaux de pression, la paroi des cellules bactériennes est fortement modifiée…les cellules sont endommagées. Par conséquent les micro-organismes responsables de la détérioration des aliments sont inactivés totalement ou bien partiellement. Sur certaines applications le traitement permet de garantir l'absence de microorganismes pathogènes alimentaires tels que listeria et salmonelle.

La technique de conservation par pression à froid est un procédé de traitement doux, le produit ne subit pas de traitement thermique et cela permet d'allonger la durée de vie des aliments en préservant aussi les propriétés nutritionnelles et organoleptiques tout en se passant des conservateurs, des colorants…

HPP, une technologie durable et consolidée

La pasteurisation à froid est également un outil stratégique pour le développement d'une industrie plus durable, principalement en réduisant le gaspillage alimentaire, en raison de l'allongement de la durée de conservation des produits frais. Mais aussi en raison d'une réduction des besoins énergétiques. "Pour HPP Atlantique, une utilisation responsable et durable des ressources est impérative, et c'est pourquoi nous nous appuyons sur la technologie haute pression."

La HPP compte des centaines d'entreprises à travers le monde, et devrait croître de 75 % en cinq ans, avec une augmentation annuelle moyenne de 15 %. En 2021, c'est par exemple près de 1,8 Millions de Tonnes de produits qui ont été traités dans le monde.

