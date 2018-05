HT-SAAE présente la technologie PERC en demi-coupe au salon SNEC

HT-SAAE a amélioré sa technologie PERC, répondant ainsi aux besoins du marché en termes de modules à haut rendement et accélérant leur commercialisation sur un marché plus large à l'échelle mondiale.

Le module PERC de type P en demi-coupe est doté de la technologie de cellules en demi-coupe de pointe de l'entreprise, qui présente de nombreux avantages. Premièrement, couper la cellule PERC en deux diminue de moitié le courant électrique dans le réseau principal et réduit la perte électronique de courant de 25 % par rapport à la précédente. Cela se traduit par une baisse de la perte d'énergie et apporte une augmentation de 3 %, voire plus, de la puissance de sortie en watts du module. La gamme de produits est dotée d'excellentes performances en matière de réduction de la résistance thermique, d'une bonne résistance à la chaleur avec une très nette réduction des cas de microfissures et des effets « points chauds », ce qui augmente l'efficacité de la conversion.

Par ailleurs, la technologie de demi-coupe réduit et contrôle la perte d'énergie causée par les modules recouverts d'ombres ou de poussière. La puissance de sortie d'un module monocristallin de 60 cellules peut atteindre 315 Watts, et pour un module de 72 cellules, la puissance de sortie peut être de 375 Watts. En termes de performance, il faut aussi souligner la conception autonettoyante. Non seulement cette caractéristique fait baisser les coûts de nettoyage, mais elle réduit aussi les dommages causés, à la surface du module, par la poussière, la pluie et la neige, ce qui accroît la production d'électricité et réduit le risque de fuite électrique.

2018 marque le 20e anniversaire de HT-SAAE, une filiale de China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), entreprise classée au palmarès Fortune 500 Global. HT-SAAE est, de longue date, un leader dans la commercialisation de l'industrie photovoltaïque en Chine. Depuis la fin des années 1990, HT-SAAE a mis en œuvre plus de 600 projets PV sur les marchés nationaux et internationaux. Depuis 20 ans, les modules PV à haut rendement produits par HT-SAAE alimentent le fonctionnement régulier des centrales électriques dans le monde entier. Ses produits PV, bien accueillis par la clientèle mondiale grâce à leur qualité hors pair et un service après-vente attentionné, aident HT-SAAE à se distinguer en tant que marque professionnelle et responsable dans le monde.

À propos de HT-SAAE

Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE) est une filiale de China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), entreprise figurant au palmarès Fortune 500 Global. Cotée à la bourse de Shanghai (code d'action 600151), l'entreprise a été fondée en 1998. Elle axe principalement ses activités sur les énergies nouvelles photovoltaïques, les pièces automobiles et les applications de nouveaux matériaux. Dès 1999, HT-SAAE a démarré le déploiement commercial de technologies photovoltaïques. À ce jour, la société a développé une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée au secteur du PV (silicium, wafers, cellules solaires, modules et systèmes PV) et a fourni des produits PV de qualité supérieure au marché international. D'après une organisation tierce internationalement reconnue, HT-SAAE s'est positionnée en 2014 parmi les 10 meilleurs fournisseurs chinois de modules PV et pendant trois ans consécutives, l'entreprise a été reconnue comme fabricant de modules de « niveau 1 » par Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

