Hub One déploie le « Cœur de Réseau » Athonet pour son service de réseau 4G/5G professionnel sur les aéroports parisiens

En déployant un réseau mobile privé 4G/5G sur les aéroports de Paris Orly, Paris Charles de Gaulle et Paris le-Bourget, Hub One souhaite fournir à ses clients une connectivité à haut débit, fiable et sécurisée, requise pour la digitalisation, les opérations critiques et la qualité de l'expérience clients.

Plus précisément Hub One a pour objectif de :

Assurer la couverture complète des installations et des équipements par le réseau, y compris les zones publiques, les pistes, les bureaux et industries.

Optimiser l'accès aux ressources : sans conflit entre les utilisateurs du réseau, les entreprises de l'aéroport pourront utiliser pleinement l'ensemble des capacités disponibles.

Déterminer la politique de connexion des utilisateurs et s'assurer de la totale disponibilité des ressources réseau.

Contrôler la sécurité et garantir que les informations sensibles ne quittent pas les installations.

En choisissant le cœur de Réseau Athonet pour équiper son réseau privé 4G/5G, Hub One regroupe sur une seule infrastructure dédiée l'ensemble des usages professionnels et réduit la complexité et le manque d'agilité des technologies « legacy ».

Le réseau 4G/5G de Hub One améliore considérablement les performances du réseau et répond aux exigences des utilisateurs finaux en matière d'accès rapide et sécurisé. Athonet apporte la maturité de sa solution grâce aux nombreux déploiements réalisés, sa facilité d'intégration dans un environnement Réseau et IT déjà en place, permise avec la virtualisation des différentes fonctions du Cœur de Réseau, sa simplicité de gestion au moyen d'API s'intégrant parfaitement dans un environnement opérationnel et dans des outils déjà existants.

Ensemble, grâce au cœur mobile d'Athonet et au réseau d'accès d'un fournisseur de RAN de premier ordre, le réseau privé d'Hub One permettra aux clients des aéroports de Paris-Charles De Gaulle, Paris-Orly et Paris Le-Bourget de tirer pleinement profit des opportunités liées au Smart Airport.

Les acteurs des plateformes aéroportuaires clientes du réseau mobile professionnel de Hub One, comme les compagnies aériennes ou handlers, bénéficieront d'un vrai levier pour améliorer leur efficacité opérationnelle dans un environnement rendu difficile par la crise sanitaire et de plus en plus concurrentiel. Ainsi, la 4G/5G offrira une capacité étendue, un réseau résilient, la géolocalisation, l'accès au Big Data en temps réel et permettra aux différents utilisateurs d'optimiser leurs process et d'améliorer leurs échanges (messages instantanés, appels vidéo, partage des données entre services, notifications automatiques…).

"Le Cœur de Réseau 4G/5G d'Athonet nous offre non seulement une fiabilité sans compromis mais également l'ensemble des fonctionnalités des réseaux « carrier grade », et ce, grâce à l'agilité et la facilité d'utilisation d'une solution de nouvelle génération entièrement logicielle" déclare Grégoire de La Crouée, directeur de la Business Line Mobile Pro de Hub One. "Il nous donne toute la flexibilité nécessaire pour travailler avec les meilleures solutions radio afin de répondre à nos besoins particuliers en matière de performance et d'interconnexion avec nos plateformes de services et d'évolutivité. De plus, la solution Athonet pour Hub One a été auditée et autorisée par l' Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information [ANSSI], agence en charge de la cybersécurité en France. ".

"Athonet est très heureux de soutenir Hub One dans son programme de digitalisation" a déclaré Gianluca Verin, président d'Athonet. "Le cœur de réseau d'Athonet, garantissant un usage professionnel, est le pont entre les entreprises et les réseaux cellulaires privés. Il combine la fiabilité des réseaux cellulaires avec la simplicité de déploiement et d'exploitation d'un réseau WIFI par exemple".

A propos d'Athonet

Avec près d'un million SIM déployés sur ses plateformes, Athonet est le leader mondial des réseaux privés de téléphonie cellulaire. Grâce au Cœur de Réseau LTE et 5G de qualité professionnelle d'Athonet, une organisation peut facilement déployer un réseau cellulaire privé en utilisant la technologie radio disponible autorisée, quelle qu'elle soit. Depuis la création du premier réseau LTE privé au monde en 2011, la solution d'Athonet a été adoptée par les principaux gouvernements, les organisations de sécurité publique, les mines, les ports, les aéroports, les entreprises et les opérateurs de téléphonie mobile du monde entier. Le réseau central de nouvelle génération d'Athonet, entièrement logicielle, est conçu pour être utilisé par les professionnels et les organisations informatiques avec une dépendance externe minimale.

