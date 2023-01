HUIDAGENE THERAPEUTICS ANNONCE UNE IND ACTIVE RELATIVE À L'ESSAI MULTINATIONAL DE HG004 POUR TRAITER LA CÉCITÉ HÉRÉDITAIRE

HG004 est un traitement à dose unique, ciblant directement le gène RPE. HG004 est utilisé afin de traiter une maladie rétinienne héréditaire causée par des mutations du gène RPE65

Doses vectorielles ∼ 10 fois plus faibles que les autres essais cliniques de thérapie génique AAV2 à tester dans cet essai planifié

En bonne voie pour lancer l'essai multinational d'ici le premier semestre 2023

SHANGHAI et CLINTON, New Jersey, 28 janvier 2023 /PRNewswire/ -- HuidaGene Therapeutics (HuidaGene), une entreprise de biotechnologie au stade clinique qui développe des médicaments génomiques programmables basés sur CRISPR, annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé sa demande de nouveau médicament expérimental (IND) pour l'essai clinique multinational prévu concernant le traitement HG004 destiné aux patients souffrant de dystrophies rétiniennes héréditaires associées aux mutations du gène RPE65. Il s'agit d'un groupe de maladies génétiques causées par les mutations du gène RPE65 affectant la rétine et transmises aux enfants.

« Nous sommes ravis d'avoir reçu l'autorisation IND de notre programme HG004 de la FDA des États-Unis, marquant notre première autorisation IND en tant qu'entreprise et notre premier programme de traitement des troubles rétiniens à atteindre le stade de développement clinique », a déclaré Xuan Yao, Ph.D., co-fondateur et directeur général de HuidaGene. « L'autorisation octroyée par cette IND témoigne des capacités internes de développement des pipelines et des données précliniques de grande qualité qui sous-tendent le HG004, ainsi que des solides capacités de CMC et d'analyse grâce à notre partenariat avec WuXi Advanced Therapies. Le but du programme HG004 est de mettre au point un traitement de remplacement génique non AV2 unique pour restaurer, traiter et prévenir à l'échelle mondiale la cécité chez les enfants et les adultes atteints d'une déficience visuelle grave ou de cécité en raison de rétinopathies associées aux mutations du gène RPE65. »

Le HG004 expérimental est une nouvelle injection ophtalmique qui est en cours de développement pour traiter les rétinopathies causées par les mutations du gène RPE65. D'après l'étude de comparaison préclinique de HG004 et du sérotype 2 du virus adéno-associé (AAV2) à la même dose, le rétablissement des fonctions rétiniennes a augmenté de 67,6 % (HG004) et de 35,8 % (produits AAV2) par rapport à la population de type sauvage des souris dans le modèle murin « knock-out » Rpe65 à la semaine 17 après une seule injection. Par conséquent, le HG004 démontre une meilleure efficacité de transduction de l'épithélium pigmentaire rétinien (EPR) comparativement à AAV2 et a le potentiel de réduire les doses vectorielles totales, ce qui peut réduire le risque d'immunogénicité associée au vecteur AAV ou d'événements indésirables oculaires chez les humains.

« Nous sommes enthousiasmés par la promesse de HG004 d'offrir un traitement transformateur potentiel plus efficace que la thérapie génique par remplacement du virus AAV2 », a déclaré Hui Yang, Ph.D., co-fondateur et conseiller scientifique en chef de HuidaGene. « Nos études précliniques approfondies ont démontré une efficacité de transduction supérieure et une restauration substantielle de la perte de vision à la couche RPE lorsque le HG004 comparé à AAV2 grâce à notre modèle murin « knock-out » Rpe65, qui imite les phénotypes rétiniens et les fonctions des patients atteints de dystrophies rétiniennes héréditaires associées aux mutations du gène RPE65. »

« Nos données précliniques ont soutenu notre projet d'essai clinique multinational avec une dose efficace de départ beaucoup plus faible que le produit de thérapie génique AAV2-hRPE65 approuvé et avec moins de volume à injecter dans la rétine », a déclaré le Dr Xuan Yao. « Nous avions déjà inscrit des patients à la fin de 2022 dans notre essai clinique initié par un chercheur (IIT) en Chine, et nous avons constaté un rétablissement substantiel de la vision qui progressait vers la cécité complète dans les sept jours suivant l'injection unique de HG004, même avec près de 25 fois moins de doses vectorielles de HG004 que le produit de thérapie génique approuvé AAV2-hRPE65. »

À propos de l'essai clinique multinational HG004

Le HG004 sera évalué dans le cadre d'une étude multicentrique multicohorte de détermination de la dose menée dans différents pays, dans le cadre d'un protocole de référence, auprès de sujets adultes et pédiatriques atteints de rétinopathies RPE65. L'étude vise à évaluer l'innocuité, la tolérabilité, l'efficacité et la durabilité clinique à long terme d'une seule injection de HG004 pendant une période maximale de 52 semaines. Les paramètres primaires comprennent les événements indésirables, certaines mesures de laboratoire et les examens ophtalmiques. L'étude évaluera également la fonction visuelle au moyen d'un test de mobilité en ambiance lumineuse variable (MLMT), où les sujets suivront un parcours de mobilité sous différents niveaux d'éclairage. Après la période d'étude primaire, les sujets continueront d'être évalués dans une étude de suivi à long terme du HG004.

À propos des dystrophies rétiniennes héréditaires associées à la mutation RPE65

Les dystrophies rétiniennes héréditaires constituent un groupe de maladies rares provoquant la cécité, causées par des mutations dans plus de 250 gènes. L'amaurose congénitale de Leber (ACL), la dystrophie rétinienne sévère chez les jeunes enfants (SECORD), la dystrophie rétinienne sévère précoce (EOSRD) et la rétinite pigmentaire (RP), qui peuvent toutes être regroupées sous la rubrique des dystrophies rétiniennes héréditaires associées aux mutations RPE65, sont considérées comme représentant un continuum phénotypique de la même maladie. Les dystrophies rétiniennes héréditaires associées aux mutations du gène RPE65, avec un début typique entre la naissance et l'âge de cinq ans, présentent plusieurs résultats cliniques communs, principalement la cécité nocturne (vision nocturne avec nyctalopie profonde et nystagmus), la perte progressive de champs visuels et la perte de vision centrale. Le pourcentage de patients (atteints de mutations bialléliques du gène RPE65) répondant aux critères de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la cécité a augmenté avec l'âge et atteint 100 % après l'âge de 40 ans. Compte tenu de la perte visuelle souvent grave et précoce associée aux dystrophies rétiniennes héréditaires associées aux mutations du gène RPE65, d'autres domaines de développement, y compris la parole, les compétences sociales et le comportement, peuvent également être retardés.

À propos d'HuidaGene

HuidaGene Therapeutics est une société mondiale de biotechnologie en phase clinique qui se concentre sur la découverte, l'ingénierie et le développement de la médecine génétique basée sur CRISPR pour réécrire l'avenir de la médecine génomique. Basée à Shanghai et au New Jersey, HuidaGene s'engage à répondre aux besoins des patients à l'échelle mondiale grâce à divers programmes thérapeutiques précliniques couvrant l'ophtalmologie, l'otologie, la myologie et la neurologie. Les thérapies CRISPR de la société offrent le potentiel de guérir les patients atteints de maladies mortelles en réparant ce qui cause leur maladie. HuidaGene s'engage à transformer l'avenir de la médecine génomique.

