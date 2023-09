Idle Survivors: Last Stand établit une nouvelle norme pour les jeux sur le thème de l'apocalypse avec un divertissement léger et une histoire d'invasion extraterrestre

Le premier jeu mobile de type inactif au monde invite les joueurs à libérer la Terre des griffes des forces extraterrestres

SINGAPOUR, 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement mondial, Idle Survivors: Last Stand, un RPG de type inactif relaxant et amusant publié par MAX GAME PTE. LTD, qui se déroule dans un monde dévasté par un virus créé par des extraterrestres pour conquérir la Terre, a été lancé sur Google Play et l'App Store dans plus de 130 régions.

Les joueurs embarquent dans des batailles palpitantes en tant que commandants dans un monde où ils peuvent entraîner des héros, débloquer des véhicules et faire équipe avec des alliés pour tuer et repousser les envahisseurs extraterrestres de la Terre.

Le jeu a déjà attiré un grand nombre de fans et a reçu des critiques élogieuses. Hippo, qui joue au jeu depuis la phase de test bêta, l'a décrit comme « un fantastique mélange entre un jeu de rôle et un jeu d'équipe amusant ».

« C'est un jeu beaucoup plus équilibré que d'autres jeux qui s'appuient fortement sur le principe du pay-to-win. Je le recommande à 100 %, car c'est un jeu facile qui permet de passer le temps au quotidien », a-t-il déclaré.

Les développeurs ont conçu une expérience de jeu amusante et relaxante en incorporant des personnages attachants, des illustrations mignonnes, un scénario captivant et un gameplay plein d'action centré sur l'invasion extraterrestre, qui se démarque des visuels et des thèmes sombres généralement associés aux jeux sur l'apocalypse.

Le système de jeu permet aux joueurs de se concentrer sur la constitution de leurs équipes en sélectionnant stratégiquement des héros parmi cinq factions régionales et six métiers spécialisés dans différentes compétences et armes.

Les joueurs peuvent améliorer les capacités de leurs personnages pendant les batailles grâce à un système de véhicules polyvalent qui propose cinq niveaux à améliorer et à explorer. Les quêtes secondaires du jeu comprennent des mini-jeux, des chasses aux donjons et des épreuves pour faire évoluer les personnages, le tout accompagné d'une vaste sélection de peau du méca pour une expérience de jeu inégalée.

Pour aider les nouveaux joueurs à passer rapidement les niveaux débutants, de nombreux cadeaux sont disponibles, dont la très convoitée « Boîte cadeau de tirage 1200 », décernée à l'issue du tutoriel. Des « Ticket d'invocation de talents » quotidiens et la possibilité d'obtenir des héros S et SS sont offerts aux nouveaux joueurs pendant les sept premiers jours de connexion.

De plus, les nouveaux joueurs qui terminent le tutoriel reçoivent un avatar exclusif Visiteur interstellaire et peuvent obtenir des objets essentiels pour tuer des extraterrestres en saisissant le code « SLAYALIENS », notamment des tickets d'invocation de talents, des diamants et des billets.

Vous pouvez télécharger Idle Survivors sur l'App Store et Google Play dès maintenant.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2196927/image_5024581_30387416.jpg

SOURCE MAX GAME PTE. LTD.