IDnow est le préféré des Fintechs allemandes

9 des 15 entreprises Fintech les plus performantes en Allemagne s'appuient sur les services d'identification en ligne d'IDnow. IDnow se trouve également en très bonne position dans le secteur bancaire traditionnel.

MUNICH, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- IDnow (www.idnow.io), fournisseur de solutions de vérification d'identité en tant que service avec plus de 250 clients tels que N26, Commerzbank et UBS, s'est assurée au cours des dernières années une position de leader sur le marché des meilleures Fintechs et banques d'Allemagne. 9 des 15 meilleures Fintechs allemandes et 5 des 10 plus grosses banques utilisent IDnow pour un enregistrement facile et rapide de leurs clients. Aucun autre fournisseur sur le marché ne travaille avec autant de Fintechs allemandes de premier rang.

IDnow est actuellement le fournisseur le plus largement utilisé pour les contrats numériques et les processus d'enregistrement dans les entreprises Fintech les plus prospères du pays. Pour les clients tels que N26, raisin ou wefox, la technologie informatique d'apprentissage et d'IA sophistiquée à la base des produits IDnow revêt une grande importance. Elle offre des processus extrêmement rapides et surtout sécurisés et des résultats remarquables.

« Nous sommes très fiers d'être si populaire auprès des Fintechs allemandes. », affirme Andreas Bodczek, PDG d'IDnow. « L'investissement intensif et à long terme dans notre technologie a payé et nous sommes en mesure de présenter une technologie de qualité et durable, qui fait que nos clients nous apprécient et nous recommandent. »

Les produits IDnow sont également très appréciés sur le marché bancaire traditionnel. 5 des 10 banques les plus importantes en Allemagne ont déjà choisi IDnow comme partenaire pour le contrôle d'identité en ligne..

« Il est très intéressant pour nous de travailler à la fois avec les entreprises les plus innovantes d'Allemagne et des banques de réputation internationale et de pouvoir répondre d'un seul tenant à leurs différents besoins. Nous avons beaucoup investi dans notre plateforme technologique au fil des ans et cela s'est avéré payant pour nous et pour nos clients. », poursuit Andreas Bodczek.

La technologie de pointe qui a permis à IDnow d'occuper cette position solide sur le marché, constitue également la base du nouveau projet phare de l'entreprise : IDnow AutoIdent. Ce produit entièrement basé sur l'intelligence artificielle constitue le point central de sa stratégie de croissance. Cette solution innovante et entièrement automatisée est en forte demande non seulement en Allemagne mais également sur les marchés internationaux.

IDnow montre une très forte croissance. Après l'ouverture d'une filiale française en janvier de cette année, l'entreprise a constitué avec succès, au cours des derniers mois, une équipe pour son expansion dans l'espace anglo-saxon. Il y a quelques mois déjà, IDnow avait fixé sous la direction de l'ex-PDG de Telefónica Allemagne, Andreas Bodczek, la barre des 100 millions d'euros comme objectif des ventes pour 2023.

* Crunchbase, Top 15 Fintechs in Deutschland nach Finanzierungshöhe (2019)

** Bankenverband | Liste der Top 10 Banken nach Anzahl der Filialen (2017)

À propos d'IDnow

Grâce à sa plateforme de vérification de l'identité en tant que service (IVaaS), IDnow est sorti du lot pour faire du monde connecté un environnement plus sûr. La vérification de l'identité, impossible à manipuler, d'IDnow est utilisée dans différents domaines d'activité pour les interactions en ligne avec les clients nécessitant un niveau élevé de sécurité. IDnow a recours à l'intelligence artificielle pour vérifier tous les éléments de sécurité figurant sur les pièces d'identité et peut ainsi détecter de façon fiable les documents falsifiés. Potentiellement, les identités de plus de 7 milliards de clients, dans 193 pays différents, pourraient être vérifiées en temps réel. Outre la sécurité, l'accent en mis sur l'offre aux clients d'applications simples à utiliser. La technologie IDnow est particulièrement facile à utiliser et a recueilli cinq étoiles sur cinq chez Trustpilot, un portail d'évaluation de la satisfaction client.

IDnow couvre une vaste palette d'utilisations, tant dans des secteurs régulés en Europe qu'avec de tout nouveaux modèles commerciaux numériques dans le monde entier. La plateforme permet au flux d'identification d'être adapté aux spécificités régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow a l'appui des investisseurs en capital-risque BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures et Jet A, ainsi que d'un consortium de business angels réputés. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend des entreprises internationales, leaders dans leurs différents domaines d'activité, comme Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS, Western Union et wirecard, ainsi que des fintechs telles que Fidor, N26, smava ou wefox.

