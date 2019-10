Inauguration de l'Institut du costume vietnamien et présentation de la tenue traditionnelle « Sac Le Mur »

L'Institut du costume vietnamien s'inspirera des tenues traditionnelles au fil des périodes historiques afin de restituer et développer de manière créative des costumes novateurs adaptés à la vie contemporaine. Dans cet esprit, l'événement inaugural a présenté un tableau évoquant une période de grande transformation historique sous ses divers aspects : politique, sociétal, linguistique, littéraire, journalistique, artistique, etc.

De 1930 à 1945, dans un contexte de transformation de la société, un événement politique important a mis un terme à un passé colonial traumatisant. Durant cette période, les journaux Phong Hoa et Ngay Nay ont été les deux principaux éditeurs à illustrer l'opposition entre « L'ancien » et « Le nouveau » alors que l'áo dài se tenait à la frontière entre le féodalisme et la civilisation occidentale importée et a été témoin et fait l'objet de débats publics à divers niveaux.

Imaginé par l'artiste Nguyên Cat Tuong, le « Sac Le Mur » a marqué une étape importante en matière d'innovation contemporaine de l'áo dài et a lancé une tendance ajoutant des détails occidentaux audacieux à cette robe traditionnelle vietnamienne.

Pseudonyme de l'artiste, « Le Mur » traduit intentionnellement ou non dans sa signification plus large et plus profonde la position d'infériorité des femmes à cette époque. Les modèles d'áo dài Le Mur marquent une étape décisive à partir de laquelle ces dernières peuvent participer à la vie moderne et ont le droit de s'exprimer en choisissant notamment leurs tenues et leur maquillage.

Les áo dài Le Mur sont à présent devenus un symbole de l'identité vietnamienne à tel point que Lê Phô, un ami proche de l'artiste Nguyên Cat Tuong, a peint des femmes portant une áo dài Le Mur dans de nombreuses œuvres d'art internationales de grande valeur. Pour l'occasion, le designer Si Hoang et les meilleurs tailleurs ont présenté au public leurs reproductions d'áo dài Le Mur. Après une demi-journée de séminaire sur les costumes des peuples khmer, hoa, cham et kinh, la cérémonie d'inauguration affirme une nouvelle fois l'importance de disposer d'une base de connaissances. Pour plus d'information veuillez contacter :

Si Hoang, designer

Téléphone : +84-934-863-999

Courriel : sihoang@vientrangphucviet.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1011187/Sac_Lemur_French_photo.jpg

SOURCE Institute of Vietnamese Costumes