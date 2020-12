Les commissaires d'exposition en chef de la biennale sont Fan Di'an, président de l'Association des artistes de Chine et de l'Académie centrale des beaux-arts de Chine, et Zhang Wang, président de l'Association des artistes de Shandong et directeur du Musée des Beaux-Arts de Shandong. Une équipe internationale de commissaires d'exposition a également été formée avec Tayfun Belgin, directeur du Hagen Ossos Museum en Allemagne, Hans De Wolf, de l'Université libre de Bruxelles en Belgique, et Wonseok Koh, commissaire d'exposition en chef et responsable de la division des expositions du musée d'Art de Séoul. Ces commissaires détiennent tous une vaste expérience dans le domaine de la conservation internationale, entretiennent d'importantes relations et ont accès à une pléthore de ressources dans le monde de l'art.

La biennale a attiré 378 artistes provenant de plus de 30 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, l'Argentine et le Congo. Ils ont fourni 596 œuvres d'art de divers genres— peinture traditionnelle chinoise, peinture à l'huile, arts d'impression, matériaux variés, photographie, sculpture, et œuvres vidéo et multimédias— exprimant tous le thème du pouvoir de l'harmonie selon différentes perspectives artistiques.

Le public pourra accéder à la biennale gratuitement du 13 décembre 2020 au 12 mars 2021.

La biennale internationale de Jinan est la toute première biennale internationale financée par le gouvernement à Shandong. Dorénavant, elle se tiendra à Jinan tous les deux ans.

Liens vers les images en pièces jointes :

Légende : Inauguration de la première biennale internationale de Jinan à Jinan, Shandong

Légende : Inauguration de la première biennale internationale de Jinan à Jinan, Shandong

Légende : Scène d'exposition

Légende : Scène d'exposition

Légende : Œuvre présentée dans le cadre de l'exposition

Légende : Œuvre présentée dans le cadre de l'exposition

