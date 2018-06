Infogram se développe en France suite à son acquisition par Prezi

L'entreprise, acquise par Prezi l'année dernière, prévoit de se développer rapidement au sein du marché français. Infogram recense autour du monde plus de 4 millions d'utilisateurs, créateurs de projets de données qui comptabilisent plus d'1,5 milliards de vues.

"Infogram nous permet de convertir le contenu technique professionnel en designs interactifs, attractifs et captivants. Notre stratégie de développement en France nous permettra de devenir la plateforme de visualisation de données favorite dans la région. À compter d'aujourd'hui, les professionnels du marketing, les journalistes, les consultants, et bien d'autres, auront accès à notre plateforme en français pour utiliser et visualiser leurs données de la façon la plus efficace pour atteindre leurs audiences," dit Pedro Souto, Marketing Manager chez Infogram.

Convertir les idées en contenu engageant

Infogram facilite la collaboration, la visualisation, et le partage des données des équipes marketing et commerciales. Les fonctionnalités principales incluent :

Une interface d'édition intuitive de type glisser-déposer : les utilisateurs peuvent ajouter, organiser et redimensionner divers éléments visuels pour créer du contenu époustouflant en quelques minutes. Les utilisateurs peuvent aussi copier et coller des informations, charger une feuille de calcul, connecter à divers services basés dans le cloud et tirer avantage de l'API d'Infogram pour des mises à jour en direct.

les utilisateurs peuvent ajouter, organiser et redimensionner divers éléments visuels pour créer du contenu époustouflant en quelques minutes. Les utilisateurs peuvent aussi copier et coller des informations, charger une feuille de calcul, connecter à divers services basés dans le cloud et tirer avantage de l'API d'Infogram pour des mises à jour en direct. Plus de 100 modèles disponibles conçus par des designers : les utilisateurs peuvent sélectionner leur propre palette de couleurs, ajuster les polices, dupliquer les projets, appliquer leurs logos ou ajouter des médias pour créer des projets personnalisés à leur image de marque.

les utilisateurs peuvent sélectionner leur propre palette de couleurs, ajuster les polices, dupliquer les projets, appliquer leurs logos ou ajouter des médias pour créer des projets personnalisés à leur image de marque. Partage de diagrammes et d'infographies sur les médias sociaux : Infogram propose des modèles aux dimensions parfaites pour Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les utilisateurs peuvent aussi publier directement depuis l'outil sur leur réseau social préféré.

La version française d'Infogram est disponible dès aujourd'hui sur https://infogram.com/fr. Infogram est aussi disponible en anglais, allemand, espagnol, et portugais.



À propos d'Infogram

Fondé en 2012 et basé en Lettonie, Infogram a vu sa popularité exploser et s'est imposé comme la principale innovation du secteur de la visualisation de données. Plus de 4 millions d'utilisateurs ont créé des graphiques, des diagrammes et des infographies vus plus d'1,5 milliards de fois. Infogram est un outil de visualisation des données qui vous permet de créer des graphiques interactifs, des infographies et des cartes. Il est utilisé par les équipes marketing, les salles de rédaction et les étudiants autour du monde. Infogram, qui a ses bureaux situés à Riga (Lettonie) et à San Francisco, est rapidement devenu l'outil de visualisation des données favori du web grâce à sa simplicité, ses fonctionnalités et l'esthétique de son design. Infogram est disponible en anglais, espagnol, portugais, français et allemand. Prezi a acquis Infogram en mai 2017. Infogram est désormais une filiale en propriété exclusive de Prezi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://infogram.com/fr.

À propos de Prezi

Prezi est la plateforme de présentation qui vous permet de vous connecter plus efficacement à votre audience et à vos clients. À la différence des diapositives, la toile unique et interactive de Prezi encourage la conversation et la collaboration pour rendre votre présentation plus engageante, convaincante, et mémorable. La dernière offre de Prezi, Prezi Next, est une plateforme qui couvre l'entier cycle de vie d'une présentation pour que tout le monde puisse créer facilement des présentations visuellement éblouissantes, les présenter de façon plus naturelle et interactive, et analyser leur efficacité. Fondé en 2009, ses bureaux sont situés à San Francisco, à Budapest, et à Riga. Prezi rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 100 millions d'utilisateurs qui ont créé des présentations vues plus de 3,5 milliards de fois. Ses investisseurs incluent Accel Partners, Spectrum Equity, et TED conferences. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.prezi.com/fr.

