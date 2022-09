InnovoPro présentera sa plateforme unique de protéines de pois chiches au salon Intrafood 2022, qui est acclamé dans le monde entier

Les qualités de la protéine de pois chiche seront présentées au plus grand salon des ingrédients alimentaires de Belgique

KORTRIJK, Belgique, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- InnovoPro , un leader mondial de la technologie des protéines de pois chiches, sera présent à Intrafood 2022 du 28 au 29 septembre pour présenter les dernières innovations de la société basées sur sa plateforme de protéines de pois chiches.

InnovoPro utilise sa technologie révolutionnaire pour développer des ingrédients à base de protéines de pois chiche de haute qualité, permettant aux fabricants mondiaux d'aliments et de boissons de formuler des offres d'étiquetage propre en réduisant considérablement la liste des ingrédients dans les produits finis.

Le produit phare d'InnovoPro, CP-Pro 70®, se caractérise par un goût neutre, une fonctionnalité et une valeur nutritionnelle élevées tout en étant facile à incorporer dans de nombreuses catégories. Ses attributs inhérents en font une combinaison imbattable dans l'industrie alimentaire et des boissons.

La dernière innovation produit, CP-XTURA™ 65 (TVP), change la donne pour le marché mondial des substituts de viande en forte croissance, en aidant les clients à créer des aliments préférés des consommateurs avec un ingrédient texturé, nutritif et de bon goût, riche en protéines et présentant une combinaison d'acides aminés souhaitable.

« La demande croissante des consommateurs européens pour des produits durables et propres à l'étiquetage, en particulier dans les alternatives à la viande et aux produits laitiers, a transformé la catégorie des produits à base de plantes de niche en un phénomène grand public, mais il y a toujours un besoin de choix plus nombreux et meilleurs », a déclaré Taly Nechushtan, PDG d'InnovoPro. « La plateforme de protéines de pois chiche d'InnovoPro est un acteur clé du marché actuel des protéines alternatives, s'adressant aux grandes catégories à base de plantes qui ont besoin de solutions protéiques améliorées, comme les yaourts, les boissons et les alternatives à la viande. Elle ouvre la voie à la prochaine génération de protéines d'origine végétale qui renonce aux ingrédients indésirables, tout en offrant un goût et une texture excellents dans les produits finis. »

InnovoPro est reconnu comme un leader en matière de durabilité et a récemment été sélectionné comme finaliste dans la catégorie « Ingrédient durable » lors des Prix de l'alimentation durable. « La durabilité est une grande partie de ce que nous sommes. Notre processus de production écologique nous permet d'éviter l'utilisation de tout solvant organique, et je peux dire avec fierté que dans un avenir proche, nous visons un plan zéro déchet par l'utilisation de tous les flux et sous-produits. »

Intrafood 2022 se tiendra du 28 au 29 septembre à Kortrijk Xpo, en Belgique.

Visitez InnovoPro au stand B15.

À propos d'InnovoPro

InnovoPro s'engage à apporter une plateforme unique de protéines végétales au marché mondial de l'alimentation et des boissons, pour créer des produits alimentaires nutritifs, savoureux et durables. Avec un excellent profil nutritionnel, des propriétés « sans » et une large utilisation dans l'industrie alimentaire, le concentré CP-Pro 70® d'InnovoPro est le meilleur choix pour le marché croissant des protéines végétales. Aujourd'hui, grâce à sa reconnaissance et à son infrastructure croissantes, InnovoPro est dans la meilleure position pour étendre ses solutions innovantes à l'échelle mondiale. Veuillez visiter innovopro.com pour plus d'informations.

