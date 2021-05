Insight Partners soutient Thunes, leader des paiements transfrontaliers, avec un tour de table de 60 millions de dollars

Thunes ajoute Insight Partners, un investisseur de premier plan en capital-risque et en capital-investissement, à son groupe d'investisseurs de premier plan.

SINGAPOUR et NEW YORK, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Thunes, la société fintech implantée à Singapour qui met en relation divers fournisseurs de paiement dans plus de 100 pays et a affiché une croissance de 100 % au cours de l'année écoulée, continue d'attirer des investisseurs en capital-risque de premier plan dans le domaine de la technologie, alors qu'elle cherche à étendre son vaste réseau et à développer son équipe dynamique.

En seulement quatre ans, Thunes, qui est régulée par l'Autorité monétaire de Singapour et la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, est devenu un acteur majeur dans le paysage en pleine évolution des paiements transfrontaliers.

Ce tour de table de série B de 60 millions de dollars américains est dirigé par la société mondiale de capital-investissement et de capital-risque Insight Partners , avec la participation des actionnaires existants. En s'associant à Thunes, Insight Partners apportera des ressources financières et opérationnelles pour favoriser la croissance rapide et soutenue de l'entreprise. Insight Partners a investi dans plus de 400 entreprises dans le monde et a engagé un capital de plus de 30 milliards de dollars américains.

« Ce dernier financement témoigne de notre réussite exceptionnelle, valide notre potentiel de croissance élevée et un marché adressable massif au niveau mondial, et nous aidera à accélérer les investissements dans nos opérations et notre technologie. Je suis ravi qu'Insight Partners nous ait accordé sa confiance ; il s'agit d'un partenariat véritablement stratégique », a déclaré Peter De Caluwe , PDG de Thunes.

« Nous nous réjouissons d'ajouter Thunes à notre portefeuille d'entreprises scale-up à forte croissance. En adoptant une approche innovante pour résoudre les problèmes d'un écosystème mondial des paiements extrêmement fragmenté et complexe, Thunes a créé une plateforme unique qui fournit des solutions de paiement accessibles, rapides et fiables. Nous pensons qu'elle est prête à connaître une croissance massive en développant son infrastructure. Nous avons hâte de les aider à se développer », a déclaré Deven Parekh, associé directeur d'Insight Partners.

Parmi les clients qui ont rejoint le réseau mondial de Thunes figurent la première super app d'Asie du Sud-Est Grab, la plateforme de paiements en ligne PayPal, le portefeuille d'argent mobile M-Pesa, la Commercial Bank of Dubai, les opérateurs mondiaux de transfert d'argent Western Union et Remitly, ainsi que la compagnie d'assurance singapourienne NTUC Income.

De Caluwe a également déclaré : « Thunes est un chef de file en matière de paiements transfrontaliers mondiaux et le calibre de nos investisseurs en témoigne, à commencer par GGV Capital , ainsi qu' Helios Investment Partners et Checkout.com , et maintenant Insight Partners. Nous construisons un réseau de paiement plus grand et plus performant qui interconnecte les institutions financières et les entreprises des marchés développés et en développement et permet à tout acteur du paiement de transférer de l'argent au-delà des frontières de manière instantanée sans devoir réaliser d'innombrables intégrations à de multiples systèmes. »

« Depuis que nous avons dirigé le tour de table de série A en 2019, nous avons assisté à une croissance incroyable de Thunes et avons vu la capacité de Peter à attirer des talents de gestion du monde entier pour rejoindre Thunes dans la réalisation de sa mission et de sa vision. Nous nous réjouissons de l'impact qu'ils ont eu sur la réponse aux nombreux défis de l'écosystème des paiements transfrontaliers et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre partenariat tandis que Thunes atteint de nouveaux sommets », a déclaré Jenny Lee, associée directrice de GGV Capital.

Helios Investment Partners , un investisseur très connu en Afrique, a dirigé le financement de série B en septembre 2020. Le tour d'investissement actuel porte le financement total de la société à 130 millions de dollars américains en moins de deux ans.

La banque d'investissement Financial Technology Partners , basée à San Francisco et spécialisée dans les technologies financières, a servi de conseiller financier à Thunes au cours de ce tour. FT Partners est connu pour ne travailler qu'avec les meilleures entreprises de fintech.

« Ce fut un réel plaisir de travailler avec une équipe de direction aussi talentueuse pour parvenir à ce résultat », a déclaré Steve McLaughlin, fondateur, PDG et directeur associé de FT Partners. « Thunes s'est lancée dans une aventure incroyablement passionnant, et le soutien stratégique d'Insight Partners leur permettra d'atteindre le prochain niveau de réussite encore plus rapidement. »

