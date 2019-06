Inspired by Iceland exhorte les touristes à boire de manière responsable à l'occasion du lancement de la première marque au monde d'« eau courante de qualité supérieure »

Pour tenter d'encourager les touristes à faire preuve d'un tel comportement plus responsable, Inspired by Iceland lance aujourd'hui la première marque au monde d'eau courante de haute qualité. Kranavatn, qui signifie « eau du robinet » en Islandais, est présentée comme un produit gratuit, abondant, de haute qualité, pouvant être consommé depuis n'importe quel robinet.

En faisant la promotion de son eau courante, Inspired by Iceland, la marque officielle de l'Office du tourisme islandais, espère être une force au service du bien dans la lutte mondiale de réduction des déchets plastiques et contribuer au dialogue international concernant les Objectifs de développement social de l'ONU. D'après Inspired by Iceland, un changement de comportement chez les touristes qui utiliseraient moins de plastique aurait un impact considérable sur l'environnement.

La campagne fait suite à une enquête menée auprès de 16 000 voyageurs sur 11 marchés dans toute l'Europe, les pays du Nord et l'Amérique du Nord. Les résultats montrent que près des deux tiers (65 %) ont admis consommer plus de bouteilles en plastique à l'étranger que chez eux, évoquant comme principaux facteurs prépondérants leur « crainte » que l'eau du robinet à l'étranger ne soit pas potable (70 %) ainsi que l'aspect pratique (19 %).

Inspired by Iceland a pour objectif de promouvoir l'eau d'Islande comme l'une des meilleures et des plus propres au monde, une eau pure et glaciaire filtrée par les roches volcaniques pendant des millénaires. Contrairement aux autres pays, en Islande, 98 % de l'eau courante n'est pas traitée chimiquement et les tests effectués montrent que les substances indésirables présentes dans l'eau sont bien en dessous des seuils de tolérance, d'après l'Agence islandaise de l'environnement.

Kranavatn se positionne désormais comme la nouvelle boisson « luxueuse » dans certains restaurants, bars et hôtels islandais. À partir de la mi-juin, les visiteurs qui se rendront en Islande pourront s'attendre à voir un bar de la marque Kranavatn à leur arrivée à l'aéroport, où ils pourront déguster l'eau d'Islande directement du robinet.

En partenariat avec l'Agence islandaise de l'environnement, Inspired by Iceland invite les visiteurs à s'inscrire en ligne au « Kranavatn Challenge » sur le site www.inspiredbyiceland.com. Les participants pourront obtenir un coupon dont le montant correspondra à la somme d'argent qu'ils auraient dépensée en bouteilles d'eau en plastique et ils pourront utiliser ce coupon dans l'un des nombreux principaux points de vente du pays.

Toute personne qui envisage de voyager en Islande cette année peut participer au Kranavatn Challenge en ligne à l'adresse : www.inspiredbyiceland.com.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ministre du Tourisme, de l'Industrie et de l'Innovation, a déclaré :

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux touristes qui visitent l'Islande notre eau de luxe et d'en vanter l'accessibilité. Cette étude révèle que des millions de touristes que nous accueillons chaque année ne sont pas sensibilisés à la qualité de notre eau courante. Améliorer la prise de conscience et la compréhension de ce problème permettra en fin de compte d'aider à réduire les déchets plastiques, et nous espérons que cette campagne encouragera les touristes à rechercher la qualité de l'eau courante et à emporter leurs bouteilles réutilisables partout où ils iront cet été. »

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, a ajouté :

« Le ton humoristique et l'esprit de la vidéo et de la marque Kranavatn cachent un message important dont nous sommes très fiers. En encourageant les touristes à ne plus utiliser de bouteilles en plastique à usage unique et en leur faisant savoir que les boissons leurs sont offertes cet été, nous faisons passer un message positif qui les encourage à se comporter comme des touristes plus responsables en Islande et partout dans le monde.

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS :

L'enquête mondiale, menée par OnePoll, a comporté 16 000 participants ayant été en vacances sur dix marchés différents. L'enquête s'est déroulée du 25 au 29 mars 2019.

