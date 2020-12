Intalio acquiert Ever Business Solutions

PARIS, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Intalio annonce l'acquisition d'Ever Business Solutions.

Afin de répondre aux besoins de ses partenaires et clients potentiels, Intalio, leader dans le domaine des solutions numériques, a fait l'acquisition d'Ever Business Solutions, une entreprise spécialisée dans les solutions d'entreprise innovantes et la planification des ressources.

Cette acquisition fait partie des nombreuses acquisitions planifiées qui s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique d'expansion internationale de l'entreprise, et nous y parviendrons de manière résolue et stratégique.

Ever Business Solutions – fournisseur de solutions d'entreprise et partenaire Gold d'Odoo – a été fondée pour répondre aux besoins de solutions cruciaux et croissants des entreprises d'aujourd'hui. EBS collabore avec des entreprises de tailles diverses dans toute la région EMEA en fournissant des services à des clients dans différents secteurs d'activité – tels que l'automobile, l'éducation, la finance, les aliments et boissons, les secteurs publics, la santé, l'hôtellerie, la logistique, l'industrie, la vente au détail, et autres…

EBS met à la disposition des clients des équipes pour les accompagner dans les phases avant et après de la mise en œuvre des projets, et fournit des services qui reposent sur des méthodologies efficaces et éprouvées. De même, EBS met en œuvre et personnalise les projets des entreprises en utilisant le nec plus ultra des solutions logicielles de classe mondiale.

Intalio et Ever Business Solutions se sont associés pour aider les entreprises à réduire les coûts et à optimiser leurs process, tout en numérisant entièrement leur lieu de travail.

Ensemble, et grâce à cette alliance les clients disposeront d'un portefeuille d'offres plus riche et de solutions taillées sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie.

Avec cette acquisition, Intalio fournira un ensemble d'applications CSP activées et étroitement intégrées avec l'offre de systèmes de planification des ressources de l'entreprise proposée par EBS, offrant ainsi une solution complète et intégrée pour toute entreprise désireuse de se lancer dans la transition numérique.

Intalio continue à offrir des solutions de pointe dans le domaine de la transition numérique qui connait une évolution constante, devenant la pierre angulaire pour les entreprises à travers le monde. Les besoins de nos clients restent notre priorité, alors que nous poursuivons nos activités à un niveau d'excellence et de professionnalisme accru ». Antoine Hraoui, PDG d'Intalio.

Intalio s'engage à poursuivre ses activités et ses partenariats à un niveau d'excellence et de professionnalisme continu, et remercie ses clients fidèles et ses associés pour leur soutien, leur loyauté et leur confiance.

Au final, notre objectif est de fournir à tous nos clients les outils dont ils ont besoin pour être compétitifs et prospérer dans leur secteur. Leurs besoins restent notre priorité.

INTALIO & EVERTEAM GLOBAL SERVICES

Intalio est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transition numérique depuis 30 ans, avec d'innombrables innovations en matière de services de contenu, de processing et de gouvernance des données.

EVER BUSINESS SOLUTIONS

Ever Business Solutions répond aux besoins cruciaux et croissants de solutions d'entreprises et de planification des ressources au sein des entreprises d'aujourd'hui, en proposant une expérience exhaustive dans différents secteurs industriels.

