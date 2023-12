Introduction de Pure Health « PureHealth », la plus grande plateforme de soins de santé intégrée du Moyen-Orient à la bourse des valeurs mobilières d'Abu Dhabi (ADX)

L'entrée en bourse de PureHealth marque la sixième introduction en bourse sur l'ADX en 2023 et a permis de lever un total de 986 millions de dollars (3,62 milliards d'AED).

a permis de lever un total de 986 millions de dollars (3,62 milliards d'AED). La valeur totale des introductions en bourse sur l'ADX en 2023 s'élevait à 5,57 milliards de dollars

ABU DHABI, EAU, 21 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La bourse des valeurs mobilières d'Abu Dhabi (ADX), l'une des bourses à la croissance la plus rapide au monde, a enregistré aujourd'hui l'entrée en bourse de PureHealth, la plus grande plateforme de soins de santé intégrée du Moyen-Orient.

PureHealth Listing Day

L'introduction en bourse de PureHealth a permis de lever un total de 3,62 milliards d'AED (986 millions de dollars) et a été sursouscrite 483 fois dans la tranche des particuliers et 54 fois dans la tranche des souscripteurs professionnels. Cette cotation marque également la sixième introduction en bourse sur l'ADX cette année. La valeur totale des introductions en bourse sur l'ADX en 2023 s'élevait à 5,57 milliards de dollars.

Abdulla Salem Alnuaimi, président-directeur général de l'ADX, a commenté la cotation en bourse en ces termes : « Nous accueillons chaleureusement PureHealth au sein de la famille ADX et nous nous réjouissons de sa contribution inestimable au secteur des services de santé aux Émirats arabes unis et au-delà. Cette année, nous avons constaté un vif intérêt et une forte participation des investisseurs à l'égard des diverses cotations et initiatives dynamiques sur la plateforme ADX. Nous nous attachons à renforcer continuellement notre infrastructure de marché, nos offres de négociation et nos services d'investissement afin de permettre à un plus grand nombre d'entreprises locales et internationales de réaliser leurs ambitions en matière de levée de capitaux et d'investissement. Chez ADX, nous nous engageons à respecter la stratégie économique d'Abu Dhabi et à favoriser la croissance et le développement durables des marchés de capitaux aux Émirats arabes unis et dans la région élargie du Moyen-Orient ».

PureHealth rejoint un groupe croissant de fournisseurs de services de soins de santé locaux et internationaux sur ADX, démontrant le rôle de la bourse en tant que plaque tournante des investissements dans le secteur de la santé et offrant aux investisseurs en bourse la possibilité de diversifier davantage leurs portefeuilles. L'implantation mondiale de la société aux États-Unis et au Royaume-Uni reflète l'internationalisation croissante de l'ADX et souligne le rôle actif de l'ADX dans le renforcement de la croissance et de la diversification économiques d'Abu Dhabi.

Le fondateur et directeur général de PureHealth, Farhan Malik, a déclaré : « La cotation de PureHealth sur l'ADX a dépassé les records d'introduction en bourse, ce qui constitue une étape importante dans notre parcours. En tant que plus grande plateforme de soins de santé intégrée au Moyen-Orient, nous sommes fiers du rôle que nous continuons à jouer pour façonner le secteur des soins de santé à Abu Dhabi et au-delà. Nous continuerons à transformer les soins de santé, conformément à la vision des leaders d'Abu Dhabi, en fournissant ensemble des soins de santé accessibles et de classe mondiale, soutenus par les dernières technologies d'intelligence artificielle et par une collaboration continue entre les secteurs public et privé. PureHealth devient maintenant une plateforme d'équité en matière de soins de santé où nous nous concentrerons sur l'expansion internationale. Cette cotation renforcera la croissance de nos capitaux propres en nous permettant de passer d'Abu Dhabi au monde entier ».

L'introduction en bourse de PureHealth conclut une année faste pour l'ADX. Parmi les entrées en bourse notables en 2023, nous pouvons citer la plus importante jamais réalisée sur l'ADX, celle d'ADNOC Gas pour un montant de 2,5 milliards de dollars, le premier sukuk au monde libellé en dollars de l'ADIB avec une valeur d'émission de 500 millions de dollars, et l'introduction en bourse de Presight AI pour un montant d'environ 496 millions de dollars.

À propos de la bourse des valeurs mobilières d'Abu Dhabi

La bourse des valeurs mobilières d'Abu Dhabi (ADX) a été créée le 15 novembre 2000 par la loi locale n° (3) de 2000, dont les dispositions confèrent au marché une entité juridique dotée d'un statut autonome, d'une finance et d'une gestion indépendantes. La loi confère également à l'ADX les pouvoirs de supervision et d'exécution nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le 17 mars 2020, l'ADX est passée du statut d'« entité publique » à celui de « société anonyme publique PJSC » en vertu de la loi n° (8) de 2020. L'ADX opère sous l'égide de l'ADQ, l'une des plus grandes sociétés de portefeuille de la région, qui possède un vaste portefeuille d'entreprises majeures couvrant les secteurs clés de l'économie diversifiée d'Abu Dhabi.

L'ADX est un marché pour la négociation de titres, y compris les actions émises par les sociétés par actions publiques, les obligations émises par les gouvernements ou les entreprises, les fonds négociés en bourse et tout autre instrument financier approuvé par l'Autorité des titres et des matières premières des Émirats arabes unis (SCA). L'ADX est le deuxième plus grand marché de la région arabe et sa stratégie visant à fournir des performances financières stables avec des sources de revenus diversifiées est alignée sur les principes directeurs du programme « Towards the next 50 » des Émirats arabes unis. Le plan national décrit le schéma de développement stratégique des EAU qui vise à construire une économie durable, diversifiée et à forte valeur ajoutée qui contribue positivement à la transition vers un nouveau paradigme mondial de développement durable.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

ADX

Abdulrahman Saleh ALKhateeb

Responsable des communications d'entreprise

Téléphone mobile : +971 (50) 668 9733

E-mail : [email protected]

À propos de PureHealth

En faisant progresser la science de la longévité, PureHealth introduit les soins de santé du futur des EAU au reste du monde. PureHealth est la plus grande plateforme de soins de santé intégrée au Moyen-Orient, avec un écosystème qui remet en question l'espérance de vie et réinvente la portée de la santé. Avec plus de 25 hôpitaux, plus de 100 cliniques, de nombreux centres de diagnostic, des solutions d'assurance maladie, des pharmacies, des technologies de la santé, des achats, des investissements et plus encore, ses innovations révolutionnaires sont à la pointe des soins de santé, car l'entreprise a pour mission de libérer du temps pour l'humanité.

Le réseau d'établissements de santé de PureHealth à Abu Dhabi et dans les Émirats du Nord comprend :

SEHA – Abu Dhabi Health Services Company : l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux et de cliniques des Émirats arabes unis

: l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux et de cliniques des Émirats arabes unis Daman – The National Health Insurance Company : principale compagnie d'assurance maladie des EAU

– The National Health Insurance Company : principale compagnie d'assurance maladie des EAU The Medical Office : supervise les hôpitaux et les établissements de santé Sheikh Khalifa établis sous l'initiative de S.A. le président des EAU

: supervise les hôpitaux et les établissements de santé Sheikh Khalifa établis sous l'initiative de S.A. le président des EAU Rafed : la plus grande organisation d'achat groupé de soins de santé des EAU

: la plus grande organisation d'achat groupé de soins de santé des EAU PureLab : gère et exploite le plus grand réseau de laboratoires de la région

: gère et exploite le plus grand réseau de laboratoires de la région Abu Dhabi Stem Cells Center : centre de soins de santé spécialisé dans la thérapie cellulaire et la médecine régénérative

: centre de soins de santé spécialisé dans la thérapie cellulaire et la médecine régénérative One Health : réseau de vente, d'assistance et d'ingénierie qui fournit des solutions médicales de bout en bout

: réseau de vente, d'assistance et d'ingénierie qui fournit des solutions médicales de bout en bout The Life Corner : première pharmacie holistique d' Abu Dhabi au service des établissements de santé et de bien-être

: première pharmacie holistique d' au service des établissements de santé et de bien-être Ardent : quatrième opérateur privé d'hôpitaux de soins aigus aux États-Unis