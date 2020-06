Invoke lance une nouvelle solution 100% web dédiée aux déclarations fiscales

PARIS, 24 juin 2020 /PRNewswire/ -- Invoke, éditeur européen de référence en matière de fiscalité et de reporting financier et réglementaire, a le plaisir d'annoncer le lancement de sa solution 100% web de production et de télétransmission des déclarations fiscales : Uloa. Conçue en collaboration avec des professionnels de la Comptabilité et de la Fiscalité, Uloa s'adapte à toute taille d'entreprise et vous fait surmonter les difficultés réglementaires de la manière la plus simple.

Éditeur de référence en matière de fiscalité grâce notamment aux solutions Invoke Exploreur et Invoke FAS Fiscal, Invoke a tiré parti de 20 ans d'innovation et d'expertise dans son domaine pour développer une solution full web intelligente.

Uloa by Invoke permet de répondre à l'ensemble des obligations déclaratives (liasse fiscale, TVA, CVAE, CbCR, DAS 2…) et de réaliser des plaquettes financières personnalisées de manière simple. L'interface très intuitive et les tableaux de bord spécialement conçus pour les échéances fiscales offriront un reel confort de travail aux collaborateurs comptables et aux superviseurs.

« Avec Uloa, vous bénéficiez de la puissance d'Invoke Exploreur ajouté à la fluidité, la convivialité et l'attractivité du full web. Cela vous fera gagner beaucoup de temps et d'énergie. » explique Anne-Sophie Allez, Chef de Produit Uloa by Invoke.

Conçue pour et par des experts de la fiscalité

Fruit d'une démarche de design d'expérience utilisateurs (UX Design) menée avec nos clients issus des départements Comptabilité et Fiscalité de grands groupes, établissements de taille intermédiaire et cabinets comptables de renom, la solution Uloa by Invoke a été conçue pour et par ses utilisateurs.

Accessible depuis n'importe quel navigateur, Uloa a été développée pour faciliter le travail de milliers de professionnels comptables et fiscaux, grâce à une gestion de données en multi-sociétés et en multi-utilisateurs.

20 ans d'expertise au service de tout type d'organisation

Plus de 1 000 entreprises font aujourd'hui confiance à Invoke pour la production et la télétransmission de leurs declarations fiscales. Ainsi, l'expertise metier et technique acquise Durant ces 20 campagnes fiscales a-t-elle pu être mise à profit dans Uloa pour permettre à chaque type d'organisation de répondre aux exigencies réglementaires de la DGFiP.

« Uloa est le résultat d'un travail considérable des équipes Invoke. Nous sommes très fiers de pouvoir proposer aux entreprises, quelles que soient leur taille et leur organisation, une plateforme unique qui répond à l'ensemble de leurs besoins en matière de fiscalité. Grâce à de nouveaux outils toujours plus innovants, nous donnons l'opportunité à nos utilisateurs de répondre à leurs obligations déclaratives et de piloter leur charge d'impôts en toute sérénité. Toujours à l'écoute de nos clients en matière de sécurité, nous leur proposons une solution pérenne et entièrement maitrisée, puisque les données de l'application sont hébergées dans notre propre datacenter en France. » déclare Jérôme Aubry, directeur du pôle Entreprises, Invoke.

Un accompagnement de A à Z

Avec Uloa, les clients Invoke bénéficient d'un accompagnement personnalisé, de la migration des données comptables jusqu'à l'envoi de leur liasse. L'équipe de Support Invoke, plébiscitée chaque année par nos clients*, se tient également à l'écoute, et met tout en œuvre pour vous apporter des réponses rapides et pertinentes.

« Invoke dispose d'un vrai support client, qui me contacte rapidement et m'apporte des solutions claires. Je suis vraiment satisfait de cette assistance téléphonique et de l'accompagnement fourni. » témoigne Julien Dacheux, Adjoint au Directeur Comptable et Fiscal, groupe Pomona.

* selon une enquête réalisée en 2019 (plus de 100 sociétés répondantes), 98% des auprès des utilisateurs Invoke Exploreur se déclarent satisfaits du service de support Invoke.

A propos d'Invoke

Fondé en 2001, Invoke édite des progiciels dédiés au traitement de l'information financière, fiscale et réglementaire. Partenaire EDI de l'administration fiscale et fondateur de l'association XBRL France, Invoke est un éditeur de référence en matière de fiscalité et compte aujourd'hui parmi ses clients plus de 1 800 groupes et régulateurs en France et à l'international.

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de déclarations transitent par les portails déclaratifs Invoke. Plus information: www.invoke-software.fr

