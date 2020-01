iObeya mise sur l'excellence pour ses clients et obtient la certification ISO 27001

MASSY, France, 17 janvier 2020 /PRNewswire/ -- iObeya, le leader du management visuel digital pour les entreprises Lean et Agile, a obtenu la certification ISO/IEC 27001:2013 pour la gestion de la sécurité de l'information, de la part de BSI, premier organisme national de normalisation au monde.

Cette certification témoigne de l'engagement d'iObeya envers les plus hauts niveaux d'exigence en matière de sécurité et de conformité. Cette reconnaissance prouve la capacité d'iObeya à respecter les règles de sécurité les plus rigoureuses, confirmant ainsi l'importance de la protection des données. L'obtention de cette certification témoigne de la recherche constante de l'excellence d'iObeya pour ses clients. Après un audit de 18 mois, iObeya est fier d'être l'un premiers éditeurs de logiciels de se catégorie à recevoir cette distinction.

Kevin Mérigot, directeur de la sécurité de l'information chez iObeya, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir obtenu la certification ISO 27001, qui reconnaît l'ensemble des engagements pris par l'entreprise en matière de sécurité de l'information. Cette certification s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue plus large qui est dans l'ADN d''iObeya. Elle renforcera la confiance de nos clients dans leur déploiement de notre solution au sein de leurs processus métiers, même les plus critiques."

Julien Richard du groupe BSI, a ajouté: "Cette certification ISO 27001 est une grande réussite, qui garantit l'engagement fort d'iObeya à fournir à ses clients un haut niveau de services garanti par une démarche qualité, environnementale et de sécurité de l'information. Elle s'inscrit dans une démarche volontaire d'intégration des systèmes de management pour renforcer la performance, l'innovation et la résilience. Félicitations à toute l'équipe d'iObeya."

A propos d'iObeya :

iObeya est la solution de management visuel qui digitalise au plus proche du réel les réunions de post-it et permet de faciliter les transformations Lean et Agile des organisations.

Pour en savoir plus, visitez notre site web ( www.iobeya.com ), suivez iObeya sur Twitter @iObeya et Linkedin .

