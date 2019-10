Ipsos MMA annonce la prochaine génération d'attribution multi-touch et lance la version 2.0 de la plateforme Activate Unified Marketing Planning

NEW YORK, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Marketing Management Analytics, (Ipsos MMA), une société Ipsos et un leader qui aide les entreprises à comprendre et optimiser la valeur de leur marketing, leurs ventes, leurs opérations, leur produit, leurs prix et leurs investissements dans la promotion, a annoncé aujourd'hui que, par le biais d'un partenariat et d'une collaboration longue de 24 mois avec des publicitaires de premier plan, elle a répondu avec succès à l'un des défis majeurs en termes de mesure du marketing dans le secteur avec le lancement de la version 2.0 de la plateforme Activate Unified Marketing Planning, une solution d'attribution, d'optimisation et de simulation du marketing. Jusqu'à récemment, le futur de MTA (attribution multi-touch) était encore un gros point d'interrogation. Des défis en termes de données et des « jardins clos », l'échec de l'adoption, les règlements sur la confidentialité, l'état du cookie, ainsi que d'autres difficultés liées aux données ont rendu le succès mitigé. À part quelques exceptions, MTA en tant qu'outil de mesure n'a pas répondu aux exigences opérationnelles des marques. La nouvelle version logicielle Activate d'Ipsos MMA a répondu avec succès aux défis qui créaient des obstacles au succès. Pour la toute première fois, une plateforme d'analyse riche en données, transparente et unifiée a été créée et capture une gamme holistique de moteurs opérationnels omni-canal (marketing traditionnel, médias numériques et sociaux, opération, facteurs externes, impacts à long terme) capables d'assurer une optimisation en temps réel à travers tous les points de contact du marketing. Activate 2.0 offre aux planificateurs un outil en temps réel puissant qui produit des résultats précis et des prédictions de vente validées permettant de générer des ventes et des profits incrémentiels mesurables.

« Ipsos MMA comprend qu'il n'existe aucune solution universelle pour l'attribution multi-touch. Il ne s'agit pas simplement d'intégrer nos données à une plateforme en vente libre. L'équipe Ipsos MMA a travaillé de près avec notre organisation d'analytique, de marketing et de finance pour développer et valider une plateforme répondant à nos exigences particulières », a déclaré Jon Francis, vice-président directeur de Starbucks.

« En travaillant avec nos clients, nous avons pu implémenter avec succès une solution de mesure unifiée car nous l'avons abordée ensemble correctement et de manière collaborative avec notre client », a ajouté Patrick Cummings, PDG d'Ipsos MMA. « Trop souvent, les entreprises appliquent des approches toutes faites et un logiciel 'boîte noire' qui mesurent seulement l'impact de médias payants, détenus et sociaux dans un silo. Par conséquent, l'impact des canaux numériques et adressables est souvent fortement exagéré. Notre approche évalue les médias numériques, sociaux et personnalisés dans le contexte de tous les moteurs potentiels, y compris les synergies, l'impact de l'attribution et les effets de halo. Les extrants sont donc considérablement plus précis et prédictifs. Nous sommes ravis des résultats que nous avons obtenus avec nos clients et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec eux pour faire évoluer le secteur », a déclaré M. Cummings.

La dernière version de la plateforme Activate Unified Marketing Planning d'Ipsos MMA permet aux publicitaires d'atteindre un nombre important d'objectifs :

Optimiser les médias payants au niveau canal, message, format d'annonce, placement, timing et segment client, équilibrant des médias généraux avec des canaux de personnalisation propriétaires à l'échelle sur une base hebdomadaire, mensuelle et annuelle

au niveau canal, message, format d'annonce, placement, timing et segment client, équilibrant des médias généraux avec des canaux de personnalisation propriétaires à l'échelle sur une base hebdomadaire, mensuelle et annuelle Aider les marques à adopter une vision omni-canal de l'entreprise pour comprendre comment tous les points de contact de marketing accroissent les ventes en ligne et hors ligne, en collaborant pour générer une valeur optimale pour l'entreprise – optimisant les clients vers les canaux de vente les plus efficaces

de l'entreprise pour comprendre comment tous les points de contact de marketing accroissent les ventes en ligne et hors ligne, en collaborant pour générer une valeur optimale pour l'entreprise – optimisant les clients vers les canaux de vente les plus efficaces Cibler une gamme d'investissements dans les médias et les opérations et des messages personnalisés à travers les clients, les marchés, les produits, et les périodes de la journée pour accroître les revenus et les profits

et des messages personnalisés à travers les clients, les marchés, les produits, et les périodes de la journée pour accroître les revenus et les profits Incorporer l'impact à long terme du marketing en utilisant des données sur panel via une intégration à Ipsos, en mesurant l'évaluation de la marque et l'engagement social

du marketing en utilisant des données sur panel via une intégration à Ipsos, en mesurant l'évaluation de la marque et l'engagement social Comprendre et répondre à l'impact d'une gamme holistique de moteurs d'activité incluant les facteurs opérationnels, les facteurs externes et le marketing sur une base continue, en s'adaptant rapidement aux changements au rythme de l'activité de nos clients

à l'impact d'une gamme holistique de moteurs d'activité incluant les facteurs opérationnels, les facteurs externes et le marketing sur une base continue, en s'adaptant rapidement aux changements au rythme de l'activité de nos clients Adopter une approche centrée client en travaillant avec nos clients pour localiser et mesurer les segments qui génèrent la plus grande valeur à long terme et exploiter diverses technologies de ciblage pour déclencher efficacement différents points du parcours du client

