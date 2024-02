Iris Knobloch nommée au conseil d'administration de Vail Resorts

BROOMFIELD, Colo., 6 février 2024 /PRNewswire/ -- Vail Resorts, Inc. (NYSE : MTN) a annoncé aujourd'hui la nomination d'Iris Knobloch au conseil d'administration de la société.

Mme Knobloch est présidente du célèbre Festival de Cannes. Elle a été nommée à ce poste en juillet 2022, en tant que première femme présidente du festival international. Mme Knobloch est également membre du conseil d'administration de Lazard, Inc., un groupe mondial de conseil financier et de gestion d'actifs, présidente du conseil d'administration de Deezer SA, une plateforme mondiale de streaming musical, et vice-présidente et administratrice référente du conseil d'administration d'Accor Hotels, premier groupe hôtelier en Europe.

Originaire de Munich, en Allemagne, Mme Knobloch réside à Paris. Elle est trilingue (allemand, français et anglais) et avocate, diplômée de la Ludwig-Maximilians Universität de Munich et de l'université de New York. Elle a commencé sa carrière d'avocate à Munich, New York et Los Angeles. Mme Knobloch a ensuite mené une longue carrière de 25 ans à divers postes de direction chez WarnerMedia, dont 15 ans en tant que présidente de Warner Bros. France et Benelux, et plus récemment en tant que présidente de WarnerMedia France, Benelux, Allemagne, Autriche et Suisse. Après avoir quitté WarnerMedia, elle a cofondé I2PO en juillet 2021, la première SPAC (Special Purpose Acquisition Company) européenne dédiée au divertissement et aux loisirs.

« Nous sommes ravis qu'Iris rejoigne notre conseil d'administration », a déclaré Kirsten Lynch, directrice générale de Vail Resorts. « Iris a eu une carrière incroyable en Europe et aux États-Unis et apporte à notre conseil d'administration une vaste expérience internationale qui sera cruciale pour nous alors que notre groupe se développe à l'échelle internationale. »

En novembre 2023, Vail Resorts a conclu un accord pour l'acquisition de Crans-Montana Mountain Resort en Suisse, le deuxième investissement stratégique européen de la société après l'acquisition en 2022 d'une participation majoritaire dans Andermatt-Sedrun Sport AG, également située en Suisse.

« Je suis heureuse de rejoindre le conseil d'administration de Vail Resorts au moment où l'entreprise s'engage sur la voie de l'expansion internationale", a déclaré Mme Knobloch. « En tant que business leader et skieuse passionnée, je me réjouis de pouvoir mettre à profit mon expertise pour soutenir la stratégie de l'entreprise visant à construire un réseau intégré de stations à travers le monde qui améliore l'expérience des clients et crée de la stabilité pour l'industrie du ski. »

Mme Knobloch a précédemment occupé des postes au sein du conseil d'administration de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, de Central European Media Enterprises Ltd, et d'Axel Springer SE.

Mme Knobloch est la onzième membre du conseil d'administration de Vail Resorts. Elle rejoint ainsi Sue Decker, Rob Katz, Kirsten Lynch, Nadia Rawlinson, John Redmond, Michele Romanow, Hilary Schneider, Bruce Sewell, John Sorte et Peter Vaughn.

