Italvolt et ABB annoncent un accord de partenariat, étape clé dans la livraison de la gigafactory italienne

Expertise dans la conception et la fourniture de solutions d'électrification et d'automatisation pour le contrôle, la distribution et la gestion de l'énergie, l'optimisation des processus de fabrication et l'efficacité énergétique à long terme

Conseil en matière de robotique et d'opérations autonomes pour le transport et la manutention des matériaux dans les unités de traitement de l'usine

Exploration de solutions pour la collecte, le traitement, le stockage cloud et l'analyse des données pour la planification de la production, le contrôle de la qualité, la gestion, les opérations et les rapports

Lars Carlstrom, PDG et fondateur d'Italvolt a déclaré : « Italvolt a pour objectif de rassembler les excellences industrielles dans chaque domaine de notre activité et nous sommes heureux d'annoncer cet accord de partenariat avec ABB, l'un des plus grands noms de l'industrie mondiale. La technologie de pointe d'ABB nous aidera à garantir la durabilité de notre site de production et à assurer une production efficace, fiable et rentable. Nous sommes heureux qu'ABB se joigne à nous pour ce voyage. »

« Les plans d'Italvolt pour la fabrication à grande échelle sont cruciaux pour la mobilité électrique, l'augmentation de la durabilité et la réindustrialisation de la région » a déclaré Mauro Martis, responsable du cluster Europe du Sud, Industries de transformation, ABB. « Ensemble, nous allons explorer nos technologies et nos synergies avec Italvolt, en apportant notre savoir-faire à ce projet ambitieux. »

La gigafactory sera située sur le célèbre site Olivetti et a été conçue par la division Pininfarina Architecture, l'emblématique maison de design automobile italienne.

Italvolt construit une gigafactory d'une capacité de production de 45 GWh pour les cellules de batterie à Scarmagno, en Italie. Un objectif clé est de contribuer à l'industrialisation verte en devenant l'un des principaux fournisseurs de batteries vertes en Europe et en établissant la présence de l'Italie en tant que fabricant de batteries prééminent. Cela signifie également que nous devons jouer notre rôle dans l'économie circulaire et, à terme, dans la régénération des ressources naturelles. Italvolt se préoccupe également du rajeunissement d'une puissance industrielle historique en plaçant les aspects ESG au premier plan de sa stratégie, ce qui inclut la création d'une vallée de la recherche et de l'innovation grâce à notre centre de R&D avancé de 20 000 m2.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui stimule la transformation de la société et de l'industrie afin d'assurer un avenir plus productif et durable. En connectant les logiciels à son portefeuille d'électrification, de robotique, d'automatisation et de mouvement, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre de nouveaux niveaux de performance. Avec une histoire d'excellence remontant à plus de 130 ans, le succès d'ABB est porté par environ 105 000 employés talentueux dans plus de 100 pays. www.abb.com

