Jacobi Asset Management reçoit l'autorisation de lancer le premier ETF Bitcoin de niveau 1 au monde

LONDRES, 17 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Jacobi Asset Management a reçu l'autorisation de lancer le premier ETF Bitcoin de niveau 1 au monde. L'ETF Jacobi Bitcoin est un instrument financier adossé à des crypto-monnaies compensé de manière centralisée, autorisé par la Commission des services financiers de Guernesey (GFSC) et dont le dépositaire est Fidelity Digital AssetsSM. Jacobi a l'intention de coter le Jacobi Bitcoin ETF sur Cboe Europe, l'une des plus grandes bourses d'actions paneuropéennes, sous réserve de l'approbation de la cotation par la Financial Conduct Authority (FCA).

Lancé en mai 2021 pour façonner l'avenir de la gestion d'actifs numériques, Jacobi réunit des décennies d'expertise dans les domaines de la banque, de la réglementation et de la Fintech pour façonner l'avenir de la gestion d'actifs numériques en concevant, émettant et gérant des produits et des fonds crypto institutionnels liés aux actifs numériques.

Jacobi est dirigée par le PDG Jamie Khurshid, ancien banquier d'affaires de Goldman Sachs et pionnier de la transparence réglementaire sur les marchés financiers. Jamie a été désigné par Financial News comme l'un des 40 premiers de moins de 40 ans dans le domaine du trading et de la technologie en Europe et a été classé dans le Top 1000 des personnes les plus influentes sur les marchés financiers mondiaux par « Exchange invest ». Il a nommé une équipe dotée d'une grande expertise en matière de services financiers, de réglementation et de crypto-actifs.

Le PDG Jamie Khurshid a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer un nouveau produit sécurisé, transparent et accessible pour suivre la performance du Bitcoin. Nous réduisons les risques liés aux investissements dans la cryptographie en éliminant le risque technologique associé à l'actif physique et le risque de contrepartie associé aux fonds traditionnels ou aux produits trackers qui sont des instruments de dette à effet de levier non réglementés. Nous sommes fiers de collaborer avec les principales entreprises réglementées d'Europe pour une offre de haut niveau afin de répondre à la demande du marché, sous réserve de l'approbation réglementaire nécessaire. C'est un moment fascinant pour l'Europe, car l'approbation réglementaire devance ceux qui attendent une décision de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. »

« L'ETF Jacobi Bitcoin fera enfin entrer les actifs numériques à part entière dans l'infrastructure d'investissement grand public avec le soutien des principales entreprises avec lesquelles nous travaillons. Il offrira aux investisseurs la possibilité de participer directement à des Bitcoins réglés physiquement. Ce nouvel ETF permet d'investir de manière simple, sûre et accessible dans l'une des classes d'actifs les plus intéressantes au monde, par l'intermédiaire de certaines des principales entités réglementées », a commenté Roy McGregor, président de Jacobi Asset Management et ancien PDG de Credit Suisse Channel Islands.

Les investisseurs de l'ETF Jacobi Bitcoin bénéficieront de la sécurité des services de mise en sécurité et d'exécution de Fidelity Digital Assets, conçus pour permettre aux investisseurs institutionnels de sécuriser, négocier et soutenir les investissements dans les actifs numériques. Chris Tyrer, responsable de Fidelity Digital AssetsSM en Europe, a ainsi commenté : « Une plus grande diversité d'intérêt de la part des investisseurs a créé une demande importante pour des véhicules d'exposition supplémentaires afin de contribuer à fournir un accès plus large aux marchés des actifs numériques. Si la conservation des actifs est une priorité absolue pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs dans toutes les classes d'actifs, la nature hautement technique des actifs numériques met encore plus l'accent sur ce point et souligne la nécessité de solutions de mise en sécurité de qualité institutionnelle comme les nôtres. »

L'ETF Jacobi Bitcoin a été développé pour répondre aux normes réglementaires par Christopher Jehan, responsable de l'architecture des fonds et ancien président de la Guernsey Investment & Funds Association (GIFA). Christopher a dirigé l'équipe de Midshore Consulting pour la conception du fonds, le travail juridique étant effectué par Collas Crill sous la direction de Wayne Atkinson, associé, et Gareth Morgan, collaborateur principal.

Avant l'approbation de la cotation par la FCA, les investissements de l'ETF Jacobi Bitcoin seront facilités par Sigma Asset Management (Guernsey) Limited ("Sigma"), le gestionnaire du fonds qui en assure la gestion et l'administration. Midshore Consulting continuera à fournir des conseils pour le fonds.

