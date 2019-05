Jean Boulle Luxury s'associe à l'artiste Cesare Catania et monte l'exposition Art and Diamonds

Catania présentera deux toiles inédites peintes à l'aide du revêtement en diamant naturel Sun King® de la marque Jean Boulle Luxury, au musée de la Villa Reale de Monza, dès le 1er juin

GENÈVE, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Jean Boulle Luxury, une filiale de Jean Boulle Group, porte Sun King®, son revêtement innovant en diamant naturel, sur la scène artistique internationale, grâce à sa collaboration avec l'artiste et sculpteur italien Cesare Catania.

Le 1er juin, Cesare Catania inaugurera une exposition rétrospective au musée de la Villa Reale de Monza, qui présentera les rééditions de deux de ses pièces iconiques, les versions D et E de « The Cutting », avec un élément inattendu qui réunit l'art et le luxe : l'ajout d'éclats de diamants à l'œuvre d'art.

Dans ces nouvelles versions, Cesare Catania couvre ses œuvres d'art de réels diamants encapsulés dans un mélange de colles et de résines, un effet rendu possible grâce à la technologie Sun King® de Jean Boulle Luxury.

Cesare Catania, souvent considéré comme le Léonard De Vinci moderne, est un partenaire naturel pour introduire la technologie Sun King® Jean Boulle Luxury dans le monde artistique, en particulier grâce à ses réalisations alliant la créativité artistique aux disciplines des mathématiques et de l'ingénierie.

« Après le lancement réussi des applications pour le revêtement en diamant naturel Sun King® dans les domaines du yachting de luxe, de l'automobile et de l'aviation, nous entrevoyons une superbe opportunité d'étendre cette technologie au domaine artistique de luxe », a déclaré Bertrand Boulle, PDG de Jean Boulle Luxury.

« Nous ne pouvions envisager meilleur partenaire qu'un artiste contemporain aussi influent que M. Catania pour faire de cette vision une réalité » a-t-il ajouté.

L'Exposition Arts and Diamonds démarrera par une soirée de gala de charité sur invitation uniquement, le 1er juin. L'événement est organisé par Amitié Sans Frontières Milano, Cesar Catania et Jean Boulle Luxury. L'exposition sera ouverte au public jusqu'au 25 juin.

« Je suis honoré de cette collaboration avec Jean Boulle Luxury », a commenté Cesare Catania. «Le diamant représente déjà une œuvre d'art à part entière. En l'associant à des couleurs, il renforce leurs variations chromatiques par sa brillance et son éclat ; c'est un choix qui s'est imposé à moi. »

À propos de Jean Boulle Luxury

L'équipe de Jean Boulle Luxury a plus de 50 ans d'expérience dans toutes les facettes de l'industrie du diamant : l'extraction, l'approvisionnement, l'achat, le taillage et le polissage de diamants naturels de qualité supérieure.

Filiale de Jean Boulle Group, Jean Boulle Luxury a été fondée afin de commercialiser le revêtement en diamant Sun King® ainsi que d'autres produits innovants à base de diamant qui sont en cours de développement.

Le revêtement en diamant Sun King® a été présenté pour la première fois sur une Rolls-Royce Ghost Elegance hors série lors du 2016 Geneva Motor Show, en collaboration avec Rolls-Royce Motor Cars. Depuis, l'entreprise créé des revêtements en diamants uniques pour supervoitures, superyachts, jets privés ou certaines œuvres d'art sur commande.

www.jeanboulleluxury.com

À propos de Cesare Catania

Cesare Catania est un artiste, peintre et sculpteur italien, souvent qualifié de « Léonard de Vinci moderne ». Les peintures de Cesare Catania sont des « arrêts sur image » d'actions et d'émotions, une synthèse extrême entre obscurité et souci du détail.

Ses études en ingénierie et en mathématiques alliées à sa passion pour l'art ont donné naissance à des travaux mêlant sculpture et peinture, innovation et peinture à l'huile (utilisation de silicone et de matériaux à base d'acrylique). Avec cette technique, il crée des œuvres trois dimensionnelles qui surgissent de la toile.

Fasciné par l'art moderne, l'architecture, le cubisme et par les maîtres de la peinture classique, la maturité artistique de Cesare Catania évolue encore. Il est toujours à la recherche de nouvelles techniques lui permettant d'exploiter au maximum ses inspirations.

www.cesarecatania.eu/en/

Contacts auprès des médias :

Lisbet Castillo

lisbet@pactarelations.com

+1-(786)-316-5698

Jessika Angarita

angarita@pactarelations.com

+1-(786)-877-4710

SOURCE Jean Boulle Luxury