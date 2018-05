Joyee Zhao est apparue sur le tapis rouge du Festival du film de Cannes lors de la cérémonie de clôture, parée de nouveaux bijoux BOJEM JEWELRY

Le style chinois a été populaire au Festival du film de Cannes depuis longtemps. Tous les bijoux que portait Joyee Zhao étaient de nouvelles pièces de BOJEM JEWELRY, conçues par la créatrice elle-même, et les colliers, bagues et boucles d'oreilles étaient toutes faites à la main en filigrane. À l'occasion de cet événement international majeur, le choix de Joyee Zhao promeut à nouveau indiscutablement les accessoires classiques asiatiques sur la scène mondiale.

La culture asiatique attire progressivement de plus en plus l'attention et la faveur, non seulement au Festival du film de Cannes, mais également à l'occasion d'événements de mode partout dans le monde. Les œuvres de Joyee Zhao permettent de relier les cultures asiatique et occidentale, à l'heure où les collectionneurs chinois et internationaux ont de grandes attentes s'agissant des collections dotées d'éléments chinois et d'une forte influence asiatique. BOJEM est très fière de permettre à un plus grand nombre d'amateurs de bijoux étrangers de découvrir le filigrane et d'en devenir passionnés, en explorant le mystère qui s'y cache et en se rendant en Chine pour des bijoux personnalisés.

En tant que créatrice de bijoux promouvant la beauté asiatique à travers le monde, Joyee Zhao réalise le rêve d'une création sans frontières, s'efforce d'intégrer la culture traditionnelle chinoise à la tendance internationale, et contribue au patrimoine culturel ainsi qu'à l'innovation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/694144/BOJEM_JEWELRY_Joyee_Zhao.jpg

LA SOURCE BOJEM JEWELRY