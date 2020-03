Kahoot! Édition Premium pour l'enseignement à distance désormais disponible gratuitement dans toutes les écoles de France touchées par le coronavirus

La plateforme d'apprentissage basée sur le jeu utilisée par plus de 5 millions d'enseignants dans le monde offre un accès gratuit à l'édition Premium aux écoles touchées par les conséquences du coronavirus

OSLO, Norvège, 10 mars 2020 /PRNewswire/ -- Kahoot!, la plateforme d'apprentissage basée sur le jeu, a annoncé aujourd'hui qu'elle offrait un accès gratuit à toutes les fonctionnalités aux écoles et aux établissements d'enseignement supérieur de France touchés par l'épidémie de COVID-19 (coronavirus).

Les établissements d'enseignement touchés par le coronavirus peuvent accéder gratuitement à Kahoot! Édition Premium pendant une durée limitée : cliquez ici pour afficher les écoles concernées ou ici pour afficher les établissements d'enseignement secondaire concernés ou contactez Kahoot! via ce formulaire .

Les écoles et les établissements d'enseignement secondaire éligibles, de la maternelle à la terminale, pourront utiliser gratuitement les fonctionnalités d'enseignement à distance de l'édition Premium de Kahoot! afin de s'assurer que leurs élèves poursuivent leur apprentissage scolaire pendant l'épidémie. Les élèves concernés, outre les enseignants à distance, sont encouragés à s'inscrire.

« Nous estimons que quels que soient le moment et le lieu, rien ne doit perturber l'apprentissage scolaire ; nous nous engageons à aider les enseignants à faciliter l'apprentissage à distance et en ligne à tout moment », a déclaré Eilert Hanoa, PDG de Kahoot!. « La mission de Kahoot! est de rendre l'apprentissage scolaire ludique pour les établissements d'enseignement du monde entier, particulièrement en ces temps difficiles. »

L'objectif de l'entreprise est de permettre l'apprentissage scolaire à distance afin que les enseignants et les écoles puissent motiver leurs élèves via des jeux à leur propre rythme ou utiliser Kahoot! par vidéoconférence. Vous trouverez des informations complémentaires sur l'utilisation de Kahoot! dans les écoles ici .

En 2019, la plateforme d'apprentissage ludique Kahoot! comptait plus de 1,2 milliard de participants ; elle est utilisée par plus de 5 millions d'enseignants et 800 millions d'élèves à travers le monde. Kahoot! permet aux enseignants et aux élèves de créer, de partager et de jouer à des jeux d'apprentissage inspirants pour stimuler davantage l'implication de chacun dans et en dehors des salles de classe.

Outils d'apprentissage à distance gratuits de Kahoot! pour les enseignants

Défi à son rythme est une fonctionnalité gratuite qui est déjà disponible pour tous les enseignants. Dans ce mode, les élèves peuvent participer seuls à des jeux, à leur propre rythme, à la maison, sur un appareil mobile ou un ordinateur. Ce mode de jeu aide les élèves à suivre leur programme, même lorsqu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Les enseignants peuvent également accéder à plus de 40 millions de jeux gratuits et prêts à être utilisés sur divers sujets ou créer leurs propres jeux.

La version basique de Kahoot! , avec ses fonctionnalités éprouvées, est et restera disponible gratuitement pour les enseignants des lycées et les écoles.

Accédez à Kahoot! Premium gratuitement !

Pour faciliter les choses aux enseignants qui doivent passer à l'enseignement à distance en ces temps difficiles, nous offrons un accès gratuit à Kahoot! Premium à tout établissement scolaire touché par les conséquences du coronavirus.

Avec l'édition Premium, les enseignants peuvent utiliser des rapports avancés pour faciliter l'évaluation scolaire et adapter l'enseignement en fonction des notes des élèves, même lorsqu'ils ne peuvent pas aller à l'école. L'édition Premium permet également aux enseignants de créer une banque de jeux éducatifs à l'échelle de l'école et de collaborer avec d'autres enseignants de leur école.

À propos de Kahoot!

La mission de Kahoot! est de faire de l'apprentissage scolaire un jeu ! Au cours de cette mission, nous souhaitons donner les moyens à tous les enfants, étudiants et collaborateurs de tirer pleinement parti de leurs capacités d'apprentissage. Notre plateforme d'apprentissage basée sur les jeux permet à tout individu ou toute entreprise de créer, partager et jouer à des jeux d'apprentissage qui génèrent une forte implication. Par ailleurs, notre gamme complète d'applications facilite l'apprentissage des mathématiques et permet aux enfants d'apprendre à lire en jouant. Depuis 2013, l'objectif de Kahoot! est de devenir la principale plateforme d'apprentissage au monde. En 2019, 1,2 milliard de participants dans 200 pays ont joué à plus de 200 millions de jeux sur la plateforme Kahoot!. La société est basée en Norvège et possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Finlande. C'est parti !

