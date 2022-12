Kando s'associe à la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Isère (CAPI) pour protéger l'environnement grâce à l'intelligence des données d'assainissement

Kando, plateforme intelligente de gestion des eaux usées, soutient la CAPI dans l' utilisation de ses données pour relever les défis environnementaux et réglementaires

TSURYIGAL, Israel, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Kando, un fournisseur de solutions d'intelligence de données spécialisé dans l'analyse de la qualité des eaux usées, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Isère(CAPI) dans le sud-est de la France pour mettre en œuvre une gestion intelligente des données des eaux usées dans la région et fournir des informations essentielles sur les événements polluants qui impactent son réseau d'assainissement . Le réseau de CAPI comprend trois stations d'épuration et dessert plus de 100 000 habitants.

La plateforme Kando soutient les municipalités et les autorités publiques en leur permettant de détecter en temps réel des événements polluants dans leurs réseaux d'assainissement, d'identifier précisément la source de ces événements et de communiquer leur impact aux les acteurs concernés du réseau. CAPI a adopté la solution de Kando afin de générer efficacement des informations basées sur les données, visant à soutenir les initiatives de protection de l'environnement dans la région tout en garantissant le respect de la réglementation.

"La solution de Kando a démontré sa capacité à analyser les événements dans leur intégralité, en fournissant des informations opérationnelles telles que le profil, la localisation, la durée et la fréquence.", a déclaré Stéphanie Guillermard, responsable de l'expertise et des études, CAPI. "Cette analyse granulaire, corrélée à la connaissance des réseaux et du tissu industriel et artisanal du territoire permettra non seulement de remonter à la source mais aussi de travailler avec les émetteurs des rejets sur des solutions de traitement les plus pertinentes."

Avec cette collaboration, Kando signe son premier partenariat long terme en France et ouvre la voie à d'autres collaborations sur le marché français. Kando a déjà développé de nombreux partenariats à long terme avec des municipalités et opérateurs réseaux aux États-Unis, en Australie et en Europe, avec un historique établi de génération de rendements tangibles pour ses partenaires et clients. L'expansion mondiale de Kando témoigne de l'importance et de l'efficacité de cette technologie et de son impact positif à travers le monde.

"Nous sommes ravis de nous associer à la CAPI et de l'appuyer dans ses efforts pour favoriser l'innovation dans ses réseaux d'eaux usées", a déclaré Malorie Dreyfus, directrice commerciale Europe a Kando. "Nous sommes impatients de constater l'impact de notre partenariat, alors que nous protégeons de plus en plus d'actifs et aidons les services des eaux à renforcer leur capacité à se conformer à des réglementations environnementales et sanitaires de plus en plus strictes."

À propos de Kando

Kando fournit une plateforme de gestion intelligence des eaux usées qui utilise des algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA) couplés à des équipements connectés (IoT) pour détecter en temps réel toute anormalité de qualité des eaux usées. Kando permet à ses clients de regagner le contrôle de la qualité de leurs effluents, tout en protégeant leurs enjeux et en diminuant les surcouts d'exploitation. En faisant travailler intelligemment les données, Kando contribue à protéger les ressources environnementales et à renforcer la sante publique. Fondée en 2012, la société a son social Israël et elle dispose de bureaux régionaux au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie.

https://www.kando.eco/

À propos de la CAPI

La communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI) est une communauté urbaine française, située dans le département de l'Isère, et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Créée en 2007, elle dessert 22 communes et plus de 108 709 habitants. Territoire à fort potentiel, CAPI représente aujourd'hui la 2ème agglomération de l'Isère et le 2ème pôle urbain et économique du département.

https://capi-agglo.fr/

