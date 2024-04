Kang Jaeyoung a été renommé directeur artistique de la Cheongju Craft Biennale 2025

- Elle est la deuxième directrice artistique au total à être reconduite dans ses fonctions et la première directrice artistique à être reconduite dans ses fonctions une deuxième fois.

CHEONGJU, Corée du Sud, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le premier du mois, le comité organisateur de la Cheongju Craft Biennale (le président Lee Beom-seok, maire de Cheongju ; ci-après désigné comme le « comité organisateur ») a organisé une cérémonie de nomination pour le directeur artistique de la Cheongju Craft Biennale 2025.

Le nouveau directeur artistique est Kang Jaeyoung, qui a dirigé la Cheongju Craft Biennale 2023. Elle est la deuxième directrice artistique de l'histoire de la Biennale, qui verra sa quatorzième itération en septembre 2025, à être nommée deux fois et la première directrice artistique à être nommée pour deux événements consécutifs.

La Cheongju Craft Biennale 2023, dirigée par le directeur Kang, a été saluée pour avoir amélioré le statut de Cheongju en tant que ville artisanale. L'événement a été un grand succès essentiel au pays et à l'étranger. Il a été bien accueilli par une pléthore de visiteurs et a attiré un total de 308 000 personnes, avec un taux de satisfaction impressionnant de 89,1 %.

Lorsque le comité organisateur a mené son processus de sélection de la directrice artistique évaluative, la directrice Kang a reçu un soutien écrasant grâce à sa présentation dans laquelle elle a promis d'établir un modèle biennal durable et tourné vers l'avenir grâce à l'exploration, la connexion, la communication, et l'archivage avec une nouvelle orientation vers la « refonte (Build the World Through Craft) ».

La réalisatrice Kang, la première femme à deux reprises directrice artistique des Cheongju Craft Biennales consécutives, a déclaré : « Je me sens à la fois excitée et accablée plus que jamais, car il s'agit d'un grand défi et je dois me surpasser. » Elle a également partagé sa vision comme suit : « Sur la base de mon expérience, du savoir-faire que j'ai acquis lors de la Biennale précédente, ainsi que de mon affection et de mon respect profonds pour Cheongju, je prouverai pourquoi Cheongju est une ville artisanale mondiale en aidant la Biennale artisanale de Cheongju 2025 à montrer ses grands développements et à faire deux ou trois pas de plus. »

Le comité organisateur confirmera ce mois-ci les thèmes et la configuration de l'exposition grâce à des ateliers auxquels participeront les membres du comité et le directeur artistique. La première étape de la Cheongju Craft Biennale de 2025 sera d'annoncer les grandes lignes de la Cheongju International Craft Competition.