Kantox fournit à Citi Commercial Bank des solutions de connectivité pour les e paiements en devises des clients Américains

LONDRES, 7 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Kantox, leader dans les solutions de gestion des devises et des paiements pour les entreprises, annonce aujourd'hui qu'elle fournira à Citi Commercial Bank une expérience utilisateur homogène pour ses clients aux États-Unis, par le biais d'une solution directement connectée à la plateforme de paiements en devises de Citi.

Le logiciel, qui fait partie de l'initiative Dynamic Management of Foreign Exchange (Gestion dynamique des changes, « DMFX ») de Citi, permet également l'automatisation de la trésorerie pour les paiements locaux et multi-devises.

« Étant donné l'évolution rapide des besoins de nos clients en ce qui concerne la trésorerie, Citi cherche constamment à développer des solutions innovantes qui facilitent la gestion des flux », affirme Kyle Falconi, chef des Commercial Derivatives Sales USA . « Nous envisageons d'offrir à nos clients, avec le soutien de Kantox, une expérience utilisateur grandement améliorée en matière de FX et de paiements. »

Philippe Gelis, PDG de Kantox, ajoute: « Citi est très intéressé par l'innovation, et ce partenariat constitue pour nous la preuve supplémentaire d'une tendance mondiale à la coopération entre les banques et les fintechs. Kantox est heureux de fournir à Citi des solutions qui aident à automatiser la gestion des flux de devises et à améliorer l'expérience client. Nous avons hâte de travailler ensemble. »

Dans le cadre de cette relation, Citi et Kantox s'attendent à étendre leur collaboration et à proposer des solutions de plus en plus sophistiquées. À l'avenir, ces offres commerciales pourront inclure la technologie de « micro hedging » de Kantox, Dynamic Hedging, qui a récemment été reconnue "meilleure solution de gestion des risques" par FX Week.

Le partenariat, développé dans le cadre du programme D10X de Citi, fait actuellement l'objet d'une phase pilote auprès d'un groupe sélectionné d'entreprises clientes de Citi aux États-Unis, avec l'intention de déployer la solution à un public plus large en 2020.

À propos de Kantox

Kantox est une FinTech spécialisée dans le développement de logiciels destinés à aider les entreprises à gérer le risque de change et à exploiter les devises étrangères pour favoriser leur croissance. L'expertise et les solutions de Kantox permettent aux entreprises de recueillir les données d'exposition liées aux devises et d'automatiser leurs processus de couverture, de paiement et d'encaissements. Plus de 3 900 clients dans 70 pays font confiance à Kantox pour leurs besoins en matière de paiement et de gestion des devises.

La société a son siège social à Londres et est agréée par la Financial Conduct Authority (FCA) (numéro de référence 580343). Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.kantox.com/fr/ @Kantox ou LinkedIn .

À propos de Citi

Citi, banque leader au premier niveau mondial, compte environ 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi fournit aux consommateurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions une large gamme de produits et de services financiers, notamment des services bancaires et de crédit aux consommateurs, des services bancaires et d'investissement aux entreprises, des services de courtage et de gestion de patrimoine.

Citi Commercial Bank est une société de Citi, qui fournit des solutions bancaires au niveau mondial aux moyennes entreprises, à chaque étape de leur croissance, grâce à une équipe talentueuse de chargés de relations, de spécialistes produits et de professionnels du service client.

