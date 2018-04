Kat Von D Beauty lance sa première collection pour les sourcils ultra longue tenue en trois formules innovantes et c'est 100 % végétalien !

Faites l'expérience du communiqué de presse interactif multimédia ici : https://www.multivu.com/players/fr/8309951-kat-von-d-beauty-long-wear-vegan-brow-collection/

La pommade pour sourcils longue tenue 24 heures Super Brow, la poudre dimension Brow Struck, le crayon à sourcils de précision Signature, le pinceau à pommade pour sourcils n° 70 et le pinceau à poudre pour sourcils n° 75 Kat Von D Beauty sont disponibles à la vente en France en mai 2018 chez Sephora et sur Katvondbeauty.com.

Les sourcils sont typiquement personnels. Afin de créer ses sourcils épais reconnaissables, Kat a utilisé un crayon liner pour tatouages durant des années, car elle ne trouvait pas de produits pouvant lui fournir la haute intensité de couleur et la longue tenue résistante à l'eau qu'elle désirait. Elle a aujourd'hui repoussé les limites de l'innovation pour créer la collection ultime de produits pour sourcils pour elle-même...et pour tout le monde ! Dans une publication Instagram offrant un aperçu de ses produits, Kat Von D en a fait l'éloge en déclarant : « Êtes-vous prêts pour LE MEILLEUR produit pour sourcils résistant à tout et à longue tenue de tous les temps ?! »

Pommade pour sourcils longue tenue 24 heures Super Brow Kat Von D Beauty

Cette pommade légère et résistante à l'eau permet de façonner des sourcils saisissants, sans grumeaux, sans coulures et ne s'enlève que lorsque vous l'avez décidé. Cette formule résistante à la sueur est le meilleur produit pour sourcils, même pour les activités les plus intenses. Kat a même testé son pouvoir de résistance le temps d'une séance de fitness très intense ! La pommade Super Brow s'affiche dans 7 teintes de sourcils neutres, 7 couleurs arc-en-ciel, mais aussi « White Out » et « Bleach » pour un total de 16 nuances originales qui peuvent être associées pour créer plus de 100 couleurs pour toutes les couleurs de sourcils.

Appliquez la pommade pour sourcils longue tenue 24 heures Super Brow avec le nouveau pinceau à pommade pour sourcils n° 70 Kat Von D Beauty . Les poils fermes et biseautés du pinceau sont faits de fibres synthétiques de la plus haute qualité pour permettre un contrôle absolu et des touches de pinceau qui s'appliquent sans effort. Le manche effilé du pinceau sert également de spatule de mélange ce qui rend la création de combinaisons de couleurs très facile.

La poudre dimension Brow Struck Kat Von D Beauty

Créez des sourcils parfaits au look naturel avec Brow Struck : une poudre unique en 3D semi-métallisée qui imite l'éclat naturel des vrais poils pour visiblement augmenter leur dimension et leur volume. Cette formule de poudre et de base hybride 2 en 1 est la première poudre à sourcils résistante à l'eau et aux coulures efficace jusqu'à 12 heures. Utilisez l'une des sept teintes à tonalité de sourcils pour combler et harmoniser immédiatement votre forme pour des sourcils parfaitement pleins et bien équilibrés du plus bel effet en photo et en vrai.

Appliquez cette poudre longue tenue et à haute densité de pigmentation avec le pinceau à poudre pour sourcils n° 75 Kat Von D Beauty . Le pinceau est conçu en forme de peigne permettant de déposer et de mélanger la poudre tout en coiffant les poils de sourcils !

Le crayon à sourcils de précision Signature Kat Von D Beauty

Ce crayon ultra fin présente la toute première pointe ovale de 1 x 1,5 mm, créant un look microblade que vous contrôlez. Le crayon Signature joue sur la précision. Il est parfait pour dessiner des lignes fines et des tracés imitant les poils avec la justesse d'un artiste sous tous les angles. La formule longue tenue, résistante à la casse est extrêmement solide, mais se ramollit au contact des huiles naturelles des poils de vos sourcils pour un rendu modulable. Vous pouvez ainsi disposer des couches de couleurs avec assurance afin d'obtenir un look de sourcils sur mesure. Le goupillon intégré dans chacune des 7 teintes de tonalité de sourcils vous permet de sculpter et de mélanger facilement.

Guide pratique des sourcils Kat Von D Beauty

Sculptez tous les types de sourcils avec ces conseils pratiques de l'artiste maquilleuse Leah Carmichael (@iamleah) de Kat Von D Artistry Collective.

DES SOURCILS TRÈS BIEN DÉFINIS ET SCULPTÉS

« Pour obtenir des sourcils parfaits, commencez toujours par l'arche du sourcil. J'utilise la pommade longue tenue 24 heures Super Brow en graphite et le pinceau à pommade pour sourcils n° 70 et j'étire l'extrémité du sourcil pour en allonger la forme. Je répète ensuite cette étape sur le dessus du sourcil, en comblant le sourcil et en utilisant ce qui reste du produit sur la pointe du pinceau pour imiter le tracé des poils à l'avant. »

SOURCILS ÉPAIS

« Pour obtenir des sourcils épais facilement, j'utilise la poudre dimension Brow Struck en blond et le pinceau à poudre pour sourcils n° 75. La poudre est parfaite pour celles qui ont les sourcils clairsemés parce que la formule est légèrement brillante, ce qui donne un look naturel. J'aime terminer avec un goupillon pour donner aux sourcils une finition plus soyeuse. »

SOURCILS À EFFET DE PIGMENTATION MICROBLADE

« Le crayon de précision pour sourcils Signature a été conçu pour créer des sourcils bien définis. J'ai choisi la teinte brun moyen et j'ai appliqué des touches courtes pour modeler la couleur en fines couches. La pointe super précise et la formule à haute densité de pigmentation permettent de réaliser des traits de sourcils qui paraissent naturels pour un look précis et défini. Une petite quantité suffit. »

SOURCILS COLORÉS

« N'ayez pas peur de colorer vos sourcils ! La polyvalence des teintes de la pommade pour sourcils longue tenue 24 heures Super Brow est incroyable pour la créativité. Par exemple, la teinte Scarlet (rouge écarlate) mélangée à n'importe quelle teinte brune vous permet de personnaliser la parfaite teinte châtain, et la teinte Bleach crée des sourcils au look décoloré et sans engagement le plus rapide de l'histoire. J'ai utilisé la teinte Scarlet sans ajout pour créer ce look amusant et coloré. »

#Vegan ! La passion de Kat pour les animaux signifie que tous les produits n'impliquent aucune cruauté envers les animaux, pour toujours. La collection Kat Von D pour sourcils est 100 % végétalienne. Partagez vos looks et trouvez plus d'inspiration à KatVonDBeauty.com, @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #KVDBrows

À PROPOS DE KAT VON D BEAUTY : LONGUE TENUE. HAUTE DENSITÉ DE PIGMENTATION. COUVRANCE PARFAITE.

Kat Von D Beauty a été créée et lancée en 2008. Inspirée des encres de sa boutique de tatouage de renommée internationale, High Voltage Tattoo, Kat a créé une marque de maquillage irrésistible et très appréciée. Elle se spécialise dans les produits de beauté de longue tenue, à haute densité de pigmentation et à couvrance parfaite qui vous encourage à libérer l'artiste qui sommeille en vous.

Dans sa quête continue pour créer les produits de beauté les plus parfaits jamais imaginés, Kat Von D teste et porte tout ce qu'elle crée, retirant une inspiration illimitée de son vécu en tant qu'artiste, tatoueuse, musicienne, activiste des droits des animaux, leader des réseaux sociaux et créatrice. Saluée et appréciée pour son talent artistique, son authenticité, son innovation et son obsession pour la qualité, Kat Von D est l'une des marques de produits de beauté connaissant la croissance la plus rapide du secteur.

En tant qu'activiste passionnée des droits des animaux, Kat Von D s'engage à garantir une gamme de produits de beauté n'ayant pas entrainé de cruauté envers les animaux et du maquillage 100 % végétalien. En reconnaissance de son travail, Kat a reçu le prix de la célébrité défendant les animaux (Celebrity Animal Advocate Award) au cours de la conférence nationale sur le droit des animaux (Animal Rights National Conference) et a été nommée célébrité végétalienne de l'année 2017. Kat Von D Beauty a été nommée à deux reprises « meilleure société de cosmétiques sans cruauté envers les animaux » par peta2 à l'occasion de leurs prix annuels Libby.

La marque Kat Von D Beauty est distribuée dans 35 pays à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, le Moyen-Orient, la Scandinavie, le Royaume-Uni et l'Irlande en exclusivité dans les boutiques SEPHORA, Naimies, Debenhams et www.katvondbeauty.com.

À PROPOS DE KENDO

Avec son siège basé à San Francisco, en Californie, KENDO crée ou fait l'acquisition de marques de produits de beauté et s'attache à les développer en entreprises d'envergure mondiale. Leur portefeuille compte Kat Von D Beauty, Marc Jacobs Beauty, OLEHENRIKSEN, BITE Beauty et Fenty Beauty by Rihanna. Le nom KENDO est un jeu de mots basé sur la phrase anglaise « can do » (sans problème, c'est possible). KENDO se caractérise par son engagement pour la qualité des produits, l'innovation et l'authenticité narrative. Les marques du portefeuille KENDO sont distribuées dans 35 pays dans le monde.

LA SOURCE KENDO