Kat Von D quitte la marque et vend ses parts de Kat Von D Beauty pour élaborer sa gamme de chaussures véganes et débuter sa tournée mondiale -- KENDO BRANDS acquiert les parts restantes et rebaptise la marque KVD Vegan Beauty

À l'issue de 12 années de partenariat, KENDO devient l'unique force motrice de la marque de beauté végane

La marque demeure engagée en faveur du maquillage haute performance, végan, et non testé sur les animaux

SAN FRANCISCO, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Kat Von D Beauty a annoncé aujourd'hui que sa fondatrice Kat Von D avait entièrement quitté la marque pour se consacrer à d'autres projets artistiques (notamment sa gamme de chaussures véganes et son prochain album), faisant de KENDO l'unique propriétaire et force motrice soutenant la gamme de produits de beauté. Avec entrée en vigueur immédiate, la marque sera désormais baptisée KVD Vegan Beauty.

La société continuera de proposer sa gamme de produits actuelle, et créera de nouveaux produits de maquillage végans non testés sur les animaux innovants et haute performance pour les consommateurs du monde entier. KVD Vegan Beauty continue de promouvoir l'expression personnelle et la compassion, et demeure une société pionnière dans le domaine des collaborations susceptibles de faire le buzz aux côtés d'artistes, marques, organisations artistiques et organisations caritatives de défense animale. Le développement de la marque KVD Vegan Beauty et de ses produits emblématiques est le résultat de douze années de partenariat entre Kat Von D et KENDO.

David Suliteanu , PDG de KENDO a déclaré :

« Je souhaite remercier Kat pour avoir contribué à transformer le secteur de la beauté à nos côtés. Les produits que nous avons créés ensemble ont résisté à l'épreuve du temps et sont devenus emblématiques. KENDO, aux côtés de son partenaire mondial de distribution SEPHORA, se réjouit de la poursuite de la croissance de KVD Vegan Beauty sous le leadership, la propriété et la direction de KENDO. Nous sommes entièrement positionnés pour poursuivre la croissance et le développement de la marque à la fois en termes de produits et de marketing. Nous avons créé une gamme de produits particulièrement robuste pour 2020 et au-delà. La même équipe KENDO qui a écrit l'histoire aux côtés de KVD Vegan Beauty est prête à recommencer. »

Kat Von D , fondatrice et artiste, a expliqué :

« L'année passée fut une année de profonds changements pour moi. Comme un grand nombre d'entre vous le savent, j'ai donné naissance à mon merveilleux petit garçon, lancé ma gamme de chaussures véganes, et je m'apprête actuellement à sortir au printemps mon album tant attendu, qui fera ensuite l'objet d'une tournée mondiale ! Bien que j'adorerais pouvoir équilibrer tout cela, en plus de poursuivre ma gamme de maquillage, j'ai clairement compris que je ne pouvais pas tout faire à une capacité maximale.

C'est ainsi que j'ai décidé de me retirer de mes fonctions de fondatrice (et de toutes mes autres fonctions) de Kat Von D Beauty, et de vendre mes parts de la marque en les transférant en intégralité à KENDO, qui est mon partenaire depuis 12 ans. Bien que ce fut une décision difficile, après une mûre réflexion, j'ai décidé que je souhaitais voir la gamme de maquillage continuer de prospérer et de croître, et KENDO vise précisément cet objectif. »

La marque a été lancée en 2008 avec quatre rouges à lèvres de couleur rouge. Aujourd'hui, KVD Vegan Beauty possède plus de 250 produits innovants dans la quasi-totalité des catégories de beauté. La marque est commercialisée à l'échelle mondiale, sur tous les principaux marchés, dans 36 pays à travers le monde, principalement chez SEPHORA et sur kvdveganbeauty.com. Depuis sa création, KVD Vegan Beauty a remporté un grand nombre de récompenses, à l'échelle nationale et internationale, pour ses formulations de produits innovantes de premier ordre, pour ses emballages et pour son marketing. Il en résulte par conséquent une longue liste de produits éprouvés et best-sellers, y compris, notamment :

Tattoo Liner , emblème mondial et notre produit n°1

, emblème mondial et notre produit n°1 Everlasting Liquid Lipsticks, qui ont lancé la révolution des rouges à lèvres liquides

qui ont lancé la révolution des rouges à lèvres liquides Shade + Light Contour Palette , qui ont lancé l'engouement autour du contouring

, qui ont lancé l'engouement autour du contouring Go Big or Go Home Mascara , mascara volumateur végan élaboré à partir de matières grasses végétales

, mascara volumateur végan élaboré à partir de matières grasses végétales True Portrait Foundation , fond de teint végan à la texture liquide à poudre véritablement léger et haute performance

, fond de teint végan à la texture liquide à poudre véritablement léger et haute performance Lolita, teinte Rose brun universelle et plébiscitée, vendue sous forme de rouges à lèvres, de crayons pour les yeux et le contour des lèvres, et de palettes d'ombres à paupière

À PROPOS DE KVD VEGAN BEAUTY

KVD VEGAN BEAUTY est une marque de beauté emblématique, mondiale, haute performance, végane et non testée sur les animaux qui a révolutionné le secteur depuis son lancement en 2008 -- avec 4 rouges à lèvres rouges hautement pigmentés, longue tenue et non testés sur les animaux. En 2010, nous avons créé notre eye-liner primé n°1, le Tattoo Liner, qui demeure le Saint Graal incontesté des eye-liners liquides. Après avoir été la marque à l'origine de l'engouement autour des rouges à lèvres liquides, nous avons à nouveau transformé le secteur de la beauté en 2016 en reformulant l'intégralité de notre gamme pour offrir des produits 100 % végans, sans sacrifier la performance pour laquelle nous sommes réputés. Aujourd'hui, nous proposons plus de 250 produits innovants dans chaque catégorie et plusieurs centaines de récompenses, et nos produits sont distribués dans 36 pays à travers le monde en exclusivité chez Sephora, Sephora chez JC Penney, et Debenhams au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que sur www.kvdveganbeauty.com // Suivez-nous sur @kvdveganbeauty.com

À PROPOS DE KENDO BRANDS

KENDO BRANDS est l'unique propriétaire et exploitant de KVD VEGAN BEAUTY. KENDO est un incubateur de marques de beauté innovantes, qui crée et acquiert des marques de beauté pour les transformer en puissances mondiales : FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores, et KVD Vegan Beauty. KENDO possède des bureaux à San Francisco, Paris, Dubaï, Londres, Sydney et Singapour.

