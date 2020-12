Kellogg remercie ses collaborateurs après une année sans precedent

PARIS, 18 décembre 2020 /PRNewswire/ -- L'ensemble des collaborateurs de Kellogg à travers l'Europe, soit près de 6 000 personnes, se verront accorder un jour de congé supplémentaire le vendredi 19 mars 2021. L'équipe de direction entend ainsi saluer l'engagement et la détermination des équipes tout au long de l'année 2020 marquée par la pandémie mondiale.

En 2020, la crise sanitaire a fortement bousculé le fonctionnement des organisations. Le télétravail était déjà une pratique courante au sein de Kellogg et a été généralisé. Depuis le début du déconfinement, Kellogg a souhaité étendre sa politique en matière de télétravail car l'entreprise est convaincue qu'il faut décorréler la performance du lieu de travail. De plus, une aide à l'équipement a été versée à tous les collaborateurs du siège pour s'équiper de la meilleure façon possible à leur domicile. Pour favoriser le maintien de la culture d'entreprise et le lien entre les équipes, Kellogg a mis en place des programmes supplémentaires autour de l'inclusion et la diversité mais aussi pour le bien-être des collaborateurs. De plus, Kellogg n'a pas eu recours au chômage partiel et n'a pas supprimé d'emplois.

