Khoros et Talkwalker publient le dernier volume du Smart Social® Report pour aider les marques à s'adresser à la génération Z

PARIS, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Khoros plateforme leader dans l'engagement client - spécialisée dans le développement des communautés de marque et dans l'optimisation du marketing sur les réseaux sociaux - et Talkwalker , une des plateformes leaders de la consumer intelligence, publient le Smart Social® Report, Volume 3 . Ce rapport étudie comment les marques doivent aborder la génération Z dans leurs campagnes publicitaires. Le Smart Social Report est une série de rapports publiés par Khoros, qui dévoile les toutes dernières tendances marketing sur les réseaux sociaux, pour aider les gestionnaires de réseaux sociaux et les annonceurs dans leurs stratégies digitales.

En exploitant les données et les avis obtenus via les technologies de Khoros et de Talkwalker, le Smart Social Report Volume 3 se concentre sur l'importance grandissante de la génération Z en tant que force d'impact économique. Découvrez comment cette génération, c'est-à-dire les personnes nées entre 1997 et 2012, se comporte en ligne, et ce qu'elle attend d'une expérience client réussie.

Les insights et tendances clés soulignés dans ce rapport comprennent :

La génération Z détient le pouvoir : En tant que natifs du numérique et représentant un véritable pouvoir d'achat allant de 29 milliards de dollars à 143 milliards de dollars par an, la génération Z exerce une forte influence sur les marques et les autres générations — où se rendre, comment dépenser son argent et les dernières tendances.

: En tant que natifs du numérique et représentant un véritable pouvoir d'achat allant de 29 milliards de dollars à 143 milliards de dollars par an, la génération Z exerce une forte influence sur les marques et les autres générations — où se rendre, comment dépenser son argent et les dernières tendances. Acheter maintenant, payez plus tard: La pandémie a changé la façon dont les consommateurs achètent, et pour la génération Z, la praticité et l'accessibilité sont essentielles. Les expériences de shopping en ligne ne cessent de croître, et de nouvelles méthodes de paiement comme le modèle « achetez maintenant, payez plus tard » ont gagné en popularité. L'analyse menée par Khoros et Talkwalker a révélé que les trois derniers mois représentaient 36% du total des conversations « achetez maintenant, payez plus tard » de l'année dernière.

La pandémie a changé la façon dont les consommateurs achètent, et pour la génération Z, la praticité et l'accessibilité sont essentielles. Les expériences de shopping en ligne ne cessent de croître, et de nouvelles méthodes de paiement comme le modèle « achetez maintenant, payez plus tard » ont gagné en popularité. L'analyse menée par Khoros et Talkwalker a révélé que les trois derniers mois représentaient 36% du total des conversations « achetez maintenant, payez plus tard » de l'année dernière. La génération Z s'en préoccupe ? Les marques devraient en faire de même : La génération Z est un groupe avec des idées sociopolitiques, il est donc important de comprendre les problèmes qui lui tiennent à cœur pour mieux l'intéresser. Au sommet des priorités de ce groupe figurent la viabilité environnementale et la présence de marques réfléchies qui expriment leurs valeurs et leurs convictions.

: La génération Z est un groupe avec des idées sociopolitiques, il est donc important de comprendre les problèmes qui lui tiennent à cœur pour mieux l'intéresser. Au sommet des priorités de ce groupe figurent la viabilité environnementale et la présence de marques réfléchies qui expriment leurs valeurs et leurs convictions. Soyez proactif avec la génération Z : Retenez les meilleures pratiques pour rester pertinent et tendance dans le paysage digital.

« Les consommateurs d'aujourd'hui attendent des marques qu'elles leur offrent des expériences personnalisées tout au long de leur parcours d'achat. C'est particulièrement vrai pour la génération Z qui façonne la manière dont les autres générations s'engagent avec les marques et dépensent leur argent. Des solutions d'engagement social et numérique sont indispensables pour identifier les sujets qui intéressent l'audience, et pour créer des liens durables avec ses clients. », a déclaré Katherine Calvert, Directrice du marketing chez Khoros.

« Il est essentiel que les marques s'appuient sur les tendances qui comptent pour leurs consommateurs, en particulier pour la génération Z, dont le pouvoir d'achat s'est multiplié au cours de l'année passée », a déclaré Elena Melnikova, Directrice du marketing chez Talkwalker. « Notre rapport, publié en partenariat avec Khoros, révèle les tendances qui permettront aux annonceurs visionnaires, d'adapter et d'améliorer leur stratégie pour 2021, et au-delà. »

La publication du Smart Social Report, Volume 3 fait suite à l'annonce du nouveau partenariat de veille entre Khoros et Talkwalker. Ce partenariat permet aux consommateurs d'exploiter la puissance de la plateforme de Talkwalker pour découvrir, comprendre et obtenir des renseignements utiles à partir des données conversationnelles issues du web et des réseaux sociaux.

Pour apprendre comment toucher la génération Z, votre marque doit s'assurer de suivre les tendances et de télécharger le Smart Social Report, Volume 3 . Pour en savoir plus sur la plateforme d'engagement client de Khoros, y compris sa campagne marketing de réseaux sociaux et ses solutions d'écoute, rendez-vous sur khoros.com . Pour plus d'informations au sujet de Talkwalker, rendez-vous sur talkwalker.com .

À propos de Khoros

Plus de 2 500 marques internationales, y compris un tiers des sociétés du classement Fortune 100, exploitent la puissance de la plateforme d'engagement client primée de Khoros pour gagner des clients à vie. Nos solutions d'entreprises innovantes sont gages de succès grâce à un service client numérique, à la messagerie, au chat, aux communautés de marque en ligne et à la gestion des réseaux sociaux. Combiné à nos services de premier plan dans le secteur, Khoros permet aux marques de se connecter à leurs clients tout au long du parcours digital. Khoros gère quotidiennement plus de 500 millions d'interactions numériques et exploite l'IA pour les transformer en insights et actions.

Khoros qui est reconnu comme Best Places to Work, a 10 bureaux à l'échelle mondiale et Vista Equity Partners en tant qu'investisseur principal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur khoros.com .

À propos de Talkwalker

Leader de la consumer intelligence, Talkwalker aide les marques internationales à combiner un large éventail de données pour les convertir en insights puissants et faciles à exploiter.

En associant une technologie primée à un service client impeccable, notre plateforme basée sur l'IA fait le lien entre ce que les clients pensent, disent et font, ce qui permet aux entreprises « customer-centric » de générer des revenus, d'améliorer la rétention et de réduire les coûts.

Déjà présent au Luxembourg, à New York, à San Francisco, à Francfort, à Singapour, à Paris, à Tokyo, à Londres et à Milan, Talkwalker aide plus de 2 000 entreprises à prendre de meilleures décisions au sujet de leurs clients, prospects, marchés et concurrents.

