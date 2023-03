KINGSPAN : RÉDUCTION DE 26 % DES ÉMISSIONS ABSOLUES DE PORTÉE 1 ET 2 DEPUIS 2020

Kingspan a réduit de 26 % ses émissions absolues de gaz à effet de serre (portée 1 et 2) par rapport à l'année de référence 2020

DUBLIN, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Kingspan, leader mondial des solutions d'isolation et d'enveloppe de bâtiments à haute performance, a publié aujourd'hui son troisième rapport annuel dans le cadre de son programme décennal de développement durable, Planet Passionate.

L'année 2022 a marqué une nouvelle étape importante pour le programme, dans la mesure où Kingspan a dévoilé une réduction de 26 % des émissions absolues de GES de portée 1 et 2 par rapport à son année de référence 2020, ce qui constitue un progrès significatif par rapport à son objectif de réduction de 90 % d'ici 2030. Kingspan a également indiqué qu'elle avait réalisé plus de 100 projets Planet Passionate en 2022 et qu'à partir de janvier 2023, elle a mis en place une taxe interne sur le carbone de 70€/tCO₂e.[2]

Autres faits marquants :

La capacité de créer 9 milliards de lumens de lumière naturelle chaque année grâce aux systèmes d'éclairage naturel Kingspan vendus en 2022, soit de quoi éclairer jusqu'à 1 million de foyers [4]

de lumière naturelle chaque année grâce aux systèmes d'éclairage naturel Kingspan vendus en 2022, soit de quoi éclairer jusqu'à [4] Plus de 48 milliards de litres d'eau de pluie pourraient être recueillis par les réservoirs produits en 2022, soit de quoi remplir plus de 600 millions de bains [5]

pourraient être recueillis par les réservoirs produits en 2022, soit de quoi remplir plus de [5] Rien qu'en 2022, Kingspan a recyclé l'équivalent de 803 millions de bouteilles plastiques usagées dans ses processus de production, soit suffisamment de bouteilles pour remplir près de 1 000 terrains de football

Le Groupe continue également à déployer des efforts pour progresser vers son objectif scientifique vérifié de réduire de 42 % les émissions absolues de GES de portée 3 d'ici 2030, tout en poursuivant sa stratégie de décarbonisation de ses matières premières clés provenant de sa chaîne d'approvisionnement en amont.

Grâce à la collaboration avec ses fournisseurs pour réduire les émissions absolues de carbone tout au long de sa chaîne de valeur, Kingspan entend réduire l'intensité carbone de ses principaux produits et progresser vers son objectif de réduction de 50 % de l'intensité CO₂e des produits de ses principaux partenaires d'approvisionnement d'ici 2030.

Comme Kingspan cherche à placer les réductions absolues de carbone au centre de son programme Planet Passionate, le groupe a introduit une taxe interne sur le carbone dans l'ensemble de ses activités mondiales à partir de janvier 2023. Le prix de départ sera de 70€/tCO₂e (émissions de GES de portée 1&2, à l'exclusion des émissions de processus et biogéniques).

L'intégration de Derbigum au sein du groupe Kingspan, dans le cadre de la nouvelle division « Roofing and Waterproofing » (toiture et étanchéité), est un fait marquant, car le groupe cherche à être à l'avant-garde de la circularité dans le domaine de la toiture et de l'étanchéité. L'initiative « No Roof to Waste » de Derbigum permet de collecter et de recycler non seulement les déchets de production et les chutes, mais aussi les anciennes toitures, qui sont entièrement recyclées ; un programme passionnant qui est en phase avec le portefeuille de programmes « Planet Passionate » de Kingspan.

Le groupe a également finalisé l'acquisition de Troldtekt en mars 2022, un producteur danois d'isolants acoustiques contenant des fibres de bois, ce qui a constitué le premier pas significatif de Kingspan dans la catégorie des « isolants biosourcés ».

Comme dans les deux éditions précédentes du rapport Planet Passionate, le groupe a réalisé des progrès substantiels dans la réalisation de la majorité des objectifs du programme concernant le carbone, l'énergie, l'eau et la circularité. Il s'agit notamment de :

Énergie : Une augmentation du recours direct aux énergies renouvelables de 19,5 % à 33,4 % par rapport à l'année de référence 2020, le groupe visant à atteindre son objectif de 60 % d'énergies renouvelables directes d'ici 2030. En 2022, le groupe a également augmenté le pourcentage d'installations en propriété exclusive équipées de panneaux solaires photovoltaïques à 35,2 %, contre 21,7 % en 2020 (année de référence).

Carbone : Des investissements significatifs dans la réduction du carbone incorporé dans la division Insulated Panels suite au lancement de Quadcore LEC, un produit qui permet une réduction d'environ 17 % du carbone incorporé (pendant le cycle de vie des modules A-C) par rapport au produit existant. Quadcore LEC sera officiellement lancé au premier trimestre 2023. Le groupe a également constaté une augmentation du pourcentage de conversions des voitures de la société en véhicules à zéro émission, qui sont passées de 11 % pour l'année de référence 2020 à 58 % pour l'année 2022.

Circularité : Réduction de 7 814 tonnes des déchets de l'entreprise envoyés en décharge et recyclage de 803 millions de bouteilles en PET dans ses processus de fabrication en 2022, le groupe réalisant des avancées significatives vers son objectif d'un milliard de bouteilles par an d'ici à 2025.

Eau : En 2022, le groupe a annoncé son troisième projet de partenariat avec la start-up de technologies propres ClearbotTM, alors qu'il reste sur la bonne voie pour mener à bien cinq projets de nettoyage des océans d'ici 2025. Le Groupe a également récolté 26,1 millions de litres d'eau de pluie en 2022, soit une augmentation de 25,9 % par rapport à l'année de référence 2020. Il reste ainsi sur la bonne voie pour récolter 100 millions de litres par an d'ici 2030, afin de contribuer à réduire l'impact du Groupe sur les approvisionnements locaux en eau.

Gene Murtagh, PDG du groupe Kingspan, a déclaré : « En tant que groupe, Kingspan reste ferme dans son engagement à aider à accélérer les progrès vers un avenir à émissions nettes nulles. En 2022, nous avons à nouveau réalisé des progrès significatifs dans la réalisation de la plupart des objectifs de notre programme Planet Passionate. Depuis 2020, nous avons réduit nos émissions absolues de GES de portée 1 et 2 de 26 %, doublé notre capacité de collecte des eaux de pluie et réduit nos déchets mis en décharge de 42 %. Je suis immensément fier de voir notre programme Planet Passionate évoluer et se développer et je suis convaincu que nos équipes talentueuses et passionnées feront tout leur possible pour aider Kingspan à jouer un rôle de premier plan dans la transition vers un environnement bâti à émissions nettes nulles. »

Bianca Wong, responsable du développement durable du groupe Kingspan, a déclaré :

« Au terme de la troisième année du programme, il est fantastique de constater l'engagement sans réserve de tous les membres du groupe en faveur d'une progression annuelle constante vers la réalisation de nos objectifs ambitieux dans la cadre du programme Planet Passionate. La réalisation de plus de 100 projets en 2022 est un véritable témoignage des efforts soutenus consentis par nos collègues. Nous continuerons à tirer parti des progrès réalisés jusqu'à présent et à accélérer nos stratégies dans les années à venir. »

[1] Désigne la réduction estimée des émissions pendant la durée de vie des systèmes d'isolation Kingspan vendus en 2022. En supposant une durée de vie des produit de 60 ans ; sur la base des informations communiquées par les compagnies aériennes de l'UE faisant état de plus de 9,2 millions de tonnes d'émissions de CO2e pour la période de 12 mois allant jusqu'à mars 2022.

[2] émissions de GES de portée 1 et 2, à l'exclusion des émissions liées aux procédés et des émissions biogéniques

[3] Voir note de bas de page 1

[4] En supposant 10 ampoules de 60 W par foyer

[5] En supposant une durée de vie des produit de 20 ans

