KT&G veut accélérer son expansion mondiale en renforçant son réseau commercial international

- La société souhaite démarcher des partenaires commerciaux potentiels intéressés par la distribution des produits de KT&G en Suisse

SÉOUL, Corée du Sud, 5 janvier 2024 /PRNewswire/ -- KT&G Corporation (« KT&G » ou la « société ») (KRX:033780), principal fabricant de tabac sud-coréen, recherche activement de nouveaux partenaires commerciaux en Suisse, prenant ainsi une mesure stratégique pour accélérer l'expansion mondiale de ses activités.

En janvier 2023, KT&G a dévoilé un objectif ambitieux : atteindre un chiffre d'affaires annuel de 10 200 milliards de wons sud-coréens d'ici 2027, soit près de deux fois plus que le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année 2022. KT&G a également annoncé qu'elle s'efforçait de générer plus de 50 % de son chiffre d'affaires à partir de ses activités mondiales d'ici 2027. KT&G fait des progrès importants dans la réalisation de ses objectifs à long terme, comme le montre le chiffre d'affaires trimestriel record atteint au troisième trimestre de cette année. Ce résultat notable est principalement dû aux bonnes performances des activités mondiales de KT&G.

KT&G étend vigoureusement son empreinte mondiale dans diverses régions du monde. La forte présence de KT&G sur le marché mondial repose sur des collaborations fructueuses et continues avec des partenaires commerciaux locaux exceptionnels dans le monde entier.

Cependant, comme il existe encore des pays où les produits de KT&G ne sont pas disponibles, l'entreprise recherche des partenaires commerciaux potentiels pour faciliter la distribution de ses produits dans ces régions. KT&G considère la Suisse comme un marché inexploité doté d'un potentiel de croissance élevé et cherche à développer les opportunités de croissance dans ces régions.

KT&G recherche des partenaires commerciaux disposant d'un réseau de distribution et d'une infrastructure de marketing pour importer ses produits et les distribuer en Suisse. Selon les termes de l'accord de partenariat, KT&G fournira ses produits de haute qualité à ses partenaires commerciaux et leur apportera son soutien dans les domaines de la vente, de la publicité et de la promotion. KT&G et les partenaires commerciaux collaboreront étroitement afin d'améliorer la rentabilité du partenariat.

[À propos de KT&G ]

KT&G est l'un des principaux fabricants de tabac en Corée du Sud et le cinquième au monde en termes de parts de marché. KT&G représente plus de 60 % du marché national du tabac, même s'il est rare qu'un fabricant de tabac local parvienne à défendre le marché national avec une part de marché aussi élevée face à la concurrence des géants multinationaux du tabac. Les produits de KT&G sont commercialisés dans plus de 120 pays. Les marques phares de KT&G sont ESSE, PINE, RAISON, BOHEM et bien d'autres. KT&G s'attache à fournir à ses consommateurs un large éventail de produits de haute qualité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://en.ktng.com