Kudelski Security reconnu comme « Leader » des fournisseurs de services de sécurité managés

CHESEAUX-SUR-LAUSANNE, Suisse et PHOENIX, Arizona, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- Kudelski Security, la division Cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX : KUD.S), a annoncé aujourd'hui avoir été distingué par Forrester Research comme « entreprise leader » dans son rapport The Forrester Wave™ : Midsize Managed Security Services Providers (MSSPs),Q3 2020. Cette distinction fait suite au classement de Kudelski Security parmi les leaders dans le Forrester Wave 2018 sur les fournisseurs de services de sécurité managés émergents.

« Nous sommes ravis des résultats obtenus dans le rapport de Forrester, car il confirme d'une part, la qualité de nos services et d'autre part, notre croissance continue, a déclaré Andrew Howard, CEO de Kudelski Security. Notre passage du statut de société émergente à notre reconnaissance comme acteur majeur des fournisseurs de services de sécurité managés (MSSPs) est dû à notre croissance exponentielle tant aux États-Unis qu'en Europe, ainsi qu'à notre innovation continue dans le développement de services. Nous sommes fiers d'être le partenaire de confiance de quelques-unes des marques les plus prestigieuses au monde et de leur fournir les solutions innovantes et personnalisées dont elles ont besoin pour se protéger contre les menaces actuelles. »

Le rapport de Forrester a évalué et établi un classement des 12 principaux fournisseurs de services de sécurité managés sur base de leurs offres, stratégie et présence dans le marché actuel. Selon les résultats du rapport, Kudelski Security fait partie du trio de tête des entreprises du secteur.

Forrester souligne dans son rapport : « Les sociétés en quête de services de sécurité managés haut de gamme et adaptés au contexte métier, ainsi que celles recherchant un MSSP capable de fournir également des services de sécurité managés intégrés aux systèmes de contrôle industriel (ICS) devraient se tourner vers Kudelski Security. » Le rapport indique également que les services destinés aux systèmes de contrôle industriels représentent un différenciateur essentiel et souligne que la société est « l'un des rares fournisseurs à pouvoir offrir des services de sécurité managés aux environnements ICS ». Il mentionne tout particulièrement le centre CFC (Cyber Fusion Center) de Kudelski Security qui est en mesure de formuler « des recommandations individualisées sur les mesures correctives spécifiques à appliquer ».

Kudelski Security a obtenu les meilleurs scores pour l'analyse et la corrélation des événements entre les réseaux/terminaux et les applications, pour la facilité d'utilisation globale de la solution ainsi que sa stratégie en matière de modèle d'exécution.

« Nous avons continué à développer notre stratégie en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité de nos clients, a déclaré Alton Kizziah, Directeur de la stratégie de Kudelski Security et Vice-président des services de sécurité managés pour le monde. En plus de nos capacités MSS et MDR, nous avons étoffé notre portefeuille avec un service de surveillance des capacités OT (technologies opérationnelles) et ICS (système de contrôle industriel) afin de répondre à la hausse de la demande mondiale. Nous sommes fiers de pouvoir aider nos clients à se défendre contre les attaques auxquelles la convergence IT-OT les a exposés, et de leur donner l'assurance que leurs opérations commerciales seront protégées ».

Outre le rapport The Forrester Wave™ : Midsize Managed Security Services Providers (MSSPs), Q3 2020, Kudelski Security figure aussi en bonne place dans les études consacrées au secteur de la sécurité managée de Forrester, à savoir les rapports Now Tech:Global and Emerging Managed Security Service Providers du 2e trimestre 2020 et Now Tech:European Cybersecurity Incident Response Services du 1er trimestre 2020. Ces études aident les responsables de la sécurité à mieux comprendre la valeur qu'ils doivent attendre des fournisseurs de services et à sélectionner ces fournisseurs en fonction de leur taille et des fonctionnalités offertes. Cette reconnaissance vient s'ajouter à une liste de plus en plus longue de distinctions décernées par le secteur qui montrent clairement le changement apporté par Kudelski Security au marché MSSP.

À propos de Kudelski Security

Kudelski Security est le partenaire privilégié des sociétés conscientes des questions de sécurité, offrant conseil et solutions innovantes en matière de cybersécurité. Notre approche, consistant à envisager des partenariats à long terme avec nos clients, nous permet d'évaluer leur situation sécuritaire de manière continue afin de leur recommander des solutions qui leur permettront de réduire leurs risques métier, de maintenir le niveau de conformité et d'accroître le niveau global de sécurité. Avec des clients classés au Fortune 500, comprenant des entreprises et des organisations gouvernementales en Europe et aux États-Unis, nous répondons aux besoins les plus complexes grâce à un ensemble unique de solutions comprenant conseils, technologie, services de sécurité managés et innovation personnalisée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.kudelskisecurity.com/fr/.

