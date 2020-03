KULT ART popularise l'art

BÂLE, Suisse, 19 mars 2020 /PRNewswire/ -- L'art est souvent déconnecté de la réalité, onéreux et à risques. C'est pourquoi il reste hors de portée pour la plupart des gens. La start-up KULT ART veut démocratiser l'art. Portés par un concept numérique et une passion pour l'art moderne, les créateurs de KULT ART enthousiasment particulièrement les jeunes générations et les partenaires commerciaux innovants.

La start-up met l'art le plus prestigieux à la portée du public. En proposant aux actionnaires des parts abordables et accessibles numériquement sur des collections contemporaines, elle initie la démocratisation de l'une des formes d'investissement les plus élitistes. KULT ART s'adresse à des personnes jeunes, intéressées par la culture et à l'aise avec la technologie, qui ne cherchent pas seulement le rendement mais qui aiment passionnément l'art et qui veulent en profiter au quotidien.

La jeune entreprise KULT ART se distingue. Déjà l'avant-première du concept s'avère être un succès : pour la première collection sur le thème « Pop Art », les initiateurs ont pu acheter le numéro 147 original signé de la série limitée « Love Rat » de Banksy, d'une valeur de 60 000 USD. Avec une participation minimale fixée à 100 USD, les amateurs d'art suivent. À ce jour, plus de 300 actions ont déjà été vendues à environ 200 copropriétaires. En janvier 2020, le premier événement des copropriétaires a eu lieu lors de la Nuit des musées de Bâle. Par ailleurs, le/la gagnant(e) du tirage au sort [email protected] a pu accrocher chez lui/elle l'œuvre « Love Rat » pendant un mois.

Les collections diversifiées réduisent le risque pour les investisseurs. Ceux-ci acquièrent le droit de vote exclusif pour la constitution de la collection visée. Ils votent en ligne l'achat d'autres œuvres. La liste des acquisitions est établie par des experts renommés. En outre, les copropriétaires deviennent membres exclusifs de l'Art Lovers Club dans le cadre d'un programme de fidélité. Celui-ci organise des événements artistiques traditionnels et numériques, donne droit à une carte de membre limitée et met à disposition des vidéos d'experts sur des sujets artistiques choisis.

KULT ART est plus qu'un phénomène de mode. Le concept bien pensé, l'étroite collaboration avec des experts internationaux et les partenariats stratégiques, par exemple avec l'agence pour la promotion de l'innovation Innosuisse ou la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) en sont la preuve. En partenariat avec la ZHAW, KULT ART mène des recherches sur le thème « Art as an Asset ». L'idée de KULT ART est née dans le cadre du programme Corporate Incubation d'Helvetia. Carolina Maertens, Patrick Crass et Patrik Hasler ont fondé KULT ART en décembre 2019. Ils ont combiné leurs compétences en matière de commerce électronique, de fintech et de design dans un modèle économique unique qui s'adresse à une toute nouvelle génération d'amateurs d'art.

