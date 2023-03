KX annonce la mise à disposition générale de kdb Insights Enterprise sur Microsoft Azure

NEW YORK et LONDRES, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Représentant une étape importante dans son partenariat stratégique avec Microsoft, KX annonce aujourd'hui la mise à disposition générale de kdb Insights Enterprise sur Microsoft Azure, un moteur d'analyse en temps réel prêt à l'emploi pour les entreprises reposant sur la base de données de séries chronologiques (kdb) la plus rapide au monde, fonctionnant nativement sur Azure.

Il représente la toute première Data Timehouse du secteur, une nouvelle catégorie de plateforme de gestion de données et d'intelligence artificielle conçue pour les données temporelles générées par la transformation numérique. Elle fournit aux scientifiques des données et aux développeurs d'applications un accès précis aux données temporelles sur des ensembles de données historiques massifs en temps réel avec les outils Azure natifs qu'ils utilisent aujourd'hui.

Conçu par KX, kdb Insights Enterprise sur Microsoft Azure permet aux entreprises de se transformer en entreprises intelligentes en temps réel, et les premiers clients rapportent une performance jusqu'à 100 fois supérieure pour un dixième du coût des solutions concurrentes.

KX a élaboré une stratégie de commercialisation ciblant les entreprises où le traitement et l'analyse des séries chronologiques et des données sur les machines requièrent une exigence opérationnelle essentielle. Les clients bénéficient également de la possibilité d'utiliser leurs crédits de consommation Azure, ce qui simplifie l'adoption, la facturation et le paiement.

On a également annoncé aujourd'hui le premier client de ce nouveau service, avec la signature par Syneos Health d'un contrat d'abonnement pluriannuel pour exploiter la puissance de kdb Insights Enterprise sur Microsoft Azure afin de réduire considérablement le temps nécessaire à la réalisation d'essais cliniques et de découvrir de nouveaux traitements médicamenteux. L'accord avec Syneos Health prévoit le déploiement de KX dans une variété de cas d'utilisation –parmi lesquels la modélisation de maladies pour les essais cliniques virtuels et la cartographie du parcours du patient – afin de permettre à Syneos Health de tirer davantage de valeur d'essais cliniques plus rapides, d'accroître les chances de réussite des essais et d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux médicaments.

Ashok Reddy, PDG de KX, a commenté: "Le lancement de kdb Insights Enterprise sur Microsoft Azure en tant que service de première partie est un moment décisif pour KX. Représentant la toute première Data Timehouse de l'industrie, il enrichit les technologies d'entreposage et de lac de données et permet aux clients d'accéder à la puissance et à la performance de kdb avec tous les avantages de la plateforme Azure. Il permet aux entreprises de tous les secteurs d'accélérer leurs charges de travail analytiques en intelligence artificielle et en apprentissage automatique, en plaçant la science décisionnelle axée sur les données au cœur de leurs activités pour améliorer les résultats opérationnels et commerciaux. Nous continuons d'entrevoir d'importantes possibilités pour notre partenariat stratégique avec Microsoft, contribuant ainsi à soutenir nos attentes en matière de croissance."

Larry Pickett, directeur de l'information et du numérique chez Syneos Health, a déclaré: "Notre collaboration avec KX et Azure a contribué à faire progresser nos technologies et nos capacités en matière de données dans le but d'accélérer le développement de nouveaux traitements pour les patients. Ensemble, nous travaillons à utiliser la puissance de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle pour débloquer l'accès aux données et les défis de calcul, afin de comprimer à la fois les délais et les coûts. Avec kdb Insights Enterprise sur Azure, nous sommes ravis de faire progresser notre travail et d'offrir des résultats encore plus solides aux clients."

Corey Sanders, vice-président de Microsoft Cloud for Industry, a déclaré: "En partenariat avec KX, nous sommes heureux de lancer l'une des premières data timehouse du secteur sur la plateforme Azure. En avant-première, nous avons déjà observé des résultats impressionnants pour les clients des marchés des capitaux, de la santé, du secteur manufacturier et de l'énergie. Nous sommes impatients de travailler avec KX pour aider les entreprises à réaliser une croissance transformatrice avec kdb Insights Enterprise sur Azure."

À propos de KX

Notre mission est d'accélérer la vitesse des données et l'innovation commerciale axée sur l'IA afin de permettre aux clients de se transformer en entreprises intelligentes en temps réel. Conçu pour les environnements de données les plus exigeants, notre logiciel Data Timehouse est approuvé par les meilleures banques d'investissement et fonds spéculatifs du monde, ainsi que par les principales entreprises des secteurs des sciences de la vie et de la santé, des semi-conducteurs, des télécommunications et manufacturier.

Au cœur de notre technologie se trouvent la base de données de séries temporelles et le moteur d'analyse, indépendamment référencé comme le plus rapide sur le marché. Il peut traiter et analyser des séries chronologiques et des données historiques à une vitesse et à une échelle inégalées, permettant aux développeurs, aux scientifiques des données et aux ingénieurs des données de créer des applications axées sur les données à haute performance et de charger leurs outils d'analyse préférés dans le cloud, sur site ou en périphérie.

En fin de compte, notre technologie permet de découvrir des renseignements plus riches et exploitables afin d'accélérer la prise de décisions, ce qui stimule l'avantage concurrentiel et la croissance transformatrice pour nos clients.

KX opère à partir de plus de 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, consultez le site www.kx.com ou contactez: [email protected]

