KX ET ENTERPRISEWEB PERMETTENT DES PERFORMANCES ET UNE EFFICACITÉ SANS PRÉCÉDENT POUR LES SERVICES RÉSEAU EN PÉRIPHÉRIE

Solution intégrée des données analytiques et d'automatisation pour les réseaux auto-extensibles, autoréparateurs et auto-optimisants.

LONDRES, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- KX, fabricant de kdb+, la base de données de séries temporelles et le moteur d'analyse en temps réel les plus rapides au monde, et EnterpriseWeb, pionnier de la virtualisation et de l'automatisation des télécommunications, se sont associés pour offrir des solutions d'observabilité et d'automatisation du réseau pour les systèmes à performances critiques.

En réunissant des technologies très complémentaires, KX et EnterpriseWeb offrent un mécanisme de contrôle en boucle fermée incroyablement flexible et puissant qui peut être déployé sur n'importe quel système ou réseau distribué. KX apporte des services de données leaders sur le marché et des capacités d'analyse en temps réel, construites autour de sa base de données de séries temporelles kdb+, pour la reconnaissance de modèles et la détection d'anomalies. Celles-ci alimentent la plateforme d'orchestration intelligente d'EnterpriseWeb pour la gestion des réseaux et des services basée sur l'intention, qui interprète les événements, traduit les politiques et prend des mesures pour maintenir un état déclaré pour un réseau auto-extensible, autoréparateur et auto-optimisant. Ensemble, KX et EnterpriseWeb fournissent une solution intégrée pour une gestion de réseau et de services à l'échelle sans contact.

Les deux entreprises ont fait équipe pour la première fois dans le cadre d'un banc d'essai d'automatisation de réseau périphérique 5G hébergé par Intel Network Builders (INB), avec Red Hat, Keysight, Fortinet et Tech Mahindra. L'un des éléments distinctifs du banc d'essai primé est le réseau auto-organisé (SON) amélioré, formé par l'intégration de KX et EnterpriseWeb, pour optimiser le traitement des paquets sécurisés, tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie.

À ce jour, les mises en œuvre de SON sont généralement centrées sur le fournisseur, de portée limitée, traitées par lots et coûteuses à déployer et à maintenir. En revanche, les deux partenaires ont pu déployer rapidement un SON ouvert, évolutif, en temps quasi réel et configurable de manière flexible pour une grande variété de cas d'utilisation.

Le banc d'essai simule à la fois un pic important de trafic réseau et une attaque DDOS (Distributed Denial of Service). KX surveille les données en continu pour émettre des alertes lorsque les seuils sont dépassés. Les signaux sont ensuite renvoyés à l'orchestrateur intelligent d'EnterpriseWeb, qui ajuste automatiquement la configuration des éléments de service ainsi que l'infrastructure sous-jacente afin de prendre en compte le trafic supplémentaire et de répondre à la menace. Cela permet de garantir la qualité de service aux clients et de préserver la santé du réseau.

Les résultats obtenus jusqu'à présent sont extrêmement prometteurs, avec notamment un débit de trafic multiplié par 10 (10 Gbps contre 1 Gbps) et une efficacité énergétique multipliée par 9,5 (113 kW/h contre 1 069 kW/h) dans les cas d'utilisation initiaux, avec un potentiel inégalé pour développer les données analytiques à la périphérie et au cœur du réseau mobile.

James Corcoran, directeur en chef de la croissance, KX: "Nous parlons de KX comme d'un moteur pour les séries temporelles et les données analytiques en temps réel, alimenté par kdb+. Comme le démontrent les résultats du projet de banc d'essai, être le moteur d'analyse de la plateforme d'orchestration intelligente d'EnterpriseWeb peut apporter des avantages considérables. En travaillant avec une équipe de partenaires de premier plan, nous avons démontré que l'utilisation d'une technologie basée sur les séries temporelles comme KX peut améliorer considérablement les temps de réponse et accroître l'efficacité du réseau. Nous sommes impatients de voir comment notre partenariat avec EnterpriseWeb peut être appliqué à d'autres cas d'utilisation où la surveillance et la gestion en temps réel des réseaux distribués, ainsi que la réponse et la remédiation à faible latence, sont des exigences critiques."

Dave Duggal, fondateur et PDG d'EnterpriseWeb: "La solution conjointe de KX et EnterpriseWeb permet et accélère la transformation des télécoms en fournisseurs de services numériques. La mise en place de services de réseau à la périphérie pour des cas d'utilisation client à faible latence nécessite une automatisation et une efficacité extrêmes afin que l'explosion de nouveaux sites puisse être prise en charge de manière opérationnelle. Pour simplifier les déploiements, les opérateurs de télécommunications bénéficieront d'une plateforme technologique commune pouvant être configurée de manière flexible pour différents secteurs, clients et cas d'utilisation, afin d'éviter de s'enliser dans des projets de développement personnalisés. KX et EnterpriseWeb présentent une solution légère, à faible latence et à haute performance pour une plateforme Telco Cloud optimisée pour la périphérie."

À propos de KX

KX est le créateur de kdb+, qui a été évalué indépendamment comme la base de données de séries chronologiques et le moteur d'analyse en temps réel les plus rapides au monde. Conçue pour les environnements de données les plus exigeants, la technologie KX est reconnue par les plus grandes entreprises du monde pour leurs applications de données critiques. Notre logiciel, à la pointe de l'industrie, traite et analyse les séries temporelles et les données relationnelles à une vitesse et une échelle inégalées, ce qui permet d'obtenir des informations exploitables plus riches pour prendre des décisions. Nous donnons aux développeurs et aux ingénieurs de données les moyens de créer des applications performantes axées sur les données et de dynamiser leurs outils d'analyse préférés dans le cloud, sur site ou à la périphérie.

Faisant partie de FD Technologies plc, KX opère depuis plus de 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, visitez le site www.kx.com ou contactez: [email protected]

À propos d'EnterpriseWeb

EnterpriseWeb offre la première plateforme de qualité industrielle sans code pour les ingénieurs logiciels. Elle permet de modéliser rapidement des processus de flux de données de bout en bout, axés les événements, qui se connectent dynamiquement à travers les silos d'entreprise, les hôtes en cloud et les partenaires de l'écosystème pour des opérations hautement automatisées et agiles. La plateforme sans code élimine les tâches fastidieuses de développement, d'intégration et de configuration pour accélérer la prestation de services et automatiser la gestion du cycle de vie. EnterpriseWeb élimine la complexité des systèmes distribués afin que les développeurs puissent se concentrer sur l'activité. L'entreprise est un pionnier de la virtualisation et de l'automatisation des télécommunications. Elle a réalisé la première preuve de concept NFV de l'ETSI, « CloudNFV », qui a démontré la convergence de l'informatique et des réseaux. L'entreprise s'est associée à Intel, Red Hat et Tech Mahindra pour fournir des solutions de réseau transformatrices.

Pour plus d'informations, consultez www.enterpriseweb.com .

