L'ACEM occupe le 28e rang du classement mondial de 2020 des programmes de formation de cadres supérieurs internationaux du Financial Times

Les cours ouverts de l'ACEM ont été classés 29e dans le monde. 7 sous-indicateurs occupent le 2e rang des pays asiatiques et demeurent les 2 meilleurs de toute l'Asie depuis 3 années d'affilée. Parmi ces sous-indicateurs figurent la préparation, la conception des cours, les méthodes et matériels pédagogiques, les nouvelles compétences et l'apprentissage, le suivi, les objectifs atteints et les installations. À l'échelle globale, l'ACEM occupe le 7e rang en ce qui concerne le suivi et le 17e en matière de préparation.

Pour ce qui est des cours personnalisés, l'ACEM occupe le 11e rang au classement mondial en matière de suivi et la 2e place en Asie en matière de rapport qualité-prix.

Le doyen de l'ACEM, CHEN Fangruo, a déclaré : « Le programme de formation des cadres sert de vitrine externe à Antai, dont l'objectif est de former les chefs d'entreprise qui dirigeront la Chine et changeront le monde. À partir des cas de développement d'entreprises, nous examinons les goulots d'étranglement au niveau du développement d'entreprises en portant une attention particulière à l'itération de nouvelles technologies et aux nouvelles formes d'entreprise, et ce tout en comptant sur d'excellents enseignants pour développer un cursus et un contenu centrés sur des solutions spécifiques à l'entreprise et à l'échelle de l'industrie, apportant ainsi aux entreprises un véritable soutien intellectuel. Ayant accumulé 30 ans d'expérience, le programme de formation de cadres supérieurs d'Antai a formé plus de 80 000 employés diplômés ainsi que plusieurs élites de l'industrie tout en créant une plateforme d'anciens étudiants permettant le partage interactif et l'apprentissage tout au long de leur vie, et ce de différentes manières. Des professeurs de toutes disciplines et des experts de toutes les industries s'y retrouvent pour des échanges permanents portant sur différentes entreprises et industries. »

Le classement mondial de l'ACEM reste globalement stable. Au classement mondial des universités QS (en anglais, QS World University Ranking) de 2020, Antai se maintient toujours dans le top 100 dans 4 disciplines liées à l'économie et à la gestion. Parmi ces disciplines, celles de la comptabilité et des finances (39e rang mondial), des études de gestion et du commerce (44e rang mondial) et de la recherche statistique et opérationnelle (42e rang mondial) se sont classées parmi les 50 premières au monde pendant trois années d'affilée. Sur la base des succès exceptionnels des 4 programmes de base du master en gestion (14e au niveau mondial), du MBA (37e au niveau mondial), du EMBA (11e au niveau mondial) et de la formation de cadres supérieurs (28e au niveau mondial), l'ACEM occupe le 1er rang du classement du FT des écoles de commerce de la région Asie-Pacifique depuis deux années consécutives et est la seule école de commerce en Chine dont les 4 programmes d'enseignement de base figurent tous au top 40 à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1167598/KV_EN.jpg

SOURCE Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University