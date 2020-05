L'acquisition de Kaiku Health, une societe du protefeuille de Debiopharm, par Elekta permet d'etendre l'accès a ses plateformes numeriques aupres des patients

- Debiopharm annonce un accord d'acquisition réussi pour Kaiku Health, une start-up finlandaise spécialisée dans les solutions numériques pour améliorer les résultats cliniques et l'expérience des patients

- L'acquisition de Kaiku par la société suédoise Elekta permet à des milliers de centres de traitement du cancer d'accéder à la nouvelle plateforme numérique de suivi des patients de la start-up



LAUSANNE, Suisse, 26 mai 2020 /PRNewswire/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com), une société biopharmaceutique suisse, a annoncé aujourd'hui que Kaiku Health, une société de thérapie numérique basée à Helsinki et spécialisée dans l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer, sort de son portefeuille d'investissement suite à l'acquisition par Elekta. Il s'agit d'une société cotée en bourse dont le siège est à Stockholm et un des leaders mondiaux de la médecine radiologique de précision. Cette transaction permettra de rendre les plateformes de Kaiku accessibles a plus de 4000 centres d'oncologie qui suivent déjà des milliers de patients atteints de cancer grâce à la suite de logiciels d'Elekta, et d'étendre l'offre de santé numérique de l'entreprise.

En 2018, Debiopharm a pris le lead du premier tour d'investissement afin de soutenir l'adoption active de la technologie Kaiku Health par les hôpitaux, les cliniques et les entreprises pharmaceutiques. La décision d'investissement s'inscrivait parfaitement dans la vision de Debiopharm d'investir dans des start-ups qui changent la façon dont les patients sont traités et la façon dont les médicaments sont développés. Avec son fonds stratégique, Debiopharm se spécialise dans les investissements innovatives dans la santé numérique tout en aidant activement les entreprises à mettre leurs technologies à la réalité clinique.

«C'est vraiment passionnant de voir nos start-up se développer rapidement et passer à la prochaine étape pour toucher davantage de patients qui peuvent bénéficier de leurs

innovations. » a expliqué Tanja Dowe, CEO de Debiopharm Innovation Fund. « La base de données croissante des patients renforcera les capacités de Kaiku Health à développer, en collaboration avec des sociétés pharmaceutiques, des solutions centrées sur le patient et axées sur les résultats pour les patients atteints de cancer. À l'ère de la médecine de précision, ces résultats jouent également un rôle important pour le développement de nouvelles thérapies. »

Debiopharm continuera d'investir activement dans les start-ups de la santé numérique à travers le monde. En tant que présidente du conseil d'administration, Tanja Dowe, CEO de Debiopharm Innovation Fund SA, a fourni des conseils stratégiques et pratiques continus pour maintenir et développer le réseau de la start-up, son savoir-faire pharmaceutique et son rayonnement international.

Kaiku Health s'est concentrée en particulier sur l'immuno-oncologie, un domaine où détecter des symptômes aussi tôt que possible et de façon prédictive peut signifier une amélioration de la gestion de la toxicité. La plateforme offre aux patients atteints de cancer la possibilité de rester mieux connectés à leur équipe médicale pendant et après leur traitement. Ceci est accompli via une application intuitive qui capture l'expérience et les symptômes des patients grâce à des questions de santé facile à comprendre. Les informations rapportées par les patients permettent aux soignants d'évaluer l'efficacité des traitements, de détecter et de traiter rapidement les problèmes de santé et d'adapter le schéma thérapeutique immédiatement si nécessaire. L'information peuvent également être utilisés pour améliorer l'expérience patients pendant des études cliniques. La recherche montre que la surveillance numérique peut avoir un effet bénéfique sur la santé des patients comparable à celui d'un nouveau médicament, révélant l'impact potentiel de cette technologie abordable et facile à utiliser.

« L'intervention numérique personnalisée auprès de tous les patients atteints de cancer est notre devise depuis le début du projet. Mesurer ce qui compte pour les patients est primordial pour des soins de santé fondés sur la valeur perçue par les patients », a déclaré Lauri Sippola, CEO de Kaiku Health. « Nous sommes reconnaissants pour le soutien actif de Debiopharm dans le développement de notre pipeline de thérapies numériques en tant qu'investisseur principal de la série A en 2018. Cette acquisition par Elekta permettra désormais à un nombre encore plus élevé de patients de recevoir des soins plus personnalisés pour lutter contre le cancer grâce à la technologie Kaiku.»

Récemment, les technologies de Kaiku Health ont également été mises à disposition pour soutenir la surveillance efficace des patients atteints de Covid-19, dont un module de suivi des symptômes spécifique pour le Covid-19 en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), le principal groupe hospitalier universitaire suisse.

À propos de Kaiku Health

Kaiku Health est un dispositif médical de classe 1 dans le domaine des soins aux personnes atteintes de cancer, qui fournit des interventions de santé numériques basées sur les résultats rapportés par les patients. Kaiku Health propose des modules pour plus de 25 types de cancer, selon les différents parcours de soins. Ce dispositif est actuellement utilisé dans plus de 40 cliniques et hôpitaux européens spécialisés dans le traitement du cancer. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kaikuhealth.com et nous suivre sur Twitter @KaikuHealth.

À propos de Debiopharm

Debiopharm développe et produit des thérapies, qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans les infections bactériennes, et investit dans technologies innovantes répondant à ces besoins. Nous avons pour objectif de fournir un financement et des conseils stratégiques aux entreprises proposant des solutions Smart Data & Santé Numérique, et l'ambition de changer les méthodes de mise au point des médicaments et la manière dont les patients sont traités. En pleine croissance, notre portefeuille d'entreprises compte, parmi ses succès, 18 autorisations de la FDA ou marques CE et 2 introductions en bourse. Depuis 2008, la société a investi près de 100 millions de dollars US et a mené 10 des 14 derniers cycles d'investissement dans les entreprises de son portefeuille.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.debiopharm.com.

Nous sommes sur Twitter. Suivez-nous @DebiopharmNews.

