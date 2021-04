L'assemblée générale de Siniora Food Industries a ratifié la distribution de dividendes à ses actionnaires de 18,7 % du capital libéré de la société, 15 % en tant que dividendes en espèces s'élevant à 4,05 millions JD (5,71 millions de dollars) et 3,7 % en tant qu'un million d'actions gratuites

AMMAN, Jordanie, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- Siniora Food Industries a tenu son assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 21 avril 2021. L'assemblée générale, qui était présidée par le président de Siniora, Tarek Omar Aggad, a ratifié la distribution d'un dividende de 18,7 % du capital libéré de la société pour l'année se terminant le 31 décembre 2020, pour les actionnaires enregistrés au 20 avril 2021, 15 % en espèces pour un montant de 4,05 millions JOD (5,71 millions de dollars) et 3,7 % sous forme d'un million d'actions gratuites. En conséquence, le capital libéré de la société atteindra 28 millions de JD (39,49 millions de dollars) après la distribution des actions gratuites.

L'assemblée générale a également élu un nouveau conseil d'administration pour la société après avoir porté le nombre de membres du conseil de sept à neuf. Parmi les nouveaux membres du conseil d'administration figurent Aswaq Investment Portfolios Company et Suzanne Afanah, ancienne ministre du Tourisme et du Patrimoine du gouvernement jordanien, professionnelle de la communication et journaliste primée ayant plus de 30 ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans les médias, la télévision et les communications de masse. Elle est actuellement directrice associée d'Advvise, une importante société de communication en Jordanie, et siège également au conseil d'administration de plusieurs institutions.

Le président du conseil d'administration de Siniora, M. Tarek Omar Aggad, a déclaré que même si l'année 2020 a été remplie de défis en raison de la pandémie, le groupe Siniora a pu réaliser des résultats financiers sans précédent, qui coïncident avec les célébrations du centenaire de la création de la société et le lancement de la marque Siniora. Aggad a également évoqué l'efficacité de l'équipe de direction de l'entreprise, ainsi que le succès de ses plans d'expansion stratégiques visant à cibler de nouveaux marchés, à augmenter la production, ainsi qu'à diversifier et à renforcer les produits de l'entreprise, augmentant ainsi sa part de marché régionale et locale. Siniora occupe aujourd'hui la plus grande part de marché en Jordanie et en Palestine, et elle cherche à atteindre une position de leader sur les marchés régionaux, en particulier dans la région du Golfe. Aggad a également salué le rôle actif et prépondérant du groupe Siniora au sein des communautés dans lesquelles il opère, en fournissant environ 460 000 JD (650 000 dollars) dans le cadre de ses programmes de responsabilité sociale d'entreprise en 2020, avec des efforts intensifiés tout au long de la pandémie de coronavirus, au cours de laquelle Siniora a offert son soutien à des institutions sociales, caritatives et humanitaires ainsi qu'à des fonds nationaux.

En parlant des résultats de Siniora pour 2020, le PDG de l'entreprise, M. Majdi Al-Sharif, a déclaré que les ventes régionales ont augmenté de 11 % par rapport à la même période de 2019, et que l'entreprise a réalisé une augmentation de 8 % de ses ventes sur le marché jordanien ainsi qu'une augmentation de 16 % sur le marché palestinien, en particulier après le lancement de sa nouvelle ligne de viandes congelées. La nouvelle ligne de produits surgelés offre plus de 20 variétés, qui ont toutes été bien accueillies par les consommateurs palestiniens et ont atteint des ventes record.

Al-Sharif a ensuite évoqué les objectifs de l'entreprise et les efforts déployés par les membres de l'équipe pendant la pandémie de coronavirus. Il a expliqué que la société continuera à améliorer ses performances et son efficacité afin d'augmenter la capacité de production de ses usines en Jordanie et en Palestine dans le but de répondre à la demande croissante de ses produits. Al-Sharif a ajouté que la société prévoit également de se concentrer sur des questions plus techniques et administratives, ainsi que de continuer à développer et à améliorer ses opérations, ses équipements et ses procédures. Selon Al-Sharif, Siniora s'efforcera également de renforcer ses ressources humaines par des programmes de formation et des séminaires réguliers.

Al-Sharif a ajouté : « Nous attendons avec impatience l'année 2021, au cours de laquelle nous espérons continuer à obtenir des résultats plus impressionnants en pénétrant de nouveaux marchés stratégiques. Nous sommes en train de finaliser l'acquisition de Trakya Et, le propriétaire de la marque Polonez, basée en Turquie, une démarche qui permettra à l'entreprise d'augmenter son chiffre d'affaires et ses bénéfices à l'avenir. »

Siniora est une société à capitaux propres cotée à la Bourse d'Amman (ASE:SNRA). Elle est leader de la fabrication de viande dans la région. Les produits Siniora sont fabriqués dans quatre usines ultramodernes en Palestine, en Jordanie, aux Émirats arabes unis et en Turquie. Pour plus d'informations, consultez le site www.siniorafood.com

