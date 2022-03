L'Association allemande de football fait appel à Catapult à tous les niveaux dans un nouvel accord pluriannuel

À compter de cette saison, les technologies vidéo MatchTracker et Focus ainsi que les accessoires portables connectés Vector fourniront des données à l'équipe nationale allemande de football pour optimiser les performances des joueurs et réduire les risques de blessures. Les 15 équipes masculines et féminines utiliseront la technologie vidéo de Catapult, et 10 équipes seront alimentées par les données des accessoires portables de Catapult.

« Nous nous efforçons chaque jour de libérer le potentiel de chaque athlète et équipe, et nous sommes fiers de nous associer à la prestigieuse Association allemande de football pour atteindre cet objectif, a déclaré Will Lopes, PDG de Catapult. Nous sommes impatients de nous associer à la DFB pour dévoiler ce que même les meilleurs entraîneurs du monde ne peuvent pas voir sur film ou sur les lignes de touche. Cette technologie permettra aux athlètes de tous les niveaux d'obtenir des données et des informations qui leur permettront de donner le meilleur d'eux-mêmes. »

La technologie vidéo MatchTracker couvre tous les aspects de la compétition, y compris les stratégies de jeu de l'adversaire. Elle fournira des modèles de jeu tactique propres à la DFB et mettra en évidence les mouvements et les qualités des joueurs individuels afin d'améliorer leurs performances. L'utilisation du produit Focus permettra à la DFB d'enregistrer plusieurs angles vidéo dans le stade et sur le terrain d'entraînement, permettant l'interactivité et le contrôle tactile pour l'interaction sur le terrain. Il permet également au personnel de visionner et de partager en temps réel et tous ensemble des vidéos et des points précis afin que ces informations soient partagées et traitées plus rapidement. De plus, les équipes utiliseront le dispositif GNSS/LPS de Catapult, qui fournira aux entraîneurs et aux athlètes des algorithmes et des communications en direct, ainsi que des informations et des fonctionnalités sur les performances.

« Les solutions de Catapult nous permettent de prendre des décisions objectives sur la façon dont nous entraînons nos athlètes et comment nous établissons notre avantage concurrentiel sur nos adversaires, a expliqué Christofer Clemens, responsable de l'analyse pour l'Association allemande de football. Cela donne aux entraîneurs et aux athlètes l'assurance qu'ils disposent d'une vue d'ensemble complète sur les performances de chacun sur le terrain. Cet accord accompagnera nos perspectives pendant un certain nombre d'années. »

La DFB rejoint des milliers d'équipes qui font déjà confiance à Catapult pour les analyses des performances et les processus mis en place. Les équipes de niveau élite du monde entier, y compris 24 médaillés olympiques des Jeux de Tokyo, les 32 équipes de la NFL, les clubs de la Premier League anglaise et les écoles de la NCAA de basket-ball utilisent les données de Catapult pour obtenir les meilleures performances.

Pour en savoir plus sur la technologie combinée des données et de l'analyse vidéo, visitez le blog de Catapult.

