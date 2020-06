L'autopartage ZITY du groupe Renault utilise Ridecell pour exploiter son nouveau service à Paris

La plateforme de mobilité Ridecell SaaS permet la location, la vérification et le paiement sans contact

SAN FRANCISCO, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- Ridecell Inc., le fournisseur principal de plateforme pour les opérateurs de mobilité partagée, a annoncé aujourd'hui que le Groupe Renault utilise la plateforme de mobilité à haut rendement Ridecell pour alimenter le nouveau service d'autopartage électrique ZITY à Paris. ZITY a d'abord lancé son service d'autopartage à Madrid en utilisant la plateforme technologique Ridecell avec une flotte qui est étendue désormais à 800 voitures électriques, louées jusqu'à 10 fois par jour. La plateforme Ridecell permet aux clients de ZITY d'avoir une expérience presque aussi simple que d'utiliser un véhicule privé, y compris la location sans contact, le paiement, la vérification et la réservation à la demande via l'application.

« Le domaine des transports évolue parce que le monde connaît d'énormes perturbations et transformations », a déclaré Javier Mateos, PDG de ZITY. «Travailler avec Ridecell nous a aidés à rester agiles pendant cette période difficile. Nous avons lancé le service durant les premières phases de la pandémie et avons initialement reconfiguré le service pour offrir des trajets à prix réduits, propres et sûres pour les travailleurs médicaux et à la Croix-Rouge. La plateforme Ridecell nous permet de répondre aux besoins de nos clients afin que nous puissions être là pour eux, peu importe ce qui peut arriver. »

Le parc d'autopartage ZITY France comprend 500 véhicules électriques flottants de 5 places, Renault ZOE, à Paris et Clichy. Le service ZITY tire pleinement parti de la plateforme Ridecell, qui inclut notamment l'automatisation de bout en bout, la vérification instantanée des conducteurs, le traitement des paiements, la planification à la demande et l'analyse personnalisée. Les clients peuvent utiliser l'application ZITY pour réserver, accéder et restituer facilement des véhicules à toute heure du jour ou de la nuit.

« Notre collaboration avec ZITY à Madrid a été un succès retentissant, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat alors qu'ils étendent leur service en France », a déclaré Aarjav Trivedi, PDG de Ridecell. « Garder les flottes opérationnelles et optimisées est la clé de la rentabilité. Notre plateforme de mobilité à haut rendement aide les entreprises de mobilité à offrir des services efficaces et agréables, afin que des entreprises comme ZITY puissent continuer à croître et à réussir. »

Ridecell offre la seule plateforme au monde, de bout en bout pour tous les types de mobilité, y compris l'autopartage, le covoiturage et les abonnements de véhicules à court terme. La plateforme est conçue pour créer des entreprises de mobilité à haut rendement pour une meilleure rentabilité. Pour plus d'informations, visitez www.ridecell.com.

À propos de Ridecell

Ridecell aide les entreprises à créer et à exploiter des activités de mobilité rentables. Avec la boîte à outils SaaS à haut rendement, Mobility™ , de la société, composée de logiciels intelligents, de services commerciaux et de partenaires de l'écosystème, les clients de Ridecell maximisent trois facteurs clés de profit: l'expérience client, l'utilisation de la flotte et l'efficacité opérationnelle.

Fondée en 2009, Ridecell propose aujourd'hui certains des services de mobilité les plus performants dans les villes d'Europe et d'Amérique du Nord. Ces services incluent ZITY de Ferrovial et Groupe Renault, Gig Car Share d'AAA et Blu Smart EV Ride sharing Service.

Ridecell a son siège social à San Francisco, Californie, et compte plus de 170 employés dans ses bureaux à travers le monde.

