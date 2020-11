L'autorité de transport d'Adélaïde choisit Conduent Transportation pour tester un nouveau système de paiement sans contact dans les tramways

Tirant parti du système ATLAS ® de Conduent, qui est déjà utilisé par l'autorité de transport d'Adélaïde, l'entreprise a déployé son module ATLAS Open Media - Pay As You Go ainsi que des valideurs sur les véhicules pour permettre le paiement à bord des titres de transport. Au cours du projet pilote, le nouveau système de Conduent sera exploité parallèlement au système de validation metroCARD déjà en usage dans les tramways d'Adélaïde.

La solution ATLAS Open Media modernise le système billettique du réseau de transport en commun en permettant diverses méthodes de paiement des titres, y compris les cartes bancaires sans contact EMV, les portefeuilles électroniques, et les supports utilisant les technologies NFC et codes-barres. Compte tenu des récents problèmes sanitaires associés à la COVID-19, les systèmes billettiques sans contact sont devenus utiles aux opérateurs de transport pour maintenir un environnement sûr pour leurs usagers.

« Permettre le paiement sans contact dans les tramways est la première phase de la modernisation du système billettique du réseau du métro d'Adélaïde, a déclaré Anne Alford, Directrice Executive de la SAPTA. En tirant parti de cette technologie, Adélaïde disposera de transports publics plus faciles à emprunter, plus rapides, plus sûrs et plus accessibles. La mise en œuvre du projet pilote s'est faite sans heurts avec Adelaïde Metro, qui a pu utiliser son partenariat actuel avec Conduent Transportation pour mettre à profit son expertise et sa technologie. »

Il s'agit de la collaboration la plus récente entre Conduent Transportation et le gouvernement d'Australie du Sud. Depuis plus de 25 ans, Conduent fournit le système billettique et de gestion de flotte, ainsi que les terminaux et un support sur place.

« Nous sommes ravis de travailler avec le gouvernement d'Australie du Sud quant à la modernisation de son système billettique », a déclaré Jean-Charles Zaia, Directeur général du département des transports en commun chez Conduent Transportation. « Nous constatons que, partout dans le monde, des réseaux de transport en commun utilisent la technologie pour faire progresser et améliorer les systèmes billettiques tout en améliorant l'expérience des usagers. »

Les systèmes billettiques de Conduent sont utilisés dans plus de 400 réseaux de transport en commun de toutes tailles à travers le monde. Plus récemment, ATLAS® Ops a été mis en service , en Flandre (Belgique) , et sera bientôt déployé au New Jersey (États-Unis) et à Lyon (France) .

Conduent Transportation est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées et analytiques pour le transport et la mobilité. Ces solutions couvrent les domaines tels que la tarification routière et la gestion de la route (péage autoroutier), la gestion du stationnement et de la voierie (parking), ainsi que les systèmes avancés pour les transports en commun et la sécurité routière. Ces solutions permettent d'offrir des services simplifiés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent. L'entreprise aide ses clients du secteur des transports depuis plus de 50 ans et opère dans 27 pays.

À propos de Conduent

Conduent fournit des services et des solutions stratégiques pour le compte d'entreprises et d'établissements publics, générant des résultats exceptionnels pour ses clients et leurs millions de bénéficiaires. Grâce aux collaborateurs, aux processus et à la technologie Conduent, ces solutions et services automatisent les processus, améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et permettent la croissance des revenus de ses clients. C'est pourquoi la plupart des entreprises du classement Fortune 100 et plus de 500 établissements publics comptent chaque jour sur Conduent pour gérer leurs interactions et faire progresser leurs opérations.

La qualité des services et des solutions Conduent améliore l'expérience de millions de personnes chaque jour, dont les deux tiers des patients assurés aux États-Unis, 11 millions d'employés bénéficiant de ses services de ressources humaines , et près de 9 millions de voyageurs utilisant quotidiennement ses systèmes de péage . Les solutions de Conduent permettent à ses clients d'obtenir des résultats exceptionnels, notamment des économies de 17 milliards de dollars sur les frais de gestion des factures médicales, une efficacité accrue de 40% sur les opérations RH et une amélioration des coûts de traitement des dossiers pouvant atteindre jusqu'à 40 %, tout en augmentant la satisfaction des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.conduent.com .

Contact pour les médias :

Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569, [email protected]

Neil Franz, Conduent, +1-301-820-4324, [email protected]

Contacts pour les relations avec les investisseurs :

Alan Katz, Conduent, +1-973-526-7173, [email protected]

Rebecca Koar, Conduent, +1-862-308-7105, [email protected]

Remarques : Pour recevoir les fils d'actualités RSS, consultez le site www.news.conduent.com . Pour consulter des commentaires ouverts, ainsi que des points de vue et perspectives sur le secteur, consultez les sites ci-après : http://twitter.com/Conduent , http://www.linkedin.com/company/conduent ou http://www.facebook.com/Conduent .

Conduent est une marque de commerce de Conduent Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1320525/Adelaide_Metro_tram.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1305758/Conduent_Logo.jpg

SOURCE Conduent